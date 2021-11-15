2021/11/15,
國際

接種兩劑疫苗者入境免隔離，柬埔寨總理洪森為救經濟宣布提前開放

接種兩劑疫苗者入境免隔離，柬埔寨總理洪森為救經濟宣布提前開放
遊客在柬埔寨吳哥窟（Angkor Wat ）神廟建築群前留影。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

洪森忽然決定開放完整接種疫苗的旅客入境，意味推翻了本月初的重新開放計畫，根據原定計畫，熱門海灘景點施亞努、戈弄島（以及中國開發的旅遊渡假特區七星海，自本月30日起開放遊客；而通往列入世界遺產名錄的吳哥窟建築群的門戶暹粒則是明年1月重新開放。

（中央社）柬埔寨總理突然宣布，從今天起，完整接種2劑疫苗的外國旅客可以免除隔離入境。柬國此舉企圖振興受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的觀光業。

法新社報導，為防疫而實施的旅遊限制嚴重妨礙柬埔寨蓬勃發展的旅遊業，觀光收益在去年暴跌至僅剩10億美元（約新台幣277億元），遠低於2019年多達660萬名遊客慕名而來所創造的的近50億美元（約新台幣1388億元）收益。

出乎外界意料，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）昨晚宣布，從今天起，所有已接種疫苗的國際旅客、遊客和商務人士都可以自由通行柬埔寨各地，無需隔離。

這項決定推翻了之前的重新開放計畫，根據原定計畫，熱門海灘景點施亞努（Sihanoukville）、戈弄島（Koh Rong）以及中國開發的旅遊渡假特區七星海（Dara Sakor），自本月30日起開放遊客；而通往列入世界遺產名錄的吳哥窟（Angkor Wat）建築群的門戶暹粒（Siem Reap）則是明年1月重新開放。

洪森說，旅客必須出示兩項COVID-19檢查陰性結果，分別是在旅行前72小時內以及在抵達柬埔寨時所進行；未完整接種疫苗者仍需隔離14天。

洪森在臉書發布語音訊息說：「我下令衛生部、旅遊部和相關部門從2021年11月15日起實施這些措施。」他並說，此舉是重新開放該國的快速方式。

一名吳哥窟的導遊說：「這是讓我們旅遊業生存的積極一步。」

柬埔寨去年未受疫情嚴重衝擊，迄今累計的12萬例病例，絕大多數是今年4月以來所通報。

柬埔寨雷厲風行地推廣全國疫苗接種而贏得稱譽，1600多萬人口高達88%已完整接種疫苗。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。