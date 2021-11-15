接種兩劑疫苗者入境免隔離，柬埔寨總理洪森為救經濟宣布提前開放

（中央社）柬埔寨總理突然宣布，從今天起，完整接種2劑疫苗的外國旅客可以免除隔離入境。柬國此舉企圖振興受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的觀光業。

法新社報導，為防疫而實施的旅遊限制嚴重妨礙柬埔寨蓬勃發展的旅遊業，觀光收益在去年暴跌至僅剩10億美元（約新台幣277億元），遠低於2019年多達660萬名遊客慕名而來所創造的的近50億美元（約新台幣1388億元）收益。

出乎外界意料，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）昨晚宣布，從今天起，所有已接種疫苗的國際旅客、遊客和商務人士都可以自由通行柬埔寨各地，無需隔離。

這項決定推翻了之前的重新開放計畫，根據原定計畫，熱門海灘景點施亞努（Sihanoukville）、戈弄島（Koh Rong）以及中國開發的旅遊渡假特區七星海（Dara Sakor），自本月30日起開放遊客；而通往列入世界遺產名錄的吳哥窟（Angkor Wat）建築群的門戶暹粒（Siem Reap）則是明年1月重新開放。

洪森說，旅客必須出示兩項COVID-19檢查陰性結果，分別是在旅行前72小時內以及在抵達柬埔寨時所進行；未完整接種疫苗者仍需隔離14天。

洪森在臉書發布語音訊息說：「我下令衛生部、旅遊部和相關部門從2021年11月15日起實施這些措施。」他並說，此舉是重新開放該國的快速方式。

一名吳哥窟的導遊說：「這是讓我們旅遊業生存的積極一步。」

柬埔寨去年未受疫情嚴重衝擊，迄今累計的12萬例病例，絕大多數是今年4月以來所通報。

柬埔寨雷厲風行地推廣全國疫苗接種而贏得稱譽，1600多萬人口高達88%已完整接種疫苗。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範