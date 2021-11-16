俄羅斯開始交付S-400防空導彈系統，印度可能面臨來自美國的制裁

文：德國之聲中文網

路透社報導稱，因為從俄羅斯購買S-400防空導彈系統，印度有可能面臨來自美國的制裁。

美國於2017年通過了一項法律，根據該法律，任何與俄羅斯國防和情報部門有業務往來的國家都可能面臨制裁。

2018年10月印度和俄羅斯簽訂印方訂購五套俄制S-400系統的合同，總價值55億美元。

印度方面，自稱需要購買俄羅斯的防空導彈系統用於應對來自中國的威脅。中印兩國都是擁核大國。去（2020）年以來，兩國在邊境地區的對峙局面時有升溫，雙方均指責對方挑釁。

新德里政府稱，他們既和美國也和俄羅斯保持戰略夥伴關係。

今（2021）年10月，美國兩名參議員曾致函總統拜登（Joe Biden），敦促其放棄對印度購買俄羅斯S-400防空系統施加制裁，稱這種懲罰措施將危及日益增長的合作。

半島電視台報導稱，近年來，印度一直在減少從俄羅斯購買軍事裝備。2016年至2020年，俄羅斯對印度的武器出口下降了53％。另一方面，印度與美國的國防交易一直在增加，2020年的購買額為34億美元。

土耳其去年12月因購買S-400受到美國制裁。美方措施包括禁止向土耳其國防工業局發放美國產品、技術的出口許可和授權，其中就包括F-35戰機。土耳其2017年與俄羅斯簽訂25億美元S-400訂購合同，俄方2019年開始交付。

俄羅斯已經多次表示願意幫助土耳其研製現代化戰機，但是到目前為止雙方在這一項目上並未達成一致。

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