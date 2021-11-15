女團．中性．平等——《全民造星IV》的女團爭議

假如你有留意ViuTV的《全民造星IV》，應該不難發現，我這次想談的是參賽者Dru入圍，以及由此事所掀起的一陣討論。但開始分享這次的想法前，我想先「回到過去」，談談一個「造星」的畫面。

一個《全民造星III》時的畫面。

《全民造星III》的30強對決中，B4組有一個項目名為《女人愛情觀自在》，顧名思義，是以女人的愛情觀為主題，將不同歌曲組合串連，而打頭陣的歌就是「忘記他」，表演者們一邊高唱這歌，一邊跳著（略為）嫵媚的舞步，差點忘了說，還穿著一件閃閃珠片衫。那當時B4組有哪些「女人」？答案是：馬拉Karen、Candy、阿左、嘉莉以及中性打扮的Waiwai。

當中性打扮的Waiwai表演《女人愛情觀自在》沒有像今年一樣引起關於性別議題的討論，證明中性不一定是爭議的緣由，那爭議源於甚麼？我覺得，至少有兩個原因。

首先是「女團」的背景設定。與過往三季不同，《全民造星IV》一開始就開宗明義要選女團，但怎樣才是一隊吸引的女團？ViuTV和節目中人都沒有給出一個明確的答案。當然，我們可以簡單地將現時已面世並取得一定成績的女團，如AKB48、BLACKPINK等作為標準，逐步收窄，繼而定出這個節目要尋找的女團人選之要求；這做法可行，甚至能滿足到一部分人的「期望」，但這樣的一個女團標準是否存在，又應否存在？根本沒有人能給出一個準確而肯定的答案，這亦多少解釋了何以節目開播至今，評判與後台的不同步：當前者在說「我覺得你會在女團中有位置」，後台則是「I don’t care」、「真係咩？」。只因各人（甚至包括觀眾）也只是在透過說出自己不想要甚麼來回應參加者的表演，真正想要的是甚麼？恐怕大家都未知道。

對「理想女團」標準的不確定，令大家在討論「女團是否需要中性女生」這問題時也變得失語。

對我來說，女團當然可以，甚至樂見會有中性女生（亦可以有TB，只是Dru是否TB？這刻我仍不知道，也覺得不可能單靠導師一句「LGBT」就下定論），因為「女團」只是一個名詞，代是的是女生組成的樂團，既然如此，中性女生、喜歡女生的女生，當然可以入團，甚至推遠一點說，性別、性向等根本就不應該成為限制一個人人發展的規條。而且由評判、導師和兩位經理人的說話，都沒有否認「中性女子加入女團」這事。

只是，「女團可以有中性女生」和「女團需要有中性女生」是兩個不同的思考題目，前者呈現的是形象的多元、審美觀的開放，至於後者，抱歉說句，是種計算、考量，甚至帶點「為平等而平等」的彆扭。那換個角度，可否擺明車馬，向小眾施以一定助力？也無不可，只是，這種「政治正確」背景下製造出來的「平等」必須有明確意識和願景，讓受眾明白你的意圖，然後試著一同努力向目標走去。但目前節目中所表達的「平等」對參賽者來說是協助其繼續向前的助力，抑或是令其失掉觀眾緣的糖衣陷阱？我沒有答案，或者需要留待時間來說話。

在ViuTV的角度，《全民造星IV》的這個小插曲能引起一陣討論，大收宣傳之效，絕對是利大於弊，而這些播映期間的討論，更可作為他日真正組團時的參考資料，（盡可能）組合出一隊符合大多數人口味的女團。而作為觀眾，我們當然有表達自己喜好的權利；但我想，俗語說得好，「話到嘴邊留半句」，尊重別人，因為走出比賽場外的參賽者，其實都是像你和我一樣的人，有血有肉，有喜有憂。

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