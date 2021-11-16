弔李應元：他真心讚賞、肯定別人，那種善意和溫情，像陽光汨汨流出

文：郭文彬（台大學運世代，曾歷任《自由時代》週刊、《自由時報》等媒體記者，以及國會助理、總統府參議、民進黨中央部會主任）

從昨晚9點多得悉應元兄過往的消息，直到幾個小時之後，才得以稍微平靜，記載一些共同的過去。雖然說，這是早有預期的事情，自從他8月回國，看見那清瘦的模樣，已經理解這天終將到來，可是，還是很痛啊……

我應該是民進黨或者新聞界，最早認識應元兄的一批吧？

大約是1989年左右，我在《自由時報》政治組當記者，當時正當鄭南榕自焚、許信良闖關回台，台獨運動在國內方興未艾，正是政治議題潮湧而出的年代。

台獨運動的理念內涵、美國黑名單返台運動的想法及計劃，該問誰、才有與眾不同的新聞素材呢？開個先例，我來找台獨聯盟美國本部的主席郭倍宏、副主席李應元吧。我的獨維拉，獨派問題都問他。

這麼多年，什麼時候問了什麼主題，早已不復記憶。比較印象深刻的是，由於時差關係，每次我晚上（白天在外面採訪）從報社（當然用報社的電話）打給應元兄，他總是在睡覺、被吵醒接電話。

文彬啊？有問題問我？好，給我5秒鐘，我捏捏臉清醒一下，哈哈。

好爽朗的人啊，雖然從來沒見過，也感受到他的親切和友善。

1990年黑名單闖關回台達到高峰，郭倍宏中和現身掀起風潮，李應元則是悄悄周遊台灣各地，到處拍照留念，包括在派出所和警員身旁留影。欸欸他是通緝犯耶，還是叛亂罪那種重罪，「這傢伙真的很皮啊！」我記得報社有位長官下了這樣的評語。

後來他終於（哇咧真的混了很久）被捕入獄，再碰上廢除《刑法100條》，預備叛亂不再入罪，他終於恢復自由，這些很多報導都寫了，不贅述。

再次與應元兄有交集，1993年，臺灣省的各縣市長改選，應元投入雲林縣長的黨內初選、對上當時的省議員蘇洪月嬌，郭倍宏也參加台南市的，對上省議員蔡介雄。初選結果，兩位新人不意外地敗給政壇老將，郭認為初選不公，堅持脫黨投入大選、應元兄則接受選舉結果，並表明會為黨提名候選人助選。

最後兩個縣市雖然都選輸了，有違紀參選的台南市，過程中也多出許多黨內衝突和對抗，我作為台南市重量級立委的辦公室主任，那段時間搞到焦頭爛額……

後來有一個場合，我碰到應元兄，問他：「你當時初選輸掉、不想跟她拼啦？」他大笑：「三八兄弟（這句是他口頭禪，我至少聽過上百次，現在回想到、眼淚就滴下來了……），願賭服輸啦。每個人都想自己哪有團體啦～」

後來他去台北縣三重新莊那區選立委也當選兩屆，直到阿扁總統派任他去美國當駐美副代表。

某一位（我是真的忘記不是故意不講）在扁政府參贊機要的官員，有次在某個聊天場合說到，駐美代表這麼重要的工作，不可能不用有外交專業的舊政府官員，但是也不能沒有自己人參與其中；再者這個自己人既不能張牙舞爪把自己搞成眾矢之的，又要能在關鍵時刻堅持執政團隊政策立場，還要有足夠的外交專業知識和學習能力，這種人才，非常不好找啊。

所以，就是李應元了，這說明了許多人對他的評價吧。

2004年總統大選的競選規劃部署時期，應元兄在中央黨部擔任副秘書長，也是競選總部負責動員群的副總幹事。由於我當時擔任扁友部主任，隸屬組織群，比較沒有那麼頻繁與他互動。但是印象很深刻的是，某次競選總部決策會議，所有高層、大老通通參加，他提出了後來震古爍金的（BGM上）「牽手護台灣」運動（不過那次會中好像還不叫這個名稱，而是手牽手還是人鏈什麼的）。

提議之後的幾10分鐘，與會人士一面倒輪番砲轟，認為這個計劃大而無當、耗費太多人力物力、執行難度太高、政治效果難以預期……等等。簡言之，就是蓋章「不要鬧了」……會後，我看見他帶著招牌笑容，拉著這個大老、然後是那個高層，反覆推銷他那個構想。當然，大家客套兩句，陸續閃人了。

他看見我：

阿彬，手牽手這個計劃真的會有效果，可以扭轉我們的劣勢…… 可是哪來兩百萬人上街？而且至少花一兩億耶……（這些會裡都講過） 哎呀，三八兄弟。就是要拚啊，我們不能自己綁腳綁手，拼下去，哪有什麼事一定做不成。

