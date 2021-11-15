群衆心理學：想停止IG帳號？3分鐘了解社交媒體如何影響你的心理狀態

文：hermione

隨着科技發達以及社交媒體的普及，越來越多人每天在社交媒體上花費大量的時間。人作為群體動物，會傾向依附不同的群體。而社交媒體則成為了令我們更容易走進不同群體的一個媒介，以及令這些不同的群體成為心理學中的所謂「烏合之眾」（crowd）。這些烏合之眾的形成亦可能影響我們的自身的心理狀態，徹底成為群眾的一分子。

在群衆心理學（Crowd Psychology）中，所謂「烏合之眾」並非單指聚集在一起的人群，而是建立在當這一群人都同時因為某件事物產生好奇和關注，並表現出該群體的獨特行為的前提下。網絡及社交媒體每天充斥着大量訊息，自然地會形成對不同事物同樣抱有興趣的烏合之眾。而烏合之眾的形成需要經過三個階段：潛入（submergence）、蔓延（contagion）和暗示（suggestion）（Le Bon, 1897）。

第一階段：潛入

在第一階段（潛入），社交媒體的匿名性（anonymity）令個體在人群中漸漸失去自我意識。在一個心理群體中，無論群體中每一個個體的生活方式、背景、性格有多大的差異，當他們得到一種集體心理，意識到他們變成一個群體，他們的行為舉止以及感情思想也會變得與平日獨自一人的時候不同。當人們因為各種熱門新聞或者事物聚集起來的時候，他們發表的意見或表達的情緒就不再代表他們個人的看法了，而是成為主流意見的一部分或者被歸類為少數的意見。隨著自我意識的淡化，人們開始覺得不再需要為自己的言行舉止以及表達的情感負上任何責任。

第二階段：蔓延

在第二階段（蔓延），群體裡的不同個體會開始追隨群體裡的主流意見和情緒，而情緒也因此不停被放大。社交媒體的便捷亦方便了情緒的蔓延。比如說當社交媒體上有一件事成為大眾的焦點，而主流的情緒是憤怒的話，基於社交媒體的高曝光率，這種憤怒的情緒就會在社交媒體上不斷被放大，感染越來越多有關注這件事、不知不覺進入這個群體的社交媒體用戶，影響他們自身的情緒和行為。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這正正就是所謂的「數位性情緒感染」（digital emotional contagion）（Goldenberg & Gross, 2020）。當你在社交媒體裏觀看其他人的動態時，小至你身邊的人分享的心理狀態，大至一些國家大事，都會對你的情緒有所影響。而這種情緒感染也有三種不同的機制，分別是簡單模仿（simple mimicry）、類別激活（category activation）以及社會評價（social appraisal）。在社交媒體，簡單模仿就比如我們模仿別人的情感表達方式，例如表情符號。類別激活就是當你在看到某些情緒字眼時，你可能會激活同一個情感類別的一些情緒。而社會評價就是指你認為自己應該跟社會其他人的情緒反應相似，繼而以社會大眾的情感作為指引。這些機制會令你的情緒在接觸社交媒體時不知不覺被操控，同時亦被其他人的情緒感染。

第三階段：暗示

在第三階段（暗示），群體中每一個個體的心理已經完全服從於群體心智（collective mentality）。人在群體中很容易被暗示指揮，由於群體裡的個體已經失去了自我意識，以及被蔓延的情緒所影響，他們便會開始表現出強烈的情緒，而這些情感往往是缺乏理性和判斷力的。這也導致群體大多擁有衝動、缺乏理性、誇大情感的特點。而在充斥著各種群體的社交媒體中更加可以體現出這些群體的特點。他們的行為不再受自身大腦支配，而是按照他們所受到的刺激因素決定他們的行為。

從社交媒體中休息

由此可見，長時間接觸社交媒體對我們情緒的影響非同小可。想要減少社交媒體帶來的負面效果，我們可以多給自己一些「me time」，好好享受一個人獨處的時間。因此，當你感覺自己快要被社交媒體中種種强烈的情緒淹沒時，deactivate自己的社交帳號一段時間也不失為一個好的選擇，讓自己從社交媒體中稍作休息。通過社交媒體我們的確更容易與其他人維繫感情，以及知道身邊所發生的事。但是同時地我們也要留意不要失去自我意識，被群體的強烈情感所影響而做出不理智的行為。

相關文獻：

Goldenberg, Amit, & Gross, James J. (2020). Digital Emotion Contagion. Trends in Cognitive Sciences, 24(4), 316-328. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661320300279.

Hallett, T. (2003). Emotional Feedback and Amplification in Social Interaction. Sociological Quarterly, 44(4), 705-726.

Le Bon, G. (1897). The Crowd: A Study of the Popular Mind. London, England: T. Fisher Unwin.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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