《我的疾病代碼是F》：精神的疾病代碼是F，而我一個人就有好幾個F開頭的疾病！
我們想讓你知道的是
即使知道戀愛路上會布滿荊棘，我還是談了幾場戀愛，而且未來我仍然會繼續談戀愛。我交往過無法理解憂鬱症的、每天都上演鬧劇的對象，目前也和某人穩定交往中，這些戀愛經驗豐富了我的世界，也讓我越來越懂得做真實的自己。
文：李荷妮
憂鬱症患者的戀愛故事
大概在我們對彼此有好感的時候，我就向他坦承我有憂鬱症。他問我有沒有吃藥，我說一天服藥兩次，隔週回診一次。早點跟對方說也好，對方要是在意而不願意跟我在一起，就早點分開。每次遇到新對象，雖然我表面看不出來，但其實心裡特別在意憂鬱症的事，畢竟沒有人樂意跟一個憂鬱症患者交往。
他聽完只是點點頭，便不再追問，我有點納悶他怎麼不問了。沒幾天之後我們就交往了。我知道該怎麼控制憂鬱症，即使再怎麼憂鬱我也盡量不在他人面前表露出來，我會藉口說自己累了先回家。久而久之，我變成了一個很會隱藏憂鬱情緒的人，所以男友沒見過我憂鬱的樣子。
怎知好景不常，有一次我們去旅行，憂鬱情緒已經高漲到無法控制，但又不可能逃回家。從一大早我就精神委靡，跑回床上睡覺卻睡不著，索性窩在被子裡滑手機。他問我是不是哪裡不舒服，我說：「沒有啊，沒有不舒服，只是莫名感到很憂鬱。」我繼續窩在被子裡，意思要他別找我講話。
第二天，我向他道歉，也提到憂鬱症的事。他說他「很高興」能夠看到我真正的狀態，我以為他只會接受我的道歉說「沒關係」，沒想到他居然說了「很高興」。
「我以前都不知道妳憂鬱的時候是什麼樣子，現在我大概知道了。我也想想我之後可以怎麼做。」他說完後，我不知道該擺什麼表情，只是刻意地大笑。
憂鬱症患者還是會談戀愛，或許憂鬱反而更想依賴另一個人吧？自從我得憂鬱症之後，我先後交了三個男朋友，現任是第三個。
第一任是我剛被診斷出憂鬱症時交往的，在我轉到第四間醫院時分手。那一段感情路上，我的狀態很不穩定，身心靈都很痛苦，而且對方也不太理解憂鬱症。
當時，任何一件小事都能讓我憂鬱、焦慮。為了不製造「小事」，我對他百般順從，例如音樂都只聽他愛聽的、政治立場不同也盡量不去爭辯。我甚至擔心他會因為我吃海鮮素而分手，因此放棄了以往的飲食習慣。大腦習慣找它熟悉的情緒，所以焦慮變得更焦慮、憂鬱變得更憂鬱，情緒就像滾雪球一般越滾越大。
他無法理解我為什麼憂鬱，問我愛不愛他，我說愛，但他又問為什麼待在心愛的人身邊還會感到憂鬱？為什麼甚至想自殺？雖然他說的是問句，但聽起來就像是在指控我不愛他。愛的確能夠排除憂鬱情緒，但它解決的是憂鬱「情緒」，並不能治「病」。我很沮喪，也很生氣他問這種問題，既無禮又缺乏同理心。
愛以及愛人都能幫助病患對抗憂鬱症，但是並不能治癒憂鬱症，就像椎間盤突出不會因為墜入愛河就突然痊癒一樣。我跟他解釋過無數次，他後來說他終於能理解了，但我們因種種原因已經心力交瘁。
他提議要暫時分手，等到我憂鬱症痊癒之後再復合，我很害怕分手，所以急著向他保證不再鬧憂鬱、會趕快好起來，也會漸漸減藥，但這些事根本是天方夜譚。幾天後，我就被甩了。
即使布滿荊棘，我也還是想戀愛
