曾經是職籃球員的Costco亞太區總裁張嗣漢，如何將運動員思維應用在職場？

文：Jeremy Olivier

譯：王國仲

Costco亞太區總裁張嗣漢（Richard Chang）是台灣國際貿易界享譽盛名的人物。身為前大學和職業籃球員，他強調未來的領導者們能從運動中養成重要技能，且相當關注年輕族群在大學與職涯初期所能學到的實務經驗。

9月份，TOPICS雜誌資深編輯歐嘉仁（Jeremy Olivier）線上專訪張嗣漢，暢談他獨特的管理學見解、Costco近三十年的充實工作經驗，以及如何在強敵環伺的亞洲市場取得成功。以下節錄訪談的部分內容：

你大學主修什麼？課堂所學對後續的職涯發展有幫助嗎？

我念的是政治經濟學，基本上是經濟、政治科學，還有商學的結合。它同時也強調國家與貿易市場間的互賴關係，以及地緣政治是如何影響世界各國的經濟與貿易。

我不覺得大學主修對現在的工作有什麼特別幫助，但我認為大學本身就是在為踏入現實社會做準備。學習獨立自主、培養批判性思考、和各種各樣的人們交流、訂定並努力達成目標……這些技能都不可或缺。這也是我正努力和年輕世代溝通的內容。

當然，在課堂上取得好成績很重要，但我認為這段過程中培養的整體技能，才是未來人生旅途中最重要的事情。

你是怎麼把身為運動員所培養的技能和思維模式，運用在工作上的？

工作的每一天、碰到的每一項問題，我都借助運動員時期的經驗。大家常聽到關於體育、競賽的陳腔濫調都千真萬確，他們也能被運用在商業之中。努力訓練、工作，變得更強、更快、更好——我們每天都在做這些事情。

因此，我常告訴家長們（尤其是在台灣），如果你們的兒子/女兒喜歡運動，那就該鼓勵他們繼續探索、發展出熱情。藉由運動，他們能學到許多無法在課堂上得到的社會技能。他們會了解如何在健康的心態下良性競爭、培養有助於課業或未來職涯的正確觀念。我也常告訴家長，追求勝利並沒有錯。如果你保持公平並努力工作，你就和任何人一樣，有成功的權利。那為什麼不去求勝呢？

關於這個主題，我寫過一本書《教練自己：從球場到職場 COSTCO亞太區總裁張嗣漢的工作原則與人生態度（Coaching Yourself）》，其中討論了我從運動員到商業領袖的過程，以及在Costco的職業生涯。書中以我個人的核心哲學做總結：努力成為最好的人，教導並指導他人，同時以身作則。我舉在商場上的經驗當作例證，並把它們和過去的籃球員生涯做連結。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

Costco的商業模式在其所到之處（台灣與亞洲各地）皆取得巨大成功

你認為成功背後的秘密是什麼呢？

Costco在亞洲成功的原因，歸功於亞洲消費者對美國產品的渴望，並透過購買這些產品，成為「美國文化」的一部分。許多我們的顧客都和美國有密切連結，當他們走進賣場、聞到剛出爐的麵包香，或在美食廣場購買加州產地直送的熱狗，都會勾起他們的美好回憶。這就是為什麼我們能從其他大型量販店或零售商中脫穎而出，並掌握競爭優勢。

技術層面部分，我們也以高標準進行。例如COVID-19爆發初期，我們仍維持穩定供貨、甚至選擇空運部分產品來確保庫存，幾乎沒有任何商品缺貨。這是公司文化的重要一環——盡一切努力，確保會員們買到需要的商品，而非失望地離開賣場。

此外，我們在設備維護上投入大量成本。就算是那些已經超過20年的設施，看起來都跟新的一樣。

最後，我們真的願意為員工付出。你可以從低至個位數的人員流動率看出這一點——這麼低的數值在零售業非常罕見。人們喜歡在Costco工作，不少人甚至從Costco設立之初就一直待在這裡。他們不只被視為團隊的重要成員，對公司的成功也做出深厚貢獻。他們具備獨特的經營者意識，這在許多大公司中都是見不到的。

你的Costco職業生涯中有那些亮點？

我可以馬上分享兩個：其一是1997年（到職三年後），我們在台灣開了第一間店，這對我來說是巨大的成就與里程碑。第二點是2019年，在我管理下，中國大陸第一間Costco（上海店）順利開幕。當時我已經在Costco待了超過20年，從過去展店的錯誤中充分學習並吸取寶貴經驗，因此我和伙伴們能在幾乎沒碰到困難的情況下，順利執行上海拓點任務。

以個人角度來說，在Costco工作最大的成就，是看到夥伴的成長與成功。不少以基層員工身分加入的夥伴，現在都當上決策者與主管；許多人在職場上找到另一半、共組家庭，他們的生活品質也顯著提升。我們有非常多像這樣的成功案例，這對我來說非常有意義。

你有獨特的管理方式或哲學嗎？你覺得自己的優缺點各是什麼？

我的管理方法就像教練在帶隊。每個球員在隊上的角色都同等重要，就連替補球員也一樣，他們必須在主力球員需要協助時挺身而出、補上戰力缺口。這也同樣適用在職場的工作團隊身上。

我認為自己善於發現人們的長處，並給予合適的發揮空間，讓他們協助相對不這麼擅長此事的其他員工。團隊合作就是這麼一回事，管理者和基層員工共同凝聚向心力，和其他品牌競爭。身為公司領導者，我確保大家的步調相同，將我們的優勢放到最大，同時把弱點最小化，持續向前邁進。我認為這是自己和台灣其他領導者最大的差別。

當然，沒人是完美的。我可能有點太過直接，有時候再多點耐心也不錯。總的來說，我認為自己是個公平的管理者，我也相信和我共事的人都能進步與成長。好的教練和商務領袖的職責相同：幫助他的團隊變得更好。

Photo Credit: 中央社 上海好市多

職業生涯中，誰影響你最深？在經營管理方面，他們又讓你學到了什麼？

早期職涯中對我最有影響力的人之一，是剛開始在台灣工作時的直屬上司。當時我對這個產業還很陌生，學習曲線非常陡峭。那是一段艱難、痛苦的歷程，但這段經歷幫助我走到現在的位置。

現在的主管非常信任我，也給予很大的發揮空間，對待我更像是合作夥伴而非部屬。他尊重我在Costco裡28年的專業經驗，也會找我討論公司的重要計畫或議題，進軍中國的時程就是其中一例。有時我會認為這是自己努力爭取來的，但主管的信任對我來說的確也非常重要。

平常休閒時間會做些什麼？最適合你的「充電」方式是什麼？

身為前運動員，在規律運動與維持健康這塊我仍非常自律。舉例來說，我和老婆每天都會散步約四公里，時間允許的情況下盡量去健身房舉重，最近開始迷上游泳——每周盡可能游四到五天，這是會讓我感到開心的事情。

商業世界的步調飛快，但這次疫情讓不少人用不同的角度思考。疫情衝擊前，我每個月有三周的時間在出差，如今一回神，我已經18個月沒離開台北。我想，這段期間自己學到的事情之一就是把握、珍惜當下，因為沒人知道接下來會發生什麼事。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航