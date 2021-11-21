《我的疾病代碼是F》：精神的疾病代碼是F，而我一個人就有好幾個F開頭的疾病！

文：李荷妮

憂鬱症患者的戀愛故事

大概在我們對彼此有好感的時候，我就向他坦承我有憂鬱症。他問我有沒有吃藥，我說一天服藥兩次，隔週回診一次。早點跟對方說也好，對方要是在意而不願意跟我在一起，就早點分開。每次遇到新對象，雖然我表面看不出來，但其實心裡特別在意憂鬱症的事，畢竟沒有人樂意跟一個憂鬱症患者交往。

他聽完只是點點頭，便不再追問，我有點納悶他怎麼不問了。沒幾天之後我們就交往了。我知道該怎麼控制憂鬱症，即使再怎麼憂鬱我也盡量不在他人面前表露出來，我會藉口說自己累了先回家。久而久之，我變成了一個很會隱藏憂鬱情緒的人，所以男友沒見過我憂鬱的樣子。

怎知好景不常，有一次我們去旅行，憂鬱情緒已經高漲到無法控制，但又不可能逃回家。從一大早我就精神委靡，跑回床上睡覺卻睡不著，索性窩在被子裡滑手機。他問我是不是哪裡不舒服，我說：「沒有啊，沒有不舒服，只是莫名感到很憂鬱。」我繼續窩在被子裡，意思要他別找我講話。

第二天，我向他道歉，也提到憂鬱症的事。他說他「很高興」能夠看到我真正的狀態，我以為他只會接受我的道歉說「沒關係」，沒想到他居然說了「很高興」。

「我以前都不知道妳憂鬱的時候是什麼樣子，現在我大概知道了。我也想想我之後可以怎麼做。」他說完後，我不知道該擺什麼表情，只是刻意地大笑。

憂鬱症患者還是會談戀愛，或許憂鬱反而更想依賴另一個人吧？自從我得憂鬱症之後，我先後交了三個男朋友，現任是第三個。

第一任是我剛被診斷出憂鬱症時交往的，在我轉到第四間醫院時分手。那一段感情路上，我的狀態很不穩定，身心靈都很痛苦，而且對方也不太理解憂鬱症。

當時，任何一件小事都能讓我憂鬱、焦慮。為了不製造「小事」，我對他百般順從，例如音樂都只聽他愛聽的、政治立場不同也盡量不去爭辯。我甚至擔心他會因為我吃海鮮素而分手，因此放棄了以往的飲食習慣。大腦習慣找它熟悉的情緒，所以焦慮變得更焦慮、憂鬱變得更憂鬱，情緒就像滾雪球一般越滾越大。

他無法理解我為什麼憂鬱，問我愛不愛他，我說愛，但他又問為什麼待在心愛的人身邊還會感到憂鬱？為什麼甚至想自殺？雖然他說的是問句，但聽起來就像是在指控我不愛他。愛的確能夠排除憂鬱情緒，但它解決的是憂鬱「情緒」，並不能治「病」。我很沮喪，也很生氣他問這種問題，既無禮又缺乏同理心。

愛以及愛人都能幫助病患對抗憂鬱症，但是並不能治癒憂鬱症，就像椎間盤突出不會因為墜入愛河就突然痊癒一樣。我跟他解釋過無數次，他後來說他終於能理解了，但我們因種種原因已經心力交瘁。

他提議要暫時分手，等到我憂鬱症痊癒之後再復合，我很害怕分手，所以急著向他保證不再鬧憂鬱、會趕快好起來，也會漸漸減藥，但這些事根本是天方夜譚。幾天後，我就被甩了。

即使布滿荊棘，我也還是想戀愛

我因為接觸心理治療和精神疾患的關係，進而認識了第二任男友，他也曾經接受過心理治療，對憂鬱症、焦慮症、藥物副作用、精神科和心理諮商等都有一定程度的認知。我不用跟他解釋憂鬱症，因此可以把心力拿去做其他事。當時我覺得和精神疾患談戀愛似乎還不賴。

