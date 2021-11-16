2021/11/16,
國際

俄羅斯開始交付S-400防空導彈系統，印度可能面臨來自美國的制裁

俄羅斯開始交付S-400防空導彈系統，印度可能面臨來自美國的制裁
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

儘管美國威脅會採取制裁行動，俄羅斯還是開始向印度提供S-400防空導彈系統。首批系統將在今年年底前交付印度。

文：德國之聲中文網

路透社報導稱，因為從俄羅斯購買S-400防空導彈系統，印度有可能面臨來自美國的制裁。

美國於2017年通過了一項法律，根據該法律，任何與俄羅斯國防和情報部門有業務往來的國家都可能面臨制裁。

2018年10月印度和俄羅斯簽訂印方訂購五套俄制S-400系統的合同，總價值55億美元。

印度方面，自稱需要購買俄羅斯的防空導彈系統用於應對來自中國的威脅。中印兩國都是擁核大國。去（2020）年以來，兩國在邊境地區的對峙局面時有升溫，雙方均指責對方挑釁。

新德里政府稱，他們既和美國也和俄羅斯保持戰略夥伴關係。

今（2021）年10月，美國兩名參議員曾致函總統拜登（Joe Biden），敦促其放棄對印度購買俄羅斯S-400防空系統施加制裁，稱這種懲罰措施將危及日益增長的合作。

半島電視台報導稱，近年來，印度一直在減少從俄羅斯購買軍事裝備。2016年至2020年，俄羅斯對印度的武器出口下降了53％。另一方面，印度與美國的國防交易一直在增加，2020年的購買額為34億美元。

土耳其去年12月因購買S-400受到美國制裁。美方措施包括禁止向土耳其國防工業局發放美國產品、技術的出口許可和授權，其中就包括F-35戰機。土耳其2017年與俄羅斯簽訂25億美元S-400訂購合同，俄方2019年開始交付。

俄羅斯已經多次表示願意幫助土耳其研製現代化戰機，但是到目前為止雙方在這一項目上並未達成一致。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。