2021/11/15,
健康

今日本土+0，9例境外移入全為突破性感染；移工開放入境後如何施打疫苗？

今日本土+0，9例境外移入全為突破性感染；移工開放入境後如何施打疫苗？

我們想讓你知道的是

針對日間增加的境外移入病例，指揮中心表示，全球疫情的確升高，特別是歐洲疫情日漸嚴峻，因此邊境還是要嚴管。另外對於突破性感染，指揮中心表示，隨著疫苗間隔拉長，突破性感染病例也增加。

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增9例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增9例境外移入個案，為5例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國（案16599）、印尼（6例，案16600至案16605）、德國（案16606）、聖克里斯多福及尼維斯（案16607）入境，入境日介於今（2021）年10月30日至11月13日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，這9例境外移入個案都曾完整接種疫苗，且均屬於突破性感染。其中，1例接種過2劑BNT、1例接種過1劑嬌生、2例接種過2劑AZ，5例接種過2劑科興。

有媒體提問，近期境外移入病例越來越多，是否是因為時序進入秋冬，疫情再起？對此指揮中心表示，全球疫情的確升高，特別是歐洲疫情日漸嚴峻，因此邊境還是要嚴管。而隨著疫苗間隔拉長，突破性感染病例也增加。

春節7+7+7方案完整施打疫苗，如何證明？

針對即將到來的春節，指揮中心指出，只要完整接種世界衛生組織緊急使用清單（WHO EUL）或我國核准緊急授權使用的疫苗，可以在回國後採用「7+7+7」檢疫方案，亦即7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿、加上7天在家居家檢疫、再加上7天自主健康管理。不過，要如何提出證明？

對此指揮中心指出，會與今年春節入境檢查PCR核酸檢測證明一樣，提供接種單位提供的證明即可。邊境時會由相關人員查看，也正研議要採接種證明影像上傳的方式。若是偽造疫苗證明，將由偽造文書的方式處理，最高罰15萬。

至於之後會不會繼續採用7+7+7方案，會隨疫情滾動檢討。

重啟移工入境，移工如何施打疫苗？

另外，由於勞動部11日開放辦理移工專案入境，最快17日會有移工來台。不過目前有96位移工取得集中檢疫所的床位，其中只有89位移工完整施打疫苗，還有7位尚未完整接種疫苗。對此指揮中心表示，有3管道。首先，目前移工都可以上疫苗預約平台登記。其次，也積極推動外展，如果有公司雇用超過100位以上的移工，可以跟當地衛生局聯繫，讓移工去施打疫苗。第三，目前各縣市也有醫療院所接受各自預約接種。

週末兩天共施打19萬3638劑疫苗，疫苗第一劑覆蓋率達76.24%，第二劑覆蓋率則達42.02%。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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