然而，若以一句話來形容這段戀情，那就是「鬧劇大集合」。有焦慮症的他只要一遇到不如意的事就會搞失聯，不只是戀愛上的不如意，連工作不順、寵物生病……各式各樣的事情都可以當作失聯藉口。我認為情侶間失聯三天以上就算分手，所以當他第一次搞失蹤三天時，我就以為我們分手了。

沒想到幾天後他若無其事地出現在我面前，我很傻眼，他看到我的表情也很傻眼。

他說：「我們都有憂鬱症和焦慮症，這點小事難道不能互相理解一下嗎？我以為就算不明講，妳也能理解我為什麼非得消失。」

他怎麼能以偏概全地認為所有憂鬱症和焦慮症都一樣？而且搞失蹤跟憂鬱症無關，是他不懂也懶得尊重他人。

矛盾的是，他要我理解他搞失蹤，卻不能忍受我稍微不回訊息。例如有一次我未向他報備就去按摩，結束後我在更衣間一打開手機，發現竟然有七十幾通未接來電，我以為他發生交通意外送救護車了，緊張地連剛剛按摩完放鬆的肩頸又瞬間僵硬起來。我這麼擔心他出事，沒想到他卻對我生氣，罵我怎麼都不接電話。

起初我把這些瘋狂舉動合理化成他表達愛的方式，因為喜歡我，他才會打七十幾通電話，才會三不五時看我什麼時候登入臉書，追問我為什麼有時間逛臉書卻沒時間聯絡他；然而，這些不合理的行為只是出自於他的焦慮。我們倆只是不斷刺激彼此的焦慮感，藉此維持關係，後來我才從這段短命的戀情學會一件事—兩個焦慮的人在一起不會有好下場。

戀愛沒有不痛的，不曾痛過的戀愛不是真的愛。曾有人說：「單身是無聊的天國，戀愛是有趣的地獄。」一般人談戀愛都是地獄了，更何況是情緒敏感、焦慮、憂鬱的兩個人談戀愛呢？我覺得心情比坐雲霄飛車還起伏動盪。或許找個平凡的對象談戀愛會比較好，但我想應該還是很辛苦，因為戀愛的甜蜜只是剎那，我還是會習慣性地自我折磨。

即使知道戀愛路上會布滿荊棘，我還是談了幾場戀愛，而且未來我仍然會繼續談戀愛。我交往過無法理解憂鬱症的、每天都上演鬧劇的對象，目前也和某人穩定交往中，這些戀愛經驗豐富了我的世界，也讓我越來越懂得做真實的自己。外婆曾說女人一生至少要認識一百個男人，此言甚是。比起無聊的天國，我還是想活在有趣的地獄裡。

為何身陷憂鬱，還是渴望戀愛？

深夜，已經分手四個月的前男友趁著酒意打電話給我。

他說：「才剛分手妳就交新男友了？反正妳身邊從不缺男人。」

其實我還是單身，因為對方已經有新女友，為了面子我就撒了謊，沒想到反而被酸了一句。本來我用不著計較他酒後的瘋言瘋語，但那句話卻一直在我腦海中揮之不去，一想到我被當成沒男人就活不下去的女人，心裡就不痛快。

我會不開心，可能是因為他點出了我的問題，因為我戀愛從來沒有空窗期，我總是輕易展開戀情，就算我對對方沒感覺也會答應交往。與一個愛我多過於我愛他的人交往時，我不需要刻意去討好對方，不論我做什麼對方都喜歡，這讓我感到自己是有價值的，我就是喜歡這種被愛的感覺。

