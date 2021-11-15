最快20分鐘見效？看戒煙時間長短對身體的影響

大家都知道吸煙對身體百害無一利，不僅會增加多種癌症的罹患風險，也會容易引發心血管疾病等。然而成癮的煙民往往覺得身體已不可能變好，對戒煙一直缺乏動力。其實煙民就算從60歲時才戒煙，也可挽回因吸煙而減少的壽命三年之多。只要開始戒煙，對於健康必有幫助。

煙草的有毒物質可造成什麼健康影響？

煙草燃燒後產生的化學物質，有40種致癌物質，其中尼古丁、焦油及一氧化碳影響最大：

一、尼古丁

刺激中樞神經令人上癮，導致腦細胞麻痺、失憶、工作能力降低；促使血管末梢收縮長期易致心臟血管疾病，還會破壞維生素C吸收，加速膠原蛋白流失，皮膚缺乏水份，臉色不佳。

二、焦油

香煙燃燒後所產生的刺激物質，是慢性支氣管炎、肺氣腫等慢性阻塞性肺疾病及各種癌症的原兇。

三、一氧化碳

會阻礙正常氧氣和血紅素的結合，造成身體缺氧。

電子煙比傳統香煙更安全健康？

雖然煙草業界聲稱這些產品所產生的有害煙霧成分較傳統捲煙為少，不過世衞指出，目前沒有證據表明加熱煙的危害小於傳統煙草製品。此外，世衞認為，不論以何種方式使用煙草（包括使用加熱煙），都對身體有害。

世衞亦重申，電子煙不可能是無害的，長期吸用會增加罹患呼吸系統疾病、心血管疾病、癌症，以及其他與吸煙有關連的疾病的風險。另外，不論獨立或由煙草業界所資助的研究均發現加熱煙的氣霧含有害物質，包括一氧化碳、焦油、致癌的煙草特異性亞硝胺（tobacco-specific nitrosamines，簡稱TSNA）、羰基化合物 （carbonyl compound）和揮發性有機化合物（volatile organic compounds，簡稱VOC）等。

什麼時候戒煙最有效？

根據英國一項長達50年的研究指出， 吸煙者在30歲時戒煙，平均可挽回因吸煙而減少的10年壽命，40歲時戒煙可延長9年壽命，就算50歲才戒煙也可以多活6年，而60歲戒煙也可延長3年壽命。

戒煙當然越早越好，不過任何人只要有戒煙的想法，無論從幾歲開始都不晚。

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隨著戒煙時間延長，身體會出現什麼變化？

戒煙後20分鐘：血壓、心跳和手腳溫度都恢復至正常水平；

12小時後：血液中含有的一氧化碳濃度降到正常數值；

1-2天後：一氧化碳完全排除，心臟病發作的幾率降低，味覺和嗅覺明顯改善；

2-3周後：肺功能提高，血液循環系統得到改善；

1個月後：血液循環得到改善，血壓降低且脈搏速率降低；

3-9個月後：咳嗽開始消失了，肺臟的纖毛清除功能得到恢復；

1年後：罹患冠狀動脈心臟病降低一半；

5年後：跟每天吸一包煙的人相比，肺癌的死亡率下降，由1.37%降到0.72%，發生中的風險也會降到不吸煙者的程度；

10年後：罹患肺癌的風險會降到非吸煙者的水平，降低口腔癌、食道癌、喉癌、胰腺癌和膀胱癌的風險；

15年後：發生冠心病的風險跟非吸煙者等同。

資料參考：

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex