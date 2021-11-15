2021/11/15,
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高雄將主辦「2025世界同志遊行」首度移師東亞，主辦方疑遭中國施壓稱「台灣地區」

高雄將主辦「2025世界同志遊行」首度移師東亞，主辦方疑遭中國施壓稱「台灣地區」
Photo Credit: InterPride 

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高雄同志大遊行在臉書粉專表示，該團隊將會為2025年的世界同志遊行成立核心團隊，並在2022到2023年間致力於接洽地方、中央政府，以及各大國際駐台單位，討論合作的細節與模式。

世界同志遊行主辦單位「國際同志遊行組織聯盟」（InterPride）於12日發布新聞稿，宣布2025年世界同志遊行的主辦權，由「高雄同志大遊行」獲得，並指出這將是此活動首度在東亞舉辦。

然而在該聯盟的新聞稿中卻以「台灣地區」（region of Taiwan）稱呼台灣，外交部（14）昨晚表示，據了解這是受到中國施壓影響，高雄同志大遊行正透過內部管道積極聯繫國際同志遊行組織聯盟更正。高雄市長陳其邁今（15）早也表示，已指示市府有關單位向相關單位澄清及釐清。

將成立核心團隊籌備，明、後年致力於接洽地方和中央政府

國際同志遊行組織聯盟在12日發布新聞稿，宣布2025年的世界同志遊行的申辦權由高雄同志大遊行獲得，同時也是世界同志遊行首度在東亞舉辦。

國際同志遊行組織聯盟的聯合主席桑吉萬（Julian Sanjivan）在新聞稿中表示，在東亞首度舉辦世界同志遊行，將會對該地區LGBTQIA+社群的人權意識與能見度產生重大的影響，同時也會帶動中國、香港、日本、南韓、馬來西亞等鄰近國家的人們參與這場盛會。

高雄同志大遊行在臉書粉專表示，該團隊將會為2025年的世界同志遊行成立核心團隊，並在2022到2023年間致力於接洽地方、中央政府，以及各大國際駐台單位，討論合作的細節與模式。

高雄同志大遊行表示，該核心團隊預計在2023年雪梨世界同志遊行系列活動執行的實體廣告和行銷宣傳。2024年將增編團隊，和各商業組織尋求贊助以及合作的機會。

新聞稿稱「台灣地區」，陳其邁：中華民國台灣高雄市是名字

《中央社》報導，對於國際同志遊行組織聯盟在新聞稿聲明中稱台灣為「台灣地區」，外交部昨天表示，根據了解，這次事件是中國方面施壓造成，將確保國家尊嚴不因中國施加不當政治壓力而受損。

外交部副發言人崔靜麟14日晚間對《中央社》記者表示，外交部在接獲消息的第一時間，已立即聯繫申辦單位「高雄同志遊行聯盟」了解詳情。崔靜麟說，根據外交部的了解，這次事件是因中國方面施壓造成，「高雄同志遊行聯盟」目前正透過內部管道積極聯繫國際同志遊行組織聯盟更正。

《中央社》報導，高雄市長陳其邁今天上午在市議會接受媒體聯訪時指出，目前民間團體已向主辦單位提出澄清，外交部也在協助，他已指示高市府行政暨國際處向相關單位澄清及釐清，「我們是中華民國台灣高雄市，這個是名字也是主辦地點」。

陳其邁表示，2025年將在高雄辦東亞首次「世界同志遊行」，這是高雄及台灣人驕傲，象徵婚姻平權里程碑。他說，「自由、民主和人權為我國的核心價值」，包容和尊重一直是台灣社會特色，與國際同志遊行組織聯盟信念不謀而合；對國際同志遊行組織聯盟稱台灣為「地區」深感遺憾，第一時間已致函澄清並要求更正。

時代力量立法委員王婉諭在其臉書粉專表示，對同志社群而言，台灣和中國完全就是兩個世界，呼籲中國能看清這一點，別連台灣成功申辦2025世界同志遊行都要瞎攪和。

王婉諭指出，中國過去在同婚議題一向持完全反對的立場，去年人大常委會發言人就曾在記者會上，公開表示「一夫一妻才符合中國國情」，近期又以「危害中華民族生存」為理由肅清偽娘，逼得許多公眾人物要強調自己陽剛的一面。

王婉諭表示中國對性別的想像仍然停留在「男陽剛女陰柔」的傳統樣態，對於LGBTQIA+族群強烈打壓。

根據國際同志遊行組織聯盟的新聞稿，世界同志遊行自2000年開始舉辦，過去獲得申辦權的城市依序為羅馬、耶路撒冷、倫敦、多倫多、馬德里、紐約和哥本哈根。這項活動通常為每2年舉行一次，2023年的主辦城市為澳洲的雪梨。

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新聞來源：

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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