這可能就是我很難下定決心分手的原因吧？通常一開始是對方示愛而交往，到最後卻變成我放不下，或者想分手卻因為捨不得對方的好而歹戲拖棚。即使我知道對方已經不像剛交往時愛我了，我還是會繼續跟他在一起，因為至少還有一點愛，分手後可就什麼都沒了。甚至我明明知道對方在情感上操縱我，我仍然選擇性地記憶他曾經對我的好，遲遲不願分手。

我每次分手後都痛不欲生，幾個月後卻又會開始尋覓下一個對象，去聯誼、參加聚會，渴望一段新戀情。我試過在約會網站登錄自我介紹，因為怕真實身分曝光，居住地區跟職業都是亂寫的。

即使得了憂鬱症，我的戀愛哲學並沒有太大轉變。在憂鬱症初期談戀愛，不僅對我的病情一點幫助也沒有，反而讓我症狀更嚴重，但是分手之後我還是繼續尋找新對象。我一再重複著相同的戀愛模式，所以憂鬱症也一直不見好轉，反而每次分手之後身心狀態變好。那我為什麼無法停止談戀愛呢？

韓國精神科專科醫師尹弘均，在他的著作《低飛的自尊》一書裡提到自尊感有三個主要基柱，分別是「自我效能」、「自我調節」以及「自我安全感」。作者還說：「自我效能是指一個人對自身價值的評價，想要提升自尊感，必須相信自己在社會上是有價值、被需要的人。」

「價值」與「被需要」這兩個詞點醒了我，原來戀愛時被愛的感覺讓我感到自己有價值，戀愛是我用來證實自身價值的手段。我記得交往時最快樂的就是彼此關心、彼此照顧的時刻，例如我親自為感冒的男友熬煮水梨湯，主動幫他潤飾履歷的自傳，當他謝謝我照顧他、謝謝我幫他順利找到工作時，我就感到很幸福，因為我被人需要。反之亦然，我生病時有人願意照顧我，也讓我覺得自己有價值。

然而自尊感不是這樣求來的，如果這個方法行得通，我現在自尊感大概就高過天際了吧？雖然戀愛可以確認自身的價值，但如果因為喜歡被需要的感覺而展開新戀情，又捨不得分手，只會越來越走不出這個惡性循環。不知從何開始，我總是在戀愛（和工作）中尋求自尊感，但自尊感反而越來越低。低落自尊感無助於治療憂鬱症，因為低自尊的人更容易自我貶低，情緒也很容易受他人言語而起伏。

我曾經和一個很會做菜的人短暫交往，他有時候會請我去他家吃晚餐。某天他又邀請我去，我說：「我生理期來了不能做愛。」他聽了很生氣，說我在汙辱自己及兩人的關係。我對我的行為和思想感到無比羞愧，回想從前他從來沒隨便對待我，是我自己把自己物化成性愛工具。從此之後，他再也沒有邀請我去他家吃晚餐了。

盲目在愛情中尋找慰藉，終究會陷入惡性循環

果然是不見棺材不掉淚，被這樣當頭棒喝之後我終於恍然大悟，原來自己在戀愛這門課拿了零分，也決心停止這種戀愛模式了。雖然戀愛能獲得自我效能感，但它不該是戀愛的主要目的，再不改變我就會一直陷入惡性循環，認為被愛我才有價值，沒人愛我就一文不值，這樣不論我遇到誰都只會演變成不健康的戀愛。

看清事實後，我發現周遭其實有其他能讓我找到自我價值的人事物，例如手作蠟燭。每次製作帶有乾燥花並散發出淡雅香氣的蠟燭，就覺得心情特別好，我還會把成品分送給好朋友。過程中我覺得自己很有價值，一是我居然能做出這麼漂亮的蠟燭，二是有人喜歡我親手做的東西！

我也重新檢視自己對「愛」的定義，過去我總是從戀愛中尋求愛，但其實愛存在於許多不同的關係上，最親近的愛就在與我同住的兩個妹妹身上，每當我工作或人際關係碰壁時，第一時間就是向她們訴苦、尋求建議。當我憂鬱症發作想自殺的時候，也是第一個告訴最小的妹妹。其實愛的言語和行動一直都在，只是我們沒有察覺罷了。

