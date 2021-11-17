莫忘世上苦人多：逆勢成為國會第三大黨，「日本維新會」的大阪崛起之路

趁勢奪下日國會第三大黨

日本第206回特別國會在11月10日召開，現任首相岸田文雄在經過投票後，無意外地再度被指名為第101屆首相，第二代岸田文雄內閣走馬上任。而在前一天9日，隸屬政黨「日本維新會」的幹事長馬場伸幸，也匆匆趕往國會，與另一個在野黨「國民民主黨」幹事長榛葉賀津也見面。

會談氣氛相當融洽，馬場伸幸對於跟各黨合作等展現相當積極態度。原因無他，在先前10月31日的眾議員大選中，日本維新會在疫情逆勢下，一舉拿下41席眾議院席次。對比上一次的11席次，足足躍進將近四倍，獲得第三大黨的優勢。在日本眾議院提預算，需要至少50席議員，因此維新會也成為各黨競相合作的對象。

「只能再度感受，日本維新會的勢力真的太強大了。（大阪府）知事跟（大阪）市長對維新會的影響力真的太大。」前自民黨幹事長代理、70歲的左藤章在敗選當夜，只能對媒體感嘆維新會實力堅強。他所屬的大阪府第二區，向來是自民黨重鎮，但這次也以四萬票大差距被維新會的新人橫掃，自民黨這次選舉更是在大阪一席未得。

主打修憲、廢除自衛隊改成軍隊等，身為日本傳統偏右派的政黨，維新會這次大選的成功，引來多方揣測，認為是疫情下的保守勢力重新崛起。

然而，綜觀其原因，維新會重新獲得民眾青睞，除了黨本身的形象改造外，包括提案內容、以及選戰的策略等，都是這個第三勢力可以獲得成功的關鍵。

與自民在修憲的合縱連橫

對於維新會的大勝，相對欣慰地則是現任執政黨自民黨。由於自民黨寄望能在未來時間內就修憲一事進行討論，若先不論自衛隊改建自衛軍等問題，包括疫情重新復燃下、以及北韓核武威脅與台灣海峽等美中對峙下的緊急事態對應等，將會是修憲與否的重點。

在10日當晚的就任記者會上，岸田文雄也對於修憲表示已蓄勢待發，稱「將會在此（眾議院）結果上，強化黨內體制同時，更進一步喚起國民議論，在國會能夠更用精力一同來討論。」岸田並稱，「國會的議論與國民的理解是兩個修憲驅動的車輪，如果兩邊無法一起整合，車就不會前進。」

如果要修憲，就至少要有參眾兩院超過三分之二以上席次議員的同意，目前在參議院上，自民黨與公明黨聯合執政尚且可過關，但是眾議院席次上，這次自民黨的261席與公明黨的32席相加仍是不夠。如此看來，第三大黨的維新會就是少數關鍵，加上41席後，修憲門檻將可輕騎過關。

特別是這次另一在野黨國民民主黨，議員席次也有小幅成長，從8席增為11席，該黨同樣對修憲表示關心。但岸田在就任記者會上重申「不是以政黨的組織，該怎樣或怎樣地去斡旋，而是在設定目標後大家如何檢討，一同努力」，未來跟維新會，以及其他政黨的合縱連橫，將是岸田任期內的大挑戰。

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大阪：日本街友最多地區

而回到維新會，這次能在選舉中大有斬獲，甚至在老地盤大阪拿下15席、近畿地區一席的絕對優勢。在政黨票上，維新會更是大有斬獲，其中很大的原因在於，維新會的政策很大程度下擄獲了大阪當地貧苦階層的人心。

維新會在這次選戰中，端出所謂「日本大改革計畫」，批評資源過多集中在東京外，也要求對於低所得人士一定要有保障的每個月最低所得、減低消費稅、重新公平分配可利用所得等，相當程度讓大阪人都有感，維新會也跟執政的自民黨隔好距離。

事實上，大阪也是全日本街友最多，較多居民生活在低所得水準的城市。2020年厚生勞動省的調查顯示，全日本近4000名街友中，大阪就超過1000人，已經超過四分之一。從過去前知事橋下徹時代，就不斷推出老人免費搭公車，以及強化巡邏改善治安、妥善安置街友等，多年經營下已經有成果。

這次選戰，為了增加比例政黨票的票源，維新會也想出奇招，儘量都在各都道府縣的第1選區派出候選人作戰。原因很簡單，被規劃為各縣1區的通常是當地商業區或是老城區，亦即人口多、經濟較活絡，出來投票意願的人也多。

因此，派出候選人在各縣一區，目的除了增加候選人造勢「面積外」，還有增加與選民聯絡的密度。維新會主席、現任大阪市長松井一郎就坦言：「候選人多的地方自然大家求曝光、地區拜票行程也會多，政黨票的多寡跟其有絕對關聯。」

大阪府知事、維新會副主席吉村洋文也稱：「不僅人際關係，候選人中立性質也高，在1區加大活動力道是在正常不過了吧。」所謂中立性質，亦即單選區候選人多的話，比較不會出現兩個偏激候選人的直接對決，多人競爭反而刺激投票慾望。

從庶民政治走向菁英領導

果不其然，最後招式奏效，維新會囊括805萬比例代表票，41席中有25席是政黨比例票分出。當中大阪「吸票功力」驚人，總共分到10席政黨票席次，在疫情下，大阪人縱使不信任執政的自民黨，但是也不會相信傳統的立憲民主黨等在野黨，而是將票湧向維新會，顯示出日本在碰到危機時的保守面。

其中，大阪府知事吉村洋文更是居功厥偉，他在大阪所到之處，幾乎都受到選民相當熱情地回應，擠滿車站前，連造勢的議員都後悔地說「早知道就預定更大一點的場所」。

維新會在過去橋下徹時代，比較傾向用庶民語言，簡單易懂的詞句跟選民政策訴求，包括隨後的松井一郎、馬場伸幸，講話都略有「江湖味」。原本被認為這是比較接大阪地氣的語言，但是這年吉村洋文的崛起，給了維新會另一種菁英形象。當年大學畢業就考上司法特考的吉村，講話有條理、沉穩而堅定，給大阪人相當不同印象。

雖然在先前的「大阪都構想」公民投票中，吉村一度因為公投未過辭去大阪市長職務，但是在跟松井一郎交換選舉時依舊當選，人氣始終居高不下。在松井一郎表明這屆當完就會退出政壇下，未來吉村洋文帶領的「維新菁英形象」預料將會持續一陣子。

就在41位維新會眾議員10日進入國會後，他們也強調「大阪色彩的提案會增多」、「日本庶民經濟提案」等，未來將會在國會殿堂有更多討論機會。

自民黨修憲需要維新會、但是維新會必然也會在民生經濟議題上跟自民黨會有所交換。「莫忘世上苦人多」，維新會在未來幾年能在國會殿堂繳出什麼成績，大家都拭目以待。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航