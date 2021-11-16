【TNL本週沙龍議題】聯合國COP26峰會，美中發表「氣候行動合作協議」，你有什麼想法？

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在氣候變遷的議題上，碳排量最大的兩個國家：中國、美國放下分歧，在日前於第26屆聯合國氣候大會COP26 （《氣候變遷綱要公約》第26次締約國大會）上公布了一項聯合聲明，希望針對氣候變化加強合作，根據此文，其中包括減少甲烷排放、逐步淘汰煤炭消費和保護森林。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）和中國氣候特使解振華在蘇格蘭舉行的聯合國氣候大會上宣布了該框架協議，兩人都認為這是將峰會推向成功的方式。聯合聲明中，中國表示將在2026到2030的5年內開始逐步淘汰煤炭、減少溫室氣體甲烷的排放，且兩國皆「認識到氣候危機的嚴重性和緊迫性」，中國與美國是世界上最大的兩個碳排放國家，共佔所有碳污染的將近40%。

不過，參考此文，若從「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）來看，COP26在「信用、行動及承諾間，差距甚大」，「氣候行動追蹤」是根據各國未來10年設定的短期目標進行估計，發現如果想要將氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度，照各國承諾來看，2030年的全球溫室氣體排放量仍將超過目標兩倍。另外若是依據各國的短期目標，21世紀末氣溫仍將上升攝氏2.4度。因此，即使中美達成協議，也必須觀察後續的實際作為是否符合目標。

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核稿編輯：楊士範