工作方面，我決定要降低對自己的要求來提升自尊感。以前我把每一份稿子都當作「自己的孩子」般要求嚴厲，現在我只求一個月只要有一篇稿子令我滿意就好了。以前我每天都逼自己要盡善盡美，現在我把這個標準降到二十分之一，且這個方法真的滿有用的。

我把自尊感的來源擴大到工作、戀愛、家人、興趣，就算其中一項失敗了，還有其他幾項撐著。我不再因為害怕分手而對自己不愛的人死纏爛打，工作不順心時就找男友或朋友訴苦，戀愛不順利時就把心力放在工作上，要是兩個都不順，我就宅在家裡做蠟燭。我以前都不知道興趣這麼重要。

如今就算不分送蠟燭給朋友，我知道且相信我是被他人需要的，我會這麼想表示我的自尊感已經比以前高。我不像從前那樣焦慮、戰戰兢兢深怕被人拋棄，因此現在談起戀愛也變得比較輕鬆自在。別嫌我陳腔濫調，我真的相信唯有把自己過好了，才能和他人過得好。現在的我更懂得照顧好自己、把自己過好。

書籍介紹

本文摘錄自《我的疾病代碼是F：從不知所措到坦然面對，與憂鬱、焦慮、輕微強迫症共處的真實故事》，聯經出版

作者：李荷妮

譯者：袁育媗

審訂者：王意中

即使沒有特別的原因，也有可能得憂鬱症！

寫給身陷情緒黑洞的你，希望我們都能少受點苦

我居然得憂鬱症！我想這下完了，

但好在已經知道病名，就能找到共存的方法吧？

我問醫師，通常要多久才會「根治」？醫師說短則三到六個月，長則一年。

也就是說我必須每天持續服藥，至少三個月，我從來不曾吃這麼久的藥。

好擔心現在的狀態會一直持續到痊癒為止，那我還能工作嗎？

別說工作了，我還能好好睡一覺嗎？

——本書作者，李荷妮

精神的疾病代碼是F，而我一個人就有好幾個F開頭的疾病！

四年前，我第一次被診斷出來的是F41.2「混合性焦慮與憂鬱疾患」，

之後又有F32「輕度憂鬱症」發作、F42「強迫性疾患」，

最近則是F31.3「雙極性情感疾患」，以憂鬱期為主。

荷妮原本是一名優秀的記者，有極佳的文字能力，

但在罹患憂鬱症後，整個生活變得一團亂，直到接受治療後才開始好轉。

於是，她決定要和憂鬱共存，既然決定要活下去，就要活得不那麼痛苦！

勇敢發聲，破除社會對憂鬱症的刻板印象

根據調查，在台灣約有200萬人有憂鬱症，但就醫人數卻遠低於這個數字。

這本書不僅談論作者自身的憂鬱症和躁鬱症，

還有她如何經歷並對抗社會對精神疾病的成見，文字相當有力量。

在這條辛苦的道路上，荷妮以過來人的身分，

為才剛要踏上這條荊棘之路而徬徨失措的朋友，提供溫暖又實用的建議。

如果你或你的家人正面臨憂鬱之苦，希望這本書能成為支持你的力量。

這是一本溫暖又勵志的小品，閱讀本書的你將能了解：

該如何挑選醫師？

什麼時候才適合做心理諮商？

哪一種心理師適合我？

抗憂鬱的藥該怎麼吃？

出現自殺念頭怎麼辦？

需要住院嗎？

憂鬱症患者也能正常戀愛嗎？

憂鬱症常伴隨躁鬱症？

陷入憂鬱時，更要好好照顧自己。

選擇舒服的方式生活，是最重要的事。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航