【2021金馬獎】《青春弒戀》影評：大膽瞄準青春黑暗面，少了點穿透力但絕非糟糕之作

文：癮君子 Movie Addict

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華人總是習慣把愛情比喻成月亮，似乎圓滿就代表著幸福，日本則多一點內斂，用來代稱埋藏的情感。然而，人類的愛，不僅藏有深邃的奉獻，還寄居了霸道的不講理，就如月球，總有它的昏暗，讓人難以窺探、發覺，到底隱瞞了多少坑洞；正如佛洛伊德所說，人類欲求著生，也欲求著死，在創造與破壞之間，不斷地徘徊與擺盪。

承前所述，《青春弒戀》從此出發，試圖描繪青春晚期的男男女女，如何持續在愛裏打滾、沈醉，然後再反覆落空、沈淪，一會舔舐傷口，一會又把自己搞到皮開肉綻；儘管看起來憨傻、頑愚，一景一幕，卻也緩緩扯出共鳴，促使觀眾因著這一份熟悉而漸起驚恐。

原來，無論是害怕被拋棄、在關係中尋求替代、餵養心底的空虛，還是要盼許一份成年禮，個個都是吸引人們，墜落於愛戀這座深井，最美最甜的誘人餌料。

自此，《青春弒戀》以愛為起站，也以愛來交會，縱然電影定位是詭譎懸疑片，回歸本質，其論述的，不過就是染黑的愛情輪廓，常見，卻甚少被討論的人心陰影面。

Photo Credit: 電影《青春弒戀》提供

切口角色，雖然看似群像劇，但主要戲份，大多集中於李沐、陳庭妮與林柏宏飾演的玉芬、莫妮卡與明亮身上，三人個性迥異，鮮明的關係對比，緩緩暈染出若有若無的三角戀情。隨著劇情開展，朦朧感退去，原以為的三角之戀，不過只是妄想的產物，明亮的貼心與控制，則是一種脫序的非現實自私。

沒有人懂明亮，但不擅交際的明亮，似乎也沒有給人機會懂，就像活在另一個維度的異邦人，總是緊閉房門與心扉。就生長脈絡來看，經濟優渥與家庭離散這兩點，反而鞏固明亮放逐自己的決斷，母親的失能，再加上父親的拋棄，就算不愁吃穿，身邊卻沒有人，可以滿足他對於愛的渴求與想像。

長久下來，這一份空虛，塞滿了各種恨意與攻擊，慢慢的，變成只懂得摧毀的獵食者，換言之，愛上一個人，在明亮的世界，就是要佔有、侵吞掉對方的靈魂與自由。

當然，母親的缺席，也讓明亮不斷打轉，嘗試在親密關係中，塑造出母親的替代，無論是年長的色情按摩師，或滿足幻想的性愛影片主角Missy，皆是明亮用來借屍還魂的傀儡玩偶，前者滋養、餵飽他的匱乏，後者則滿足「被需要」的慾望，任人擺佈。

Photo Credit: 電影《青春弒戀》提供

所以，明亮拒絕主動且活潑的女高中生綺綺，一來因為年紀，明顯跟母親形象不符，二來也因為綺綺的個性，太過大鳴大放，堅決表態主見這點，就是一種威脅與不安。

同住的玉芬，對於明亮，即使是寄住的房客，也只有陌生，有時還會打從心底害怕，可諷刺的是，明亮正巧是少數能懂玉芬感受的人。她們都被拋棄，都被許下了不可能被愛的詛咒，她們質疑自己的愛，也質疑自己的價值，就算兩人彷彿平行世界，探潛心底，下沈到最深的黑暗，都沉積著相同的懷疑──我有可能幸褔嗎？

這一份不確定，正是整部電影的核心主軸，套回關係內的另一人莫尼卡，同樣契合，雖然她的幸福，並不完全跟愛情綑綁在一起，但也渴望幸福、走紅，然後轉型成功，過上理想生活。交錯來看，相比玉芬，明亮跟莫妮卡其實更相似，都以自我為中心，其所付出的關心，或建立的關係，都只是為了填補過去的遺憾，並非愛人的嘗試。

甚者，關於幸福未來的疑惑，進一步剖開來看，也裹藏著人們對於過去的無力，就如莫妮卡向玉芬提問的，是否會因為一個人的過去，就否定他的現在與未來？

這一句提問，不僅是莫妮卡對於玉芬的試探，也還反應出自我的迷惘，由此，她問的不僅是他人，還有自己，而這又扣回相關主題──身為人，我們該如何錨定、確信，自己未來會不會幸福？又或是，如果只看過去，面對死路，要怎麼懷抱希望？

於是，來到最後，電影給出溫柔的開放式結局，雖然有點太過浪漫、虛幻，但歷經了風霜的玉芬與小張，依然選擇了重逢，搭配沒說完的話語，詩意自然流洩，使人感慨又陶醉；或許，在這座雲霧繚繞的山林車站，隨著列車一同啟程的，除了旅人，還有重返希望的迷惘靈魂，畢竟，不管是誰，都紛紛期盼著──幸福的到站。

Photo Credit: 電影《青春弒戀》提供

整體而言，《青春弒戀》的主題清晰且叛逆，故意反其道而行，不談青春電影常見的悸動、浪漫與成長，其揭露的，全都是社會在情感關係中，不願看見、想像的殘破、貪求與不成熟。為此，它的驚悚，並不是來自於明亮這個危險情人，而是因為它直視人們選擇忽視的事實──愛，其實都藏著自私，可不完全只有奉獻。

接著，跳出電影主題與演出，回到執行面上，仍有兩處可惜，以下僅為個人觀影之後的拙見。首先是剪輯，電影過早收掉伏筆，本該緊縮張力的迷霧感，到了中段就近乎消散；另外，由於時間是非線性發展，太早破題，不只降低懸疑感，還會影響節奏，彷彿陷入泥沼一般，相似的內容不斷重播，尤其後半段，僅有達到劇情梳理的效果，卻沒辦法持續加溫情感。當然，這可以降低觀眾的認知負擔，不過，少了增強沈浸感的醞釀，著重氛圍的暗黑青春電影，就失去了關鍵的血肉與呼吸。

再來，配樂的部分，特別選用蕭邦的夜曲為基底，其屬高明，有助於打造雅緻與憂傷的紋理，然而，要是太過氾濫去使用，反而會折損樂曲內涵，爾後，即使搭配重要的場景、凝視與特寫，也斬獲不了該有的情感共鳴，同樣可惜。

Photo Credit: 電影《青春弒戀》提供

總結

綜合來講，作為本屆金馬影展的開幕片，《青春弒戀》具有優異之處，不論獲選金馬入圍與否，演員都有令人印象深刻的詮釋，只可惜，敘事扣合得不夠緊密、生動，雖然流暢，卻無法提升演出或素材畫面的渲染力。最終，這導致本片落處於不上不下的位置，絕非糟糕之作，但濺起的漣漪，就是少了一點穿透力。

不過，大膽瞄準少見的青春黑暗面這一點，就國片來講，依然讓人驚艷、讚賞，期待劇組未來能有更多類型嘗試，隨著市場越來越成熟，終有一天，必有兼具議題與娛樂的經典誕生。

Photo Credit: 電影《青春弒戀》提供

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航