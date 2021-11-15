2021/11/15,
生活

Disney+正式登台，台灣民眾接受度與線上影視市場將如何變化？

Disney+正式登台，台灣民眾接受度與線上影視市場將如何變化？
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我們想讓你知道的是

Disney+ 於上周五(11/12)登台，讓用戶可以線上觀賞迪士尼 (Disney)、皮克斯 (Pixar)、漫威 (Marvel)、星際大戰 (Star Wars)、國家地理 (National Geographic) 和 Star 的串流內容，包含了許多賣座電影及版權片，在社群媒體上刷了一片討論潮。

文：邵玉珊

討論這麼熱烈，究竟有多少人想訂閱Disney+? 答案是13%。此外，還有55%的受訪者還在考慮是否要訂閱。詢問這些民眾對那些系列內容有興趣，有近六成的網友對「迪士尼Disney」系列感興趣，也有超過五成的受訪者喜歡「國家地理」系列，接著才是「漫威MARVEL 」英雄系列，佔45%。

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在付費方式的選擇上，大家還是想嘗試短期方案、試試水溫，有七成的民眾偏好選擇訂購月費。由於Disney+將支援同時四個螢幕觀看，且可下載十個裝置，因此網友都偏向與家人朋友共享或分攤費用。有趣的是，若是訂閱短期的月費，網友會偏向找非同住的家人朋友一起分攤費用，佔53%；若是分攤長期年約，則想找同住家人朋友一起分攤費用，佔57%。

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另一方面，從業者的角度來看，這個新的串流影音平台，對市場版圖會造成什麼影響?

根據調查結果，Disney+在台上線前，Youtube最受到台灣民眾喜愛，超過七成受訪者有在使用，其次是LINE TV約占四成，第三名為Netflix佔21%，愛奇藝則以17%排名第四。進一步確認付費使用的情況，近四成受訪者有訂閱串流影音平台服務，第一名是Netflix，其次依序為Youtube、LINE TV、愛奇藝、Hami Video，這也解釋了為何台灣網友總是拿Disney+與Neflix做比較。

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Disney+攻台，會對其他影音串流平台造成多少的市場衝擊? 超過半數的受訪者表示，他們願意增加額外的時間和花費訂閱Disney+服務。而判斷自己還是會維持原本的觀看時間及花費的，都在4成左右。新的影音串流平台服務到底會對台灣市場造成何種影響，是否排擠其他服務平台？或者擴大整體線上影視平台版圖？仍需要等消費者體驗一段時間之後，才會更加明顯，我們將持續透過mobile panel觀察後續變化，想了解更多，歡迎與我們聯絡。

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責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷


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