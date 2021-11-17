2021/11/17,
中國

藉由歷史決議搞個人崇拜，恰恰暴露了習近平的無知

藉由歷史決議搞個人崇拜，恰恰暴露了習近平的無知
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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最新出爐的中共第三份歷史決議試圖將習近平包裝為全知全能的完美領袖。但是，維也納大學的漢學教授魏格林認為，個人崇拜違背了中國的傳統治國理念，中國民眾更期望的是一種懂得自我克制的治國方式。

文：魏格林（Susanne Weigelin-Schwiedrzik，是奧地利維也納大學漢學系教授，曾任該校副校長。她的主要研究領域是中國歷史與中國政治）

根據我們的瞭解，中國傳統的治國理念是謹慎、內斂的。統治者擁有幾乎不受限制的皇權，但是也明白：沒有人能夠自稱掌握了真理。受命於天的君主是否按照道家的理念治國，則總是要由後人評價。也因此，著史始終是中國政治文化的重要組成部分。編寫史書的人，掌握了當權者身後的評價權。

今（2021）年11月8日到11月11日召開的中共十九屆六中全會，通過了《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，也被稱為中共「第三次歷史決議」。和分別發表於1945年、1981年的前兩次歷史決議不同的是，第三次歷史決議的標題就已經顯露出，至少在涉及習近平時，內斂的傳統治國理念不再得以遵從。

以往的歷史決議往往將清算此前的過失置於中心位置，這在第三份歷史決議中不見影蹤。恰恰相反，決議認為，習近平的新時代治國政策是建立在中共的「重大成就與歷史經驗」之上。決議要傳遞的核心訊息就是：習近平的治國理念吸納了過往的一切成功經驗，他就是一個完美的領袖。

這樣的一份決議，總是要精心準備的。中共的第三份歷史決議，似乎也早早地被引入了合適的軌道：早在2021年初，中共就借建黨100週年的時機，發行了幾本「黨史學習教育指定書目」，為新的歷史決議奠定基礎。既然習近平的黨史觀已經通過無數的傳播渠道變得無人不知，那為什麼還要出爐這樣一份歷史決議呢？

據我們的觀察，中國正在走向國際舞台的中心位置，而中共正置身於這個新時代的開端。為了邁好這至關重要的一步，中共必須要團結有力，需要一個完美的領袖，而在習近平身上則找到了完美領袖的一切要素。這是中國政治個人崇拜的新篇章。

中共高層也許希望，這份歷史決議能夠平息持續許久的黨內爭議。但是，六中全會閉幕短短幾天後，種種跡象就表明，這份期望沒能成為現實。決議的全文至今沒能公佈，中國公眾得到的只是對決議的各種解讀，而且解讀方式還多種多樣。號稱大權獨攬的領袖，這些天在忙著會晤所謂的「民主黨派」人士，希望從後者口中獲得對這份歷史決議的確認。

中共這次的算盤可能並沒能完全如意。宣傳機器開足馬力想把習近平捧上天，習近平的實際權威卻並沒能相應地同步上漲。這是因為，習近平缺乏適度的自我克制，而這正是中國公眾所期待的。自稱全知全能的人，恰恰暴露了他在這一點上的無知：統治者必須要自我克制，才能避免跌入深淵。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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