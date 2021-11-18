充滿歷史底蘊，新的文化桃園

撰文／李昀蓁（東京建築女子）

除了每次返臺必經臺灣國門的桃園機場以外，對於桃園的印象已經停留在移居日本前，在臺灣的最後一年了。那年跟著朋友到了好多地方散心，桃園就是其中之一，逛了一直想看的老街、走了虎頭山步道、看了日治時期留下的桃園神社，也探訪了由自然洋行建築師事務所設計的大溪老茶廠、孫德鴻建築師的建築作品齋明寺，悠靜的空間與濃厚的茶香是我對桃園最後的印象。

過了好幾年，因為跟桃園的聯繫少，年假的返臺除了看看日本建築師團紀彥與許宗熙建築師共同設計，並在2014 年獲得臺灣建築獎的桃機第一航廈改修工程以外，也不太常到桃園走動了。不過，就在這幾年桃園有了些許變化，多了好多値得一探究竟的藝文空間。

Photo Credit : 桃園市政府 有一百多年歷史的壢小故事森林一景，前為中壢支廳及中壢公學校之公務員宿舍。

桃園市自升格後，將市內留有的舊日式歷史建築、戰後時期的眷村建築、一般近代民間建築等，經過調査、研究、修復再利用並活化，給了這些沉睡的老建築新的靈魂，讓他們再次甦醒，成為桃園的「城市故事館」；例如「壢小故事森林」（中壢國小日式宿舍）及「壢景町」（中壢警察宿舍）等，結合在地精神，展現不同歷史樣貌與多元文化，延續著過往空間所累積的能量，寫著過去的精彩歷史；例如透過1977年中壢事件讓民眾認識臺灣民主運動的進程，或重現中壢地區現代教育的開端、發掘周邊老店舖發展等。故事館就像是社區裡的客廳一樣，隨時歡迎你來一起聽聽過去的故事，聊聊未來的期待，更加認識地方的歷史與生活周遭的文化，進而對於地方有更深地了解與認同。

Photo Credit : 桃園市政府 紅磚、紅白門、綠窗框是馬祖新村的建築特色，眷村文化園區保留古色古香的舊宅建築，充滿復古懷舊的味道，園區結合文創藝術，可以嚐咖啡也能玩手作。

桃園還有「77藝文町」、「大溪木藝生態博物館」、保留臺灣眷村文化的「馬祖新村眷村文創園區」、由過去北區兒童之家員工及院長宿舍改修再利用的「南崁兒童藝術村」以及「桃園展演中心X-plus創世紀」等，都是現在最有活力的藝術與文化空間；這些藝文場館散落在桃園的各個角落，像是星點般串起整個城市的文化脈絡。

桃園市政府更配合中央振興政策推出桃園挺文創活動，讓旅人們享受文化薰陶時，在上述任一場館持紙本振興券消費，即可兌換限量抵用券或電影票，鼓勵民眾參與藝文振興，了解過往的精彩故事，同時也能感受現代的文化活力。

【桃園挺文創 送你抵用券 送你看電影】

至111年4月30日前持紙本振興券於上述七大藝文場館消費：

消費滿 200 元（含）即可兌換該場館限量抵用券 100 元，並可折抵該場館下一筆消費。 消費累計滿 800（含）元以上（可跨場館累計），只要其中含 1 筆紙本振興券消費，即可憑發票或收據於達累計金額之場館服務台免費兌換隨機七大影城電影票 1 張，數量有限，換完為止。

Photo Credit : 桃園市政府 77藝文町前身為舊桃園警察局日式宿舍群，為桃園少數保留完整之宿舍群。

另外，桃園的文化局演藝廳、中壢藝術館演藝廳，以及由綠野國際建築事務所許伯元建築師設計的桃園展演中心，不定期安排舞台劇、音樂劇或演奏會等活動檔期，推展並培養桃園的藝文能量。近期推出「桃園鐵玫瑰藝術節」及「藝術綠洲創作計畫」等，支持創作團隊，也讓文化深耕。購買票券達指定金額或張數，還可憑票根兌換限量電影票。

【鼓勵進劇場 贈送電影票】

於上述三大藝文展演場館購買售票表演節目之 800 元（含）以上之票券，或購買桃園市文化局「鐵玫瑰藝術節」及「桃園綠洲計畫」演出 3 張票券，即可憑票根兌換隨機七大影城電影票 1 張，換完為止。

好久不見的桃園變得豐富又精采，已經迫不及待在各個文化點標上星號，訂定旅行的計畫與目的地，去探訪那些新的文化桃園景點。

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