父女不對決了！杜特蒂明年競選參議員，長女薩拉競選副總統

11月15日，菲律賓總統候選人更換登記名單最後一日，菲律賓總統杜特蒂的親信向《路透社》證實，杜特蒂將在明年5月全國大選競選參議員，不會上演「父女對決」。

在過去幾天的13日下午，杜特蒂長女薩拉遞件參選副總統，不料數小時後，菲律賓通訊部長安達納（Martin Andanar）證實杜特蒂也將競選副總統，一反過去表示尊重民意不支持他競選總統的態度。因此各方猜測，杜特蒂最終是否會在15日遞件申請參選副總統。

杜特蒂親信、前特別助理克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）15日下午透過簡訊向《路透社》證實，杜特蒂決定明年參選參議院，結束了自13日以來，各界關注明年大選是否會上演父女對決的戲碼。此外，克里斯多福．吳10月初原代表執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）領表參選下屆副總統，但他在13日撤回副總統參選表格，替補成為另一個政黨PDDS的總統參選人。

約有1.1億人口的菲律賓將於明年5月9日舉行大選，選出正副總統、省長、市長與地方官員等。根據菲律賓獨特的選舉制度，總統任期6年，不得連任，而且總統與副總統一職是分開競選的。

根據菲律賓憲法，並沒有限制總統卸任後不能參選總統以外的職位，因此杜特蒂在9月初曾接受執政黨提名參選下屆副總統，然而當時民調機構社會氣象站（SWS）的民調結果顯示，6成受訪者認為杜特蒂角逐下屆副總統「違背憲法精神」；眼見民意不支持選副總統，杜特蒂在10月2日表態將退出政壇，當時他接受媒體採訪時表示「我要告訴菲律賓國民們，我會遵從你們的意願，退出政壇。」

隨著杜特蒂將在明年參選參議員，若他和薩拉都當選，意味著父女倆將持續在菲律賓政壇發揮影響力。

《中央社》報導，薩拉是現任菲律賓南部大城納卯（Davao）市長，她原已登記競選連任納卯市長，但9日宣布退出納卯市長選舉，並加入「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD），13日正式替補成該黨的副總統參選人，而推派前獨裁者馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）參選總統的「菲律賓聯邦黨」（PFP）也接著宣布，小馬可仕和薩拉將搭檔競選下屆正副元首。

馬可仕家族勢力根據地是菲律賓北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte），杜特蒂家族根據地則在南部民答那峨島的納卯市，小馬可仕和薩拉搭檔被視為南北同盟的有力參選人。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範