我因為接觸心理治療和精神疾患的關係，進而認識了第二任男友，他也曾經接受過心理治療，對憂鬱症、焦慮症、藥物副作用、精神科和心理諮商等都有一定程度的認知。我不用跟他解釋憂鬱症，因此可以把心力拿去做其他事。當時我覺得和精神疾患談戀愛似乎還不賴。
然而，若以一句話來形容這段戀情，那就是「鬧劇大集合」。有焦慮症的他只要一遇到不如意的事就會搞失聯，不只是戀愛上的不如意，連工作不順、寵物生病……各式各樣的事情都可以當作失聯藉口。我認為情侶間失聯三天以上就算分手，所以當他第一次搞失蹤三天時，我就以為我們分手了。
沒想到幾天後他若無其事地出現在我面前，我很傻眼，他看到我的表情也很傻眼。
他說：「我們都有憂鬱症和焦慮症，這點小事難道不能互相理解一下嗎？我以為就算不明講，妳也能理解我為什麼非得消失。」
他怎麼能以偏概全地認為所有憂鬱症和焦慮症都一樣？而且搞失蹤跟憂鬱症無關，是他不懂也懶得尊重他人。
矛盾的是，他要我理解他搞失蹤，卻不能忍受我稍微不回訊息。例如有一次我未向他報備就去按摩，結束後我在更衣間一打開手機，發現竟然有七十幾通未接來電，我以為他發生交通意外送救護車了，緊張地連剛剛按摩完放鬆的肩頸又瞬間僵硬起來。我這麼擔心他出事，沒想到他卻對我生氣，罵我怎麼都不接電話。
起初我把這些瘋狂舉動合理化成他表達愛的方式，因為喜歡我，他才會打七十幾通電話，才會三不五時看我什麼時候登入臉書，追問我為什麼有時間逛臉書卻沒時間聯絡他；然而，這些不合理的行為只是出自於他的焦慮。我們倆只是不斷刺激彼此的焦慮感，藉此維持關係，後來我才從這段短命的戀情學會一件事—兩個焦慮的人在一起不會有好下場。
戀愛沒有不痛的，不曾痛過的戀愛不是真的愛。曾有人說：「單身是無聊的天國，戀愛是有趣的地獄。」一般人談戀愛都是地獄了，更何況是情緒敏感、焦慮、憂鬱的兩個人談戀愛呢？我覺得心情比坐雲霄飛車還起伏動盪。或許找個平凡的對象談戀愛會比較好，但我想應該還是很辛苦，因為戀愛的甜蜜只是剎那，我還是會習慣性地自我折磨。
即使知道戀愛路上會布滿荊棘，我還是談了幾場戀愛，而且未來我仍然會繼續談戀愛。我交往過無法理解憂鬱症的、每天都上演鬧劇的對象，目前也和某人穩定交往中，這些戀愛經驗豐富了我的世界，也讓我越來越懂得做真實的自己。外婆曾說女人一生至少要認識一百個男人，此言甚是。比起無聊的天國，我還是想活在有趣的地獄裡。
為何身陷憂鬱，還是渴望戀愛？
深夜，已經分手四個月的前男友趁著酒意打電話給我。
他說：「才剛分手妳就交新男友了？反正妳身邊從不缺男人。」
其實我還是單身，因為對方已經有新女友，為了面子我就撒了謊，沒想到反而被酸了一句。本來我用不著計較他酒後的瘋言瘋語，但那句話卻一直在我腦海中揮之不去，一想到我被當成沒男人就活不下去的女人，心裡就不痛快。
我會不開心，可能是因為他點出了我的問題，因為我戀愛從來沒有空窗期，我總是輕易展開戀情，就算我對對方沒感覺也會答應交往。與一個愛我多過於我愛他的人交往時，我不需要刻意去討好對方，不論我做什麼對方都喜歡，這讓我感到自己是有價值的，我就是喜歡這種被愛的感覺。
這可能就是我很難下定決心分手的原因吧？通常一開始是對方示愛而交往，到最後卻變成我放不下，或者想分手卻因為捨不得對方的好而歹戲拖棚。即使我知道對方已經不像剛交往時愛我了，我還是會繼續跟他在一起，因為至少還有一點愛，分手後可就什麼都沒了。甚至我明明知道對方在情感上操縱我，我仍然選擇性地記憶他曾經對我的好，遲遲不願分手。
