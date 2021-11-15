太陽能產業「龐氏騙局」，巴菲特也受害：橫跨8年、涉及35個投資基金、詐欺10億美元，主謀判刑30年

昨（14）日美國加州（State of California）當地法院宣布，太陽能公司DC Solar老闆Jeff Carpoff因為策劃了一場「龐氏騙局」遭判30年監禁。這場騙局時間橫跨8年，涉及35個投資基金，詐欺金額高達10億美元（新台幣280億元），而令外界訝異的是，股神——巴菲特（Warren Buffet）也成為了這場騙局的「受害者」。

全球太陽能產業的榮景，吸引大批投資者

「在台灣股市講到太陽能，通常都會有兩種反應。第一種是新進來的人（這兩年跳進股市），對於綠能、再生能源對未來抱著美好的想像，」資深投資人黃柏堃說，第二種，是會嚇到臉色鐵青，打死不碰。

2005年太陽能產業開始升溫，台灣著名的太陽能廠茂迪，被《BusinessWeek》評選為亞洲七家熱門成長企業之一，是台灣唯一上榜的公司；那些年，茂迪每年營收都以70至80%的成長率攀升，顯見當時太陽能產業有多「熱」。

太陽能產業裡的巨擘研發博士Alf Bjorseth曾說：「根據我的經驗，太陽能還有30年的榮景」。各國對太陽能需求量大、且進入門檻低，太陽能多晶矽廠AE Polysilicon創辦人左元沛曾表示，因為上游缺料，所以（中下游）任何人能有生產線，拿得到料，能生產solar cell，都可以賺錢，只是獲利率多或少的問題。

「全世界都在講太陽能產業，2006年太陽能廠益通衝上一股1205元，變成台股股王，」黃柏堃說，太陽能產業好像是未來的希望，任何一家公司加入都可以賺很大，這盛況很像是現在的電動車產業。

益通董事長溫清章曾表示，2006至2008年，市場前景大好。然而，太陽能上游材料多晶矽廠商，對擴產卻極為謹慎，導致在需求最火爆的年代，所有關於太陽能的產品嚴重供不應求。

太陽能原料廠元晶董事長廖國榮回憶，「2007年矽原料最貴的時候1公斤1000美元，你知道現在多少嗎？10塊（美元）」。根據研究機構iSuppli的預估，當時，許多投資者追買相關公司，太陽能相關業者亦開始大量成立。

黃柏堃說，2012年後許多在熱潮（新科技）上所成立的公司才漸漸被打回原形，甚至翻開財報才恍然大悟一切都是騙局，而本次美國太陽能公司DC Solar就是一個典型的例子。

太陽能熱潮下誕生的「龐氏騙局」

Carpoff夫婦於2008年於美國加州共同創辦了一間名為DC Solar的太陽能公司，主要業務為生產一種移動太陽能發電機組（MSG），可自由安裝於拖車上，並成功在太陽能產業熱潮中站穩腳步。

該公司在2011年開始生產了1.7萬台行動太陽能發電機組，而此些發電機可為手機信號塔和體育賽事提供應急電源，他們宣稱是可替代能源創新者。

由於DC Solar生產的太陽能發電機組，符合了清潔能源的定義，且據美國鼓勵政策，對於投資人來說，可獲得大筆獎勵，以及大筆聯邦稅收減免等噱頭，因而讓DC Solar獲得許多投資者的青睞。

美國檢察官辦公室的聲明顯示，Carpoff夫婦利用類似「龐氏騙局」的循環支付，實行會計和租賃收入欺詐；利用新投資者的錢，償還予舊的投資者，規模因此越滾越大。

同時，Carpoff夫婦誇大公司生產的發電機組數量，更一度宣稱，已經出售了高達17000部移動太陽能發電機；另外，Carpoff夫婦還利用虛假財報和租賃合同，向投資者偽造生意大增的假象。

但事實上，這間公司一早就停止生產移動發電機組，1.7萬這個數字，超過50%為虛假宣傳。該公司還大量生產設備上的車輛識別碼（VIN），又把一台設備多次出售，來避過投資者對銷售數字的審查。

令外界震驚的是，連「股神」巴菲特（Warren Buffet）也成為了這場騙局的「受害者」，損失金額達3.4億美元（約26.4億港元），堪稱是加州東部地區史上規模最大的詐騙案。

黃柏堃強調，每當一個產業在熱度上的時候，就會吸引許多投資人參與，面對這種層出不窮的金融詐騙，民眾要多留意，避免將資金都放在一個籃子裡面；同時他也指出，近日新能源（電動車）風潮又起，無論國、內外也可以打著新能源的名號吸引資金，引此為鑑避開投資地雷。

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核稿編輯：翁世航