遠傳電信先自我內部再造後助企業轉型，遠傳大人物解決方案展現數位優化無限可能

牛頓第二定律F=ma與數位轉型有何關聯?遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民指出,「我們扮演那個加速器,幫助企業客戶滾動輪子,讓更多產業快車跑在轉型之道。」近年完成內部轉型工程的遠傳電信(以下簡稱遠傳),特別聚焦5G大人物(大數據、人工智慧、物聯網)解決方案,協助製造、交通、零售等多項產業,展開轉型旅程。

牛頓第二運動定律,即是物體質量(m)乘上加速度(a)將得知外力大小(F),作為台灣電信龍頭業者之一的遠傳,是如何藉由自身轉型,進而賦能(empower)企業客戶獲得轉型的加速度,在全球疫情黑天鵝、貨運斷鏈一連串風險下,成功調養出新時代的企業韌性?

內外夾擊電信業解構再重組,3T大亂鬥爆商機也浮隱憂

除了疫情攪局,過去兩三年電信行業的轉型,來自「外功」與「內力」推波助瀾。5G商轉在全球遍地開花,成為外功的加持,為電信場景增添無限想像力;台灣低資費吃到飽的獨特模式,電信業者更需練足內力,尋找嶄新獲利機會及升級服務體驗,才能在市場戰到最後。

內外推力促使電信群雄培養核心競爭力之外,真正促使電信行業與上下游供應鏈、企業夥伴、甚至終端客戶關係的解構,在胡德民眼中,他點出產業翻天覆地變化的原因,「過去電信Communication Technology與Information Technology以及Operational Technology彼此井水不犯河水,但現在5G創造的機會讓CT加上IT與OT,彼此技術交互形成大熔爐,走在前頭的企業發現the world is changing!」

意味著5G新科技重新撰寫營運劇本,過去經營思維不再可行,該如何優化成本、降低風險、甚至創造更多面向的價值提供給客戶?當大家想在「3T」交會的十字路口分一杯羹,對C-level高階經理人而言,他們的共同心聲喊出「What should I do about my next step?Who can help me?」然而,掌握5G大人物的遠傳,就是產業界爭相請託協助的謀略諸葛。

Photo Credit:TNL Brand Studio 遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民。

自我內部再造以結構與能動性並行,遠傳演繹數位轉型最佳劇本

有人會這樣問:「遠傳只是電信服務商,真能幫我們從CT、IT到OT全方位做轉型?」過去三年進行大規模數位再造工程的遠傳,如果用社會學角度詮釋,從「結構面」與「能動性」雙向展開改造。沒有傳統企業階層包袱,而是擁抱外商彈性自由的DNA,加上舉辦AI hackathon集結第一線員工,實際運用AI科技改善低效率工作環節,進而一步步摸索出AI可實際導入的商業場景,進而培養出一批熟稔數據運算、雲端技術的實戰人才。

上述情景是遠傳自我能動性的投資,至於結構面的培訓,胡德民指出,「我們在『大人物』方案提供深入洞見,主因是我們相當早掌握雲計算科技,尤其電信行業是受到高度監管的行業,對資安必須特別重視,因此對客戶大數據的管理、使用、甚至與公有雲的互動,都是累積多年的專業。現在客戶相信我們,不是單純買我們的資通訊服務,而是要買我們的know-How。」

因為走在轉型最前線,遠傳掌握5G核心網路技術,並且擘劃全新營運方向看待IoT商機,也就是以大人物戰略圍繞於5G,洞察各業態對大數據、人工智慧、物聯網的場域需求。當摸透客戶在意的痛點,集結不同解決方案的專家,組成大人物戰隊,幫助企業客戶從龐雜的數據世界,抽絲剝繭,找到過往可能忽略的商業價值。

商場拼搏找一群人互利走更遠,成功案例賦能他者又獲利自己

遠傳服務的眾多客戶當中,與台達合作運用5G企業專網加上大人物技術,為彼此寫下雙贏篇章。胡德民解釋,「我們協助台達邁向5G智慧製造,搭配 5G 80MHz 連續頻寬,結合台達智慧設備及微軟雲端實力,在台達桃園龜山廠生產線導入 AGV 無人搬運車、物聯網與混合實境,並運用大數據、機器學習、設備智能化,讓工廠產線更機動性、生產也更彈性,上線不到半年即能有單位產量面積提高 75%,人均產值提升 69%的效益。」

這次合作不光是生產效率提升,更重要是跨界結盟成為典範,遠傳具備5G網路技術與大數據處理能力,台達擁有自動化設備與5G ORAN,雙方聯手做生意,未來幫助更多製造業者轉型。除了企業端合作,遠傳也觀察政府治理、民生便利的切入點,讓5G大人物有一展長才的舞台。例如針對智慧城市願景,遠傳協助桃園市政府,換裝8.8萬盞高妥善率的智慧聯網路燈,節電率超過70%。又或是針對桃林鐵路改造為休憩空間,5G結合AI視覺辨識,強化支援城市治理,不再因違規機車阻擋而影響民眾休憩與安全。胡德民強調,

「運用新科技顛覆人們認爲不能被改變的事情,帶給民衆不同的生活感受,這一點是我們在做數位轉型工作,最有成就感的地方!」

持續累積成功案例,遠傳下一步將以專業化、規模化的模式,打包5G大人物know-How進行輸出,擴大可造福的產業。胡德民回應,「我們整合跨部門人才,組成精銳部隊,成立遠傳顧問服務,擴大5G大人物落地到更多場景;近期我們與VMware合作,協助鴻海科技集團打造『虎躍雲數據中心』,就是證明遠傳在5G、雲端、大數據的技術,深受肯定。」

掌握2原則搭上數位轉型列車,遠傳樂當陪跑員扶你上馬

Photo Credit:TNL Brand Studio

身為最早踏出轉型角度的跑者,深知企業數位優化的陣痛,胡德民建議以「小步快走」姿態,逐步取得階段成功,證明轉型方向走在正確路上。至於要找到真正的「入口」,他認為可從流程(Process)、數據(Data)兩面向著手,「企業先看當下營運低效的環節在哪,以此角度找到數位工具可以補足的破口;其次是著手數據,將歷年營運數據、生產數據、甚至供應鏈數據,找到隱藏在資料礦山下的黃金。」

逐漸成形的5G生態圈,遠傳的大人物解決方案是客戶成功學的重要輔具,轉型成功與否仍取決企業的決心。胡德民最後強調,「數位轉型命脈不能操之別人手中,遠傳扮演的角色,是扶你上馬,陪伴走一程,提供我們擅長的底層技術,當你自己養成能力,學會如何滑行轉型的輪子,就能自主跑在快車道上。」

胡德民 小檔案

-現職遠傳電信「資訊暨數位轉型科技群」執行副總經理

-負責企業資訊服務轉型、新一代數位用戶體驗、數位渠道發展以及遠傳「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」戰略的解決方案規劃與實踐。

-曾任職台灣微軟14年,擔任台灣微軟專家技術部暨微軟技術中心總經理,並兼任微軟新創加速器執行長