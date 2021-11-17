藉由歷史決議搞個人崇拜，恰恰暴露了習近平的無知

文：魏格林（Susanne Weigelin-Schwiedrzik，是奧地利維也納大學漢學系教授，曾任該校副校長。她的主要研究領域是中國歷史與中國政治）

根據我們的瞭解，中國傳統的治國理念是謹慎、內斂的。統治者擁有幾乎不受限制的皇權，但是也明白：沒有人能夠自稱掌握了真理。受命於天的君主是否按照道家的理念治國，則總是要由後人評價。也因此，著史始終是中國政治文化的重要組成部分。編寫史書的人，掌握了當權者身後的評價權。

今（2021）年11月8日到11月11日召開的中共十九屆六中全會，通過了《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，也被稱為中共「第三次歷史決議」。和分別發表於1945年、1981年的前兩次歷史決議不同的是，第三次歷史決議的標題就已經顯露出，至少在涉及習近平時，內斂的傳統治國理念不再得以遵從。

以往的歷史決議往往將清算此前的過失置於中心位置，這在第三份歷史決議中不見影蹤。恰恰相反，決議認為，習近平的新時代治國政策是建立在中共的「重大成就與歷史經驗」之上。決議要傳遞的核心訊息就是：習近平的治國理念吸納了過往的一切成功經驗，他就是一個完美的領袖。

這樣的一份決議，總是要精心準備的。中共的第三份歷史決議，似乎也早早地被引入了合適的軌道：早在2021年初，中共就借建黨100週年的時機，發行了幾本「黨史學習教育指定書目」，為新的歷史決議奠定基礎。既然習近平的黨史觀已經通過無數的傳播渠道變得無人不知，那為什麼還要出爐這樣一份歷史決議呢？

據我們的觀察，中國正在走向國際舞台的中心位置，而中共正置身於這個新時代的開端。為了邁好這至關重要的一步，中共必須要團結有力，需要一個完美的領袖，而在習近平身上則找到了完美領袖的一切要素。這是中國政治個人崇拜的新篇章。

中共高層也許希望，這份歷史決議能夠平息持續許久的黨內爭議。但是，六中全會閉幕短短幾天後，種種跡象就表明，這份期望沒能成為現實。決議的全文至今沒能公佈，中國公眾得到的只是對決議的各種解讀，而且解讀方式還多種多樣。號稱大權獨攬的領袖，這些天在忙著會晤所謂的「民主黨派」人士，希望從後者口中獲得對這份歷史決議的確認。

中共這次的算盤可能並沒能完全如意。宣傳機器開足馬力想把習近平捧上天，習近平的實際權威卻並沒能相應地同步上漲。這是因為，習近平缺乏適度的自我克制，而這正是中國公眾所期待的。自稱全知全能的人，恰恰暴露了他在這一點上的無知：統治者必須要自我克制，才能避免跌入深淵。

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