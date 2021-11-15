促轉會建議「移除」中正紀念堂蔣介石銅像，若保留做教育展示應具有「不可回復性」

（中央社）促轉會代理主委葉虹靈今天說，促轉會提出中正紀念堂蔣介石銅像「移除」為優先，社會若認為保留銅像做教育展示更有反省意義，那麼這樣的展覽應保有「不可回復性」，並持續下去。

葉虹靈今天赴立法院司法法制委員會報告促轉會施政計畫與預算案。她在會前接受媒體訪問時，說明昨天促轉會座談會所指，蔣介石銅像做「不可回復性」處置的意思。

葉虹靈說，促轉會9月就提出處理中正紀念堂原則，促轉會希望跟社會討論，所以有一系列座談；昨天座談會的重點在堂體與園區轉型，有學者提出應該做戰爭與和平紀念公園，促轉會從轉型正義的角度，先前就已提出，民主國家不應該再用這樣的規模與資源，去紀念銅像，建議移除銅像。

葉虹靈指出，有些人提議銅像是不是可以留著，做教育展示之用，其實，2000年時陳水扁政府有過類似的展覽，但只展3個月，銅像又恢復儀隊敬拜，所以，她才說，教育展示應該是「不可回復性」，不會因為展覽3個月或5個月到期、採購標約到期，展覽就撤掉，應該思考如何讓展覽持續下去。

對於外界批評促轉會是仇恨會，葉虹靈說，外界很多誤解，轉型正義不是對個別歷史人物做功過的評價，轉型正義重點在反省國家機器錯誤的作為。

她說，促轉會認為，現代民主國家不應該再用這樣的規模資源，去紀念、崇拜一個對同胞造成如此多傷害的獨裁者，在這樣的前提下，邀請社會一起反思，解嚴已經超過30年的台灣，在首都市中心用25公頃的規模，持續去敬拜單一的統治者，是否恰當，希望重點是，把這麼大的規模，真正還給人民，打造包容多族群、貼近使用者功能的公共空間。

另外，媒體詢問全台威權象徵撤除進度，葉虹靈說，全台1500多座，處理了27%，促轉會繼續跟各部會、中央地方協調。

而根據《中央社》報導，促轉會於今年11月12日指出，最新統計顯示，兩蔣塑像及遺像共計971個，命名空間有582處，共計1553處。目前已經完成「處置與同意處置」者占26.79%，不處置及無規劃「待協商」占54.22%，「未協商」占19%。 其中，最積極處置的中央部會有財政部、法務部、勞動部、衛福部及海委會，雖然數量不多但已全數移除；立法院、考試院、交通部三個單位已移除及已同意處置者達百分之百。 然而，國防部、退輔會及教育部等中央部會轄下權管的威權象徵數量是最多的，目前處置進度較為緩慢。

至於如果要移除中正紀念堂的蔣介石銅像經費需要多少，她說，這是全台最大銅像，促轉會還沒評估，促轉會的建議是移除，但大家若覺得要做教育展示，則由主管機關具體評估會比較準確。

針對葉虹靈對移除銅像的說法，根據《聯合報》報導，國民黨立委吳斯懷認為，民進黨應用同樣標準檢視轉型正義，只針對蔣介石銅像不是政黨該有的格局。他指出，主導設計嘉南大圳的八田與一也傷害台灣民眾和原住民，「民進黨要不要把所有神社拆掉、把遺址蓋成水庫？」

除了移除中正紀念堂銅像的問題外，《中央廣播電台》指出，葉虹靈在立法院答詢時，被民進黨立委許智傑問到，促轉會公布的政治檔案，是否能讓受害者看到其中的真實姓名，而不是已經過「去識別化」處理的資料。

對此，葉虹靈也同意許智傑的看法，但提到各機關存在不同看法，大概都會希望去識別化，尤其是涉及情報來源的情治機關。葉虹靈表示，促轉會認為這有違政治檔案條例的立法精神，應依《政治檔案條例》第11條公開所有情報人員、線民姓名，同時也希望透過修法排除這個困擾。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航