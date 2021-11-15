民進黨全代會定調：各派系暫時休兵，先團結擋下四大公投，再來談提名

民進黨昨（14）日舉行全國黨代表大會，民進黨主席蔡英文表示正面迎戰，是唯一的選擇；守住這場公投，守住國家未來發展方向，才是「四個不同意，台灣更有力」的真正意義。民進黨秘書長林錫耀也呼籲全黨黨公職以「選戰規格」動員催票，他並強調，依法「公投投票當天可以動員」，大家務必請堅持到最後一刻。

對此，也正在全台各地積極宣講催票「四個同意」的國民黨，也在台中召開巡迴說明會時表示，國民黨不像民進黨政府有這麼多資源，透過政府力量、政黨資源在全台舉辦許多造勢，呼籲民眾團結，用選票投下四個同意讓台灣更美麗，對抗「鴨霸」民進黨。

民進黨定調「先團結拚公投，再來談提名」

（中央社）民進黨全代會圓滿落幕，全黨展現團結氣勢，但接下來首先要力擋四大公投，2022地方縣市長選舉更是2024總統前哨戰，面對在野強力挑戰，都是難關。

民進黨人士晚間接受《中央社》記者訪問表示，全代會前夕，傳出黨內對2022年直轄市及縣市長選舉提名機制有雜音，但蔡英文私下與各派系要角溝通協調，整合黨內不同聲音，全代會議程順利圓滿落幕，印證蔡英文的領導能量。

對於未來挑戰，黨內人士說，第一個挑戰是年底四大公投，民進黨將團結一致正面迎戰，把公投當大選打；為此，今年全代會特別擴大邀請民進黨中執委、中評委、地方議員參加，由黨主席親自說明對年底公投的態度與立場，鼓勵黨公職繼續拚；行政院長蘇貞昌的政績報告，也讓黨內重要幹部知道如何為政策辯護。

黨內人士表示，除總統外，未來將規劃黨內重量級人士以專訪形式，針對中間選民持續溝通。公投說明會形式也不限於傳統大型說明會，例如民進黨副秘書長林飛帆就以座談會方式，與不同族群雙向溝通。

至於民進黨2022年六都提名機制，黨內人士表示，這是重中之重，但此刻各派系不同意見暫時休戰，全黨共識是團結拚四大公投不同意，再來談黨內提名，未來各派系如何達成共識，是下個階段的挑戰。

提名機制確定只是先安內，面對國民黨的強力挑戰， 2022對民進黨來說，是場不好打的仗。

基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦，兩任任期為民進黨在傳統國民黨版圖下開疆闢土，但如今任滿，都面臨國民黨急欲光復的壓力。

六都中除高雄、台南，一般預料民進黨應可順利延續執政外，包括雙北、桃園、台中，目前人選都還未明朗，如今全代會通過由黨主席蔡英文徵召，有利部署，但能否凝聚黨內共識，推出最強人選上陣，仍是一大考驗。

蔡英文：正面迎戰唯一選擇

蔡英文在全代會上說明對於年底公投，四個不同意的理由，並強調願意參與全球暖化的解方、願意尊重自由貿易的價值、願意為民主深化而努力。守住這場公投，守住國家未來發展的方向，才是「四個不同意，台灣更有力」真正的意義。



蔡英文也強調，身為執政黨有最大的責任，要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，公投攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論。要找出更多的夥伴，一起來站在讓台灣更有力的陣線上，這就是「正面迎戰」。而正面迎戰是唯一的選擇；守住這場公投，守住國家未來發展方向，才是「四個不同意，台灣更有力」的真正意義，要用公投的結果，告訴全世界，台灣是值得信賴的夥伴。

蔡英文說：

民進黨不怕公投，更不害怕對手提公投。公投是人民的權利，就算發動公投的政黨，起心動念是為了惡鬥，公投依然是人民的權利。 我們要做的，不是抱怨；我們要做的，是把自己的價值和理念說清楚，然後相信人民會做出理性的決定。 在公投討論的過程中，我們可能會發現，有些訴求單一價值的理念，也許不夠全面、不能關照到國家發展的許多面向。但是沒有關係，不同的意見，才是多元社會的正常現象。

秘書長林錫耀：選戰已經開打，動員到最後一刻

民進黨秘書長林錫耀昨於民進黨全代會表示，年底公投「已經開始開戰」，請黨公職以「選戰規格」動員催票，他並強調，依法「公投投票當天可以動員」，大家務必請堅持到最後一刻。

林錫耀指出，公投前的1個月，也就是未來34天會是「訊息作戰」最高峰；希望大家接續過去兩、三週的氣勢，也請黨公職特別注意認知作戰與假訊息，並鼓勵黨內多轉發總統、副總統與部會首長相關發文。他曾估算，「全黨黨公職臉書覆蓋率，絕對超過全台灣公民數的一半」！

對於公投動員作為，林錫耀鼓勵黨公職加碼舉辦說明會、客廳會，說明「四個不同意」，相信講得越多，社會也會感受到民進黨是站在正確的一方。他也拜託黨公職盡全力動員，把票催出來，「各位在選舉要衝刺、要做的，通通要做！」「掃街、站路口、打電話催票、發簡訊，拜託大家投票也要做！」也盼黨公職在社群網路、訊息群組全力動員。

林錫耀也提醒，公投「投票當天可以動員」，沒有違法之虞，請大家務必堅持到最後一刻，12月18日一直到下午4點投票結束，都是宣傳好時機。

國民黨：用公投選票民進黨知道民意

《聯合報》報導，國民黨前主席江啟臣昨天則在國民黨於台中舉辦公投說明會上強調，公投不是政黨對決，是純樸人民與傲慢政府的對決。他要正告蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌，聽聽街頭上、網路上不滿的聲音，思考為何每一份民調都顯示民進黨站在人民的對立面。

國民黨主席朱立倫則指出，國民黨不像民進黨政府有這麼多資源，透過政府力量、政黨資源在全台舉辦許多造勢，呼籲民眾團結，用選票投下四個同意讓台灣更美麗，對抗「鴨霸」民進黨。前總統馬英九則說，要用公投讓蔡總統知道民意不可忽視。

Photo Credit: 中央社

《聯合報》報導，民眾黨立委張其祿則表示，民進黨再怎麼動員也效果有限，只顧黨意，民眾會強烈反彈。時代力量立委陳椒華說，「我想蔡總統有所誤會，公投綁大選、反對萊劑肉品進口、護藻礁，過去也都是民進黨信仰的價值」，蔡總統應思考民進黨要如何對公民說明過去所秉持的價值，因為執政立場的轉換而改變。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航