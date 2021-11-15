蘇丹內戰期間默許軍政府殺害平民，瑞典倫丁石油高層遭檢方以「戰爭罪」起訴

文：吳宗宜

瑞典檢方調查，倫丁石油公司高層在蘇丹犯下之戰爭罪行

瑞典檢察官於11月11日正式起訴瑞典倫丁石油公司（Lundin Energy）的瑞士籍前執行長、董事會主席倫丁（Ian Lundin），和瑞士籍的前副執行長施奈特（Alex Schneiter），稱兩人於1999年至2003年蘇丹內戰時，與當時的蘇丹政府軍，合謀犯下許多惡劣至極的戰爭罪，以取得石油開採的權利。

對此，檢方要求沒收該公司的不法獲利14億克朗（1.4億歐元），相當於該公司2003年從蘇丹油田提煉出口的銷售額。

早在6年前，瑞典檢察官便開始對該公司展開刑事調查，起因是社運團體「歐洲蘇丹石油聯盟」（European Coalition on Oil in Sudan）在2010年發布的報告。該報告稱，倫丁石油主導聯合了馬來西亞國家石油、奧地利能源集團（OMV）和蘇丹國有企業Sudapet，於1997年與蘇丹政府簽署了一項協定，在與南蘇丹有主權爭議的5A區（Block 5A）開採石油。

該地區是受蘇丹內戰影響最嚴重的地區之一，報告指出，隨著政府試圖控制該地區的油田，引發了一場戰爭，導致數千人死亡，許多當地居民流離失所。為了鑽油，倫丁石油公司於1991至2003年在蘇丹與這場內戰扮演了舉足輕重的角色。

檢察官阿托普斯（Henrik Attorps）表示：「在我們看來，調查顯示了蘇丹軍方及其合作的軍閥，系統性地攻擊平民、或進行了無差別的攻擊，使許多5A區的平民喪生、受傷和流離失所。」

首席檢察官彼得森（Krister Petersson）也稱，倫丁石油公司在蘇丹曾犯下多起戰爭罪：「1999年起，當倫丁準備開始在5A區開採石油後，蘇丹軍方與當地軍閥結盟，主動發起攻擊以控制該地區，並為倫丁的石油勘探創造有利條件。為此，他們進行空中轟炸、綁架、掠奪和殺害平民，甚至焚燒整個村莊。」

彼得森並指控施奈特和倫丁是戰爭罪的共犯：「他們知道在這區鑽油，意味著軍方需要使用軍事力量以控制5A區，但倫丁石油公司依然還是這樣做了，他們對軍隊和地方軍閥，如何以國際人道主義法所禁止的方式進行戰爭漠不關心。」

於2010年開始調查該公司的瑞典檢察署（SPA），在其8萬頁的報告中指出，他們參考了該公司的內部報告、與蘇丹政府的通聯內容，以及與該公司有關證人的證詞（總共對150餘人進行了約270次採訪），認定兩人確實犯有戰爭罪。

路透社報導，荷蘭非政府組織PAX也呼籲，瑞典應對倫丁石油公司侵犯蘇丹人權的行為進行調查：「這是正義的偉大勝利，是歷史性的成就……這是自紐倫堡大審以來，第一次有上市公司因戰爭罪被送上法庭。事實上，許多公司將人權視為必須管理的風險，而不是必須遵守的規範。」

檢察官阿托普斯表示：「重要的是我們不能忘記這些嚴重的罪行，戰爭罪是最嚴重的罪行之一，瑞典有義務進行調查並將他們繩之以法。」

倫丁石油公司則駁斥檢方的指控：「我們公司的立場堅定，沒有證據能證明前述兩位代表與檢方所指控的罪行有關，這將在審判中獲得法院的證明。」並稱公司堅信它是蘇丹發展的正面力量，負責任地在當地營運，我們公司完全符合聯合國、歐盟和瑞典當時認可、與蘇丹的建設性接觸政策。

被告倫丁的律師（Torgny Wetterberg）告訴TT通訊說，他的當事人是無辜的：「檢察官永遠無法將我的當事人定罪，檢方提出的每一點論證都有缺陷。」

倫丁發言人埃里克森（Robert Eriksson）抨擊，瑞典檢方提出指控的令人費解，調查毫無根據且論證存在根本缺陷：「倫丁和施奈特都強烈否認這些指控，我們知道倫丁沒有做錯任何事，沒有證據表明倫丁石油的任何人與本案中所謂的戰爭罪​​行有關。」

倫丁本人則稱：「瑞典檢察署的決定令人無法理解，因為它沒有任何調查證據佐證，我知道我們沒有做錯，我們最終會在法庭上證明這一點。」

但瑞典檢方宣布起訴倫丁石油公司兩位高層後，該公司股價當日收盤下跌近5％，該公司發布聲明，倫丁不會在下屆股東大會後續任董事長。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

獨立未解資源分配難題，南北蘇丹衝突頻仍

位於紅海沿岸、撒哈拉沙漠以東的蘇丹，數十年來一直飽受內戰蹂躪，1955年至1972年因民族、宗教、經濟等問題，爆發第一次內戰，導致50萬蘇丹人身亡，最後北蘇丹承認南蘇丹擁有自治權，雙方在衣索比亞簽署《阿迪斯阿貝巴協定》（Addis Ababa Agreement），使內戰暫歇。

1983年，時任蘇丹總統尼邁里（Jaafar Nimeiry）宣布廢除《阿迪斯阿貝巴協定》，取消南蘇丹自治權利，並宣布全國實施伊斯蘭教法，激起以基督教為主的南蘇丹不滿，組成蘇丹人民解放軍（SPLA）與政府軍爆發衝突，內戰導致190萬南蘇丹人死亡，400萬人流離失所。

直到2005年1月9日，雙方終於在肯亞首都奈洛比（Nairobi）簽署《全面和平協定》（Comprehensive Peace Agreement, CPA），成立「南蘇丹自治政府區」（Autonomou s Government of Southern Sudan），並同意全國石油的收益由雙方均分，終止了持續21年的內戰。

根據《全面和平協定》，南蘇丹於2011年7月9日舉辦獨立公投，98.83％人民支持獨立，後蘇丹政府也予以承認，南蘇丹共和國（Republic of South Sudan）成為非洲第54個國家，首都為朱巴（Juba）。

然而，獨立並未為南蘇丹帶來長久和平，2013年底，南蘇丹第一副總統馬查爾（Riek Machar）發動政變失敗，叛軍在國內四處流竄，造成比蘇丹內戰時期還慘烈的噩夢。

蘇丹和南蘇丹兩國也因石油問題，經常爆發衝突。南蘇丹獨立後，其石油產量共佔了原蘇丹石油總產量的四分之三，但其屬於內陸國家，必須依賴位於東北方、面臨紅海的蘇丹港（Port Sudan）輸出石油。

2012年兩國因石油過境費無法達成共識而爆發衝突，南蘇丹並停止生產石油。後來在美國和非洲聯盟的斡旋下，雙方終同意設立邊界緩衝區，緊張局勢獲得緩解，南蘇丹也恢復石油生產，但石油收入分配問題仍沒有得到徹底解決，雙方仍不時爆發衝突。

南蘇丹雖是非洲第六大石油出口國，擁有全球排名第24位的石油儲量，但其石油加工和出口命脈都被蘇丹把持，內戰頻繁也影響石油產量及出口的穩定性。獨立十年來，南蘇丹不但沒有憑藉豐富的石油資源致富，反到被聯合國評為非洲最低度開發地區之一，90％的民眾生活在貧窮線之下。

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責任編輯：羅元祺

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