我每次分手後都痛不欲生，幾個月後卻又會開始尋覓下一個對象，去聯誼、參加聚會，渴望一段新戀情。我試過在約會網站登錄自我介紹，因為怕真實身分曝光，居住地區跟職業都是亂寫的。
即使得了憂鬱症，我的戀愛哲學並沒有太大轉變。在憂鬱症初期談戀愛，不僅對我的病情一點幫助也沒有，反而讓我症狀更嚴重，但是分手之後我還是繼續尋找新對象。我一再重複著相同的戀愛模式，所以憂鬱症也一直不見好轉，反而每次分手之後身心狀態變好。那我為什麼無法停止談戀愛呢？
韓國精神科專科醫師尹弘均，在他的著作《低飛的自尊》一書裡提到自尊感有三個主要基柱，分別是「自我效能」、「自我調節」以及「自我安全感」。作者還說：「自我效能是指一個人對自身價值的評價，想要提升自尊感，必須相信自己在社會上是有價值、被需要的人。」
「價值」與「被需要」這兩個詞點醒了我，原來戀愛時被愛的感覺讓我感到自己有價值，戀愛是我用來證實自身價值的手段。我記得交往時最快樂的就是彼此關心、彼此照顧的時刻，例如我親自為感冒的男友熬煮水梨湯，主動幫他潤飾履歷的自傳，當他謝謝我照顧他、謝謝我幫他順利找到工作時，我就感到很幸福，因為我被人需要。反之亦然，我生病時有人願意照顧我，也讓我覺得自己有價值。
然而自尊感不是這樣求來的，如果這個方法行得通，我現在自尊感大概就高過天際了吧？雖然戀愛可以確認自身的價值，但如果因為喜歡被需要的感覺而展開新戀情，又捨不得分手，只會越來越走不出這個惡性循環。不知從何開始，我總是在戀愛（和工作）中尋求自尊感，但自尊感反而越來越低。低落自尊感無助於治療憂鬱症，因為低自尊的人更容易自我貶低，情緒也很容易受他人言語而起伏。
我曾經和一個很會做菜的人短暫交往，他有時候會請我去他家吃晚餐。某天他又邀請我去，我說：「我生理期來了不能做愛。」他聽了很生氣，說我在汙辱自己及兩人的關係。我對我的行為和思想感到無比羞愧，回想從前他從來沒隨便對待我，是我自己把自己物化成性愛工具。從此之後，他再也沒有邀請我去他家吃晚餐了。
盲目在愛情中尋找慰藉，終究會陷入惡性循環
果然是不見棺材不掉淚，被這樣當頭棒喝之後我終於恍然大悟，原來自己在戀愛這門課拿了零分，也決心停止這種戀愛模式了。雖然戀愛能獲得自我效能感，但它不該是戀愛的主要目的，再不改變我就會一直陷入惡性循環，認為被愛我才有價值，沒人愛我就一文不值，這樣不論我遇到誰都只會演變成不健康的戀愛。
看清事實後，我發現周遭其實有其他能讓我找到自我價值的人事物，例如手作蠟燭。每次製作帶有乾燥花並散發出淡雅香氣的蠟燭，就覺得心情特別好，我還會把成品分送給好朋友。過程中我覺得自己很有價值，一是我居然能做出這麼漂亮的蠟燭，二是有人喜歡我親手做的東西！
我也重新檢視自己對「愛」的定義，過去我總是從戀愛中尋求愛，但其實愛存在於許多不同的關係上，最親近的愛就在與我同住的兩個妹妹身上，每當我工作或人際關係碰壁時，第一時間就是向她們訴苦、尋求建議。當我憂鬱症發作想自殺的時候，也是第一個告訴最小的妹妹。其實愛的言語和行動一直都在，只是我們沒有察覺罷了。
