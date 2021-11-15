政府打房成效不彰，楊金龍稱「囤房稅」才是當務之急，業界不滿：高房價責任不應甩鍋給建商

面對房價不斷攀高，今（15）日中央銀行總裁楊金龍面對質詢表示，台灣房價上漲有其基本面，央行近日已推出信用管制措平抑房價，不過成效屢遭外界質疑，並直指「囤房稅」才是當務之急；台北市不動產開發公會陳勝宏對此強調，囤房稅是不公不義，違反租稅公平原則的懲罰性課稅，不應把房價高漲問題甩鍋給建商。

全球先房市熱潮，房屋買賣移轉登記年增32.80%

近日全台各地掀起房市熱潮，房價屢屢創下新高。根據內政部不動產資訊平台調查顯示，今（2021）年第2季全國住宅價格季指數為112.42，較上季上漲 1.64%，較去年同季上漲6.67%，綜合來看，全國及六都住宅價格季指數在近期均呈現上漲的走勢。

報告稱，國內整體經濟維持「紅燈」（景氣佳），且房貸利率維持歷史次低水準，住宅貸款餘額頻創新高的情況下，房屋買賣移轉登記棟數為9萬314棟，相較上季增加16.68%，相較去年同季增加32.80%。

清大科技管理學院榮譽講座教授張金鶚對此說明，許多自住、投資客擔心未來房價持續上漲，紛紛搶進，造成銀行估價跟不上房價，甚至是建商封盤延後銷售。

張金鶚憂心，如此瘋狂的購屋行為，完全無視未來長期利率及房價可能變動的風險，以及未來高房貸的長期償還壓力；許多投資客一味認為房價還會持續上漲，全力拚命「賭房」，萬一輸了一生陷入困境。

面對國內房價逐漸攀高，中央銀行總裁楊金龍今（15）日於立法院答詢時強調，房價上漲有他的基本面，但也有炒作的部分，他說：「我想物極必反，沒有一樣東西可以持續一直上漲，總要有一些修正，只是修正在什麼時間點，投資人就要注意」。

楊金龍進一步解釋，央行推出3波選擇信用管制措施、財政部的房地合一以及實價登錄2.0，對於紅單炒作稽查，應該有抑制炒作部分，央行會持續滾動檢討信用管制措施。

張金鶚指出，部會首長宣稱「囤房稅不是（打炒房）萬靈丹」，雖然他完全同意此說法，但更重要的是後半句，「（打炒房）沒有囤房稅萬萬不靈」。他說，學術界長期跨國研究，台灣房地產的持有成本極度偏低不合理，導致嚴重囤房炒地的現象，已相當明確。

不過，台北市不動產開發商業同業公會，同時也是由全陽建設、陽信商銀董事長陳勝宏告訴《工商時報》，囤房稅是不公不義、違反租稅公平原則的懲罰性課稅，實際上房價上漲是大環境與土地供給不足、原物料大漲等多重因素造成的，人民居住問題是政府責無旁貸的責任，不應把房價高漲問題甩鍋給建商。

「高房價」責任不應甩鍋給建商

陳勝宏表示，若政府要平抑房價，應調降土地公告現值，更不要帶頭「高價標售」公有地，進而帶動土地一再飆漲。

公告現值：是指直轄市、縣（市）對於轄區內之土地，劃分區段、地目、地價等級，經常調查其地價動態及市價，作為土地移轉現值的參考；同時也是主管機關審核土地移轉現值及補償征收土地地價之依據。

陳勝宏直言抨擊，政府公告土地現值年年調漲，標售公有土地更屢創新天價，這樣房價怎麼可能不漲？現在又因為房價持續上漲，最近外界又有課徵囤房稅、甚至升息的聲浪。

他認為，房屋也是一種商品、一種置產與保值標的，政府不應限制、甚至懲罰買房的人，他強調房屋應該區分為兩種，一種是居住、一種是置產。

陳勝宏強調，第一種「居住房屋」是政府的責任，要讓人人有屋住，政府應提供足夠的社會住宅或公宅；第二種想投資置產，不應該被以各種方式打壓，如果要主張居住正義，政府應該先定義居住正義的意涵，作法上則要提供足夠的社宅，而不是甩鍋建商、打壓產業發展。

時代力量台中黨部副執行長吳佩芸卻說，盧秀燕市府在去（2020） 年調降20%公告地價，不只造成市府在地價稅收短少17 億元，減徵的部分大多圖利於不到4%的大地主。

他說，當地主持有的成本降低，便不急著賣地，影響土地供需，市場地價上漲更容易墊高房價，不利青壯世代購屋、換屋、成家等居住問題。

時力黨團副總召陳椒華委員也表示，一再呼籲政府應立法課徵「囤房稅」，在地方稅基包含公告地價、房屋評定現值不動，甚至下調前提下，即使修法調高稅率也沒有用。

他強調：「若中央還是將問題，一再用地方稅的論調推給地方，繼續泛談式的處理房價高漲的問題，民眾關切的居住正義問題，要到何時才能解決？」

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核稿編輯：翁世航