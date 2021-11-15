2021/11/15,
國際

奧地利疫情嚴峻，政府放大絕：未施打疫苗禁足10天，違者罰新台幣1萬6200元

奧地利疫情嚴峻，政府放大絕：未施打疫苗禁足10天，違者罰新台幣1萬6200元
圖為奧地利接種站｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

奧地利目前疫苗接種覆蓋率僅約達65%，低於歐盟平均值67%。而奧地利疫情更是日益嚴峻，本週單日新增確診人數創新高。

歐洲近日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診案例不斷上升，奧地利更是疫情嚴峻，因而政府針對疫情祭出強硬措施。繼8日宣布，將限制未施打疫苗的人，不能前往餐廳、飯店、理髮廳和文化場所後，昨（14）日又祭出新規定，沒施打疫苗的國民必須進行10天的居家管制，如果違規，可處500歐元（約新台幣1萬6200元）罰款。

奧地利疫情嚴峻，未施打疫苗民眾須實施10天居家管制

《CNBC》報導，由於確診案例日漸飆高，奧地利針對沒有施打疫苗的民眾祭出封鎖措施。政府宣布，15日開始，全國沒有施打疫苗的民眾，必須進行為期10天的居家管制。在這10天內，除非是工作、購買生活必需品、出門散步，否則未施打疫苗的民眾不得出門。

奧地利政府表示，會派警方巡邏，查看是否有民眾違規。如果沒有打疫苗，也不遵守10天的居家管制，將會挨罰500歐元（約新台幣1萬6200元）。

奧地利之所以想祭出這樣的措施來應對疫情，其實與國內很低的疫苗覆蓋率相關。受到國會第三大黨─極右翼的自由黨（Freedom Party）影響，多數奧地利人對疫苗持有疑慮。目前奧地利疫苗覆蓋率僅達65%，低於歐盟平均的67%。

《路透社》報導，不過雖然如此，由於奧地利政府目前由保守派掌權，因而政府還是希望，針對有施打疫苗的民眾，限制措施能夠越少越好。

《CNBC》指出，這一波居家管制會影響大約200萬人。不過由於12歲以下的孩童還沒辦法施打疫苗，不會要求兒童進行居家管制。

其他國家怎麼做？

除了奧地利之外，荷蘭也實行了嚴格的封鎖措施。

《衛報》報導，荷蘭在9月25日放寬管制後，確診病例激增。為了遏止疫情，12日荷蘭政府針對餐廳、店面以及體育賽事等，祭出嚴格的封鎖措施，例如酒吧、餐廳都必須在8點前打烊。不過荷蘭的強硬措施引發民眾不滿，上百位民眾聚集在雷瓦登市（Leeuwarden）抗議，而警方更在13日逮捕了15位抗議群眾。

《路透社》報導，除此之外，德國、澳洲、新加坡也正積極尋找新一波疫情的應對措施。德國政府即將於下週討論疫情管制措施，澳洲國內許多州開始祭出疫苗強制令。新加坡目前有85%的國民已經完整接種疫苗，而政府日前也宣布，不願施打疫苗的民眾必須自行負擔醫藥費。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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