工作方面，我決定要降低對自己的要求來提升自尊感。以前我把每一份稿子都當作「自己的孩子」般要求嚴厲，現在我只求一個月只要有一篇稿子令我滿意就好了。以前我每天都逼自己要盡善盡美，現在我把這個標準降到二十分之一，且這個方法真的滿有用的。
我把自尊感的來源擴大到工作、戀愛、家人、興趣，就算其中一項失敗了，還有其他幾項撐著。我不再因為害怕分手而對自己不愛的人死纏爛打，工作不順心時就找男友或朋友訴苦，戀愛不順利時就把心力放在工作上，要是兩個都不順，我就宅在家裡做蠟燭。我以前都不知道興趣這麼重要。
如今就算不分送蠟燭給朋友，我知道且相信我是被他人需要的，我會這麼想表示我的自尊感已經比以前高。我不像從前那樣焦慮、戰戰兢兢深怕被人拋棄，因此現在談起戀愛也變得比較輕鬆自在。別嫌我陳腔濫調，我真的相信唯有把自己過好了，才能和他人過得好。現在的我更懂得照顧好自己、把自己過好。
書籍介紹
本文摘錄自《我的疾病代碼是F：從不知所措到坦然面對，與憂鬱、焦慮、輕微強迫症共處的真實故事》，聯經出版
作者：李荷妮
譯者：袁育媗
審訂者：王意中
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即使沒有特別的原因，也有可能得憂鬱症！
寫給身陷情緒黑洞的你，希望我們都能少受點苦
我居然得憂鬱症！我想這下完了，
但好在已經知道病名，就能找到共存的方法吧？
我問醫師，通常要多久才會「根治」？醫師說短則三到六個月，長則一年。
也就是說我必須每天持續服藥，至少三個月，我從來不曾吃這麼久的藥。
好擔心現在的狀態會一直持續到痊癒為止，那我還能工作嗎？
別說工作了，我還能好好睡一覺嗎？
——本書作者，李荷妮
精神的疾病代碼是F，而我一個人就有好幾個F開頭的疾病！
四年前，我第一次被診斷出來的是F41.2「混合性焦慮與憂鬱疾患」，
之後又有F32「輕度憂鬱症」發作、F42「強迫性疾患」，
最近則是F31.3「雙極性情感疾患」，以憂鬱期為主。
荷妮原本是一名優秀的記者，有極佳的文字能力，
但在罹患憂鬱症後，整個生活變得一團亂，直到接受治療後才開始好轉。
於是，她決定要和憂鬱共存，既然決定要活下去，就要活得不那麼痛苦！
勇敢發聲，破除社會對憂鬱症的刻板印象
根據調查，在台灣約有200萬人有憂鬱症，但就醫人數卻遠低於這個數字。
這本書不僅談論作者自身的憂鬱症和躁鬱症，
還有她如何經歷並對抗社會對精神疾病的成見，文字相當有力量。
在這條辛苦的道路上，荷妮以過來人的身分，
為才剛要踏上這條荊棘之路而徬徨失措的朋友，提供溫暖又實用的建議。
如果你或你的家人正面臨憂鬱之苦，希望這本書能成為支持你的力量。
這是一本溫暖又勵志的小品，閱讀本書的你將能了解：
- 該如何挑選醫師？
- 什麼時候才適合做心理諮商？
- 哪一種心理師適合我？
- 抗憂鬱的藥該怎麼吃？
- 出現自殺念頭怎麼辦？
- 需要住院嗎？
- 憂鬱症患者也能正常戀愛嗎？
- 憂鬱症常伴隨躁鬱症？
陷入憂鬱時，更要好好照顧自己。
選擇舒服的方式生活，是最重要的事。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航