我人微言輕，找個藉口開溜了，最後看到，他繼續去ㄍㄡˊ下一個人……真有毅力啊老哥，我心裡想著。最後竟然給他ㄍㄡˊ成了。咳咳，我這態度太不尊重，應該說總統英明（最後是阿扁拍板同意的）。應元敏銳。至於結果，大家都知道了。

總統大選勝利之後，我奉派轉任主席特別助理，算是跟應元兄朝夕相處。每週的中常會，我與應元兄相對而坐，在三條縱向會議桌的中間那條頂端，正好在黨主席的視線正前方第一排，超級雅座。我是從來不在中常會中主動要求發言（沒事找更多工作是頭撞到？）應元兄剛好相反。

我坐他對面，常常看見他手指微微晃動，就知道他又要舉手了……

應元有什麼意見？阿扁總統說。 應元你又不同意嗎？ 應元還要堅持啊？好吧你講你講。

不，我不是要紀錄他的厚話，重點在他言之有物，否則，阿扁總統豈會容人啼雄。可是，他主持的主管會議，角色易位，他總是鼓勵所有人多發表意見，而且常常在他們講完後，來上一句他的另一句口頭禪：「真好、真好」（淚）如果有看法相左的時候，他會挑出其中共識部分：「好，就這樣，其他跳過，我們往前。」從來不會議而不決。

2012總統大選，他重操動員群眾，我的社運部在他轄下。有一次會議主題，在於成立一個專案計劃，爭取社會各行各業對本黨總統候選人的支持。先討論專案名稱，我靈光乍現：「叫做360專案，如何？我們要從360度、爭取360行的社會支持。」他說：「太好了，真有創意。不必討論了，就這樣決定。」

那一刻，我心中湧出一股暖意，我看見他真心讚賞別人、肯定別人，那種善意和溫情，像陽光、汨汨流出……他一直都是這樣啊。不管什麼時間、什麼場合、什麼對象，他真心喜歡他的夥伴們，認可並全力揄揚夥伴的作為，不是場面話、不是耍拉攏，而是真心評價。這，讓每個跟他一起工作的人，士氣和動力不斷提高了。

Photo Credit: 中央社

好了，講了那麼多好話，總該來一段黑歷史平衡一下（嘿嘿應元兄要講你壞話了）。

2016年，總統大選投票前夕，本黨候選人至福華飯店與企業領袖對談，而某些工運團體認為這是輕勞重資（這不是他們的口號只是我的印象歸納），並提出「還我七天假」等具體政策要求。我是中央黨部主管部門社運部，理當到場代表接受陳情或抗議。吳釗燮秘書長為了周延處理，另外央請應元兄到場支援（因為他是前勞委會主委）。

黨中央各部會有一個跨部門會報，行前情勢及對策評估，傾向由主任級幹部接受陳情即可，由於當時大選勝負已定、而且這批抗議團體長期的政治傾向、以及研判他們此行目的也是只在向媒體發聲，等等。

到了現場，果然他們大喊各項訴求，要求「蔡英文出來見面」，但是飯店門口有警方派員駐守，工團也無意升高肢體衝突。我上前講了幾句，被轟閉嘴，只好暫時站開；之後，應元兄勇於承擔，就政策要求內容做了一些對話，然後承諾，總統候選人兩週（就是在投票前）親自與工團代表對談。

兩週內？兩週內親自對談。你有沒有搞錯啊老大？這不在行前規劃當中好不好，也不符勝選最高思考（好啦我要承認我事先也沒跟他講過）。然後呢，我當然被狂釘了一頓，但是，答應了就要做，也沒其他選擇。

我很不甘願地嘟著嘴去找應元兄抱怨（靠，我被罵好幾10分鐘耶），他還是那副陽光普照的笑容：「哎呀我們不要那麼多政治算計啦～勞工的權益我們當然要保障啊，這個沒什麼可以其他考慮的。」

哦～

這個時候的李應元，已經回台灣26年，當過立委、大使、秘書長、部長……這樣，會不會太純真了呀…？他真心相信啊。其實民進黨，很多人都是這樣的，傻傻的、不為己、不算計，努力又堅持，應元兄是大隻的，還有很多小隻的。

剛知道應元兄過世，我很難過，在捷運站剛好碰到一位媒體超級美女，我一時情緒，就跟她說了：

我們年輕的時候，民進黨哪裡有在同志喪禮啊，都嘛婚禮和滿月酒，大家都年輕啊，根本很少有人死掉啊。（鄭南榕那種政治祭典不算）1998年盧修一過世，我在現場哭到一塌糊塗，太震驚了啊，竟然有同志會生老病死……現在啊，就很多了吧，送行，送他一路好走、早登極樂；而我，會記得我們曾經共同的那些，而且，很快再相會吧……

後來看到一句：希望那時候，我們都已經變成更好的自己。好棒的句子。應元兄，大概很難更好了。我啊，我會努力的……

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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