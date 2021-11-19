有疫苗不打、沒疫苗又嫌：別當個染上疫情健忘症的「台灣鯛民」

文：海人（醫療產業的小螺絲釘，假日擔任黑潮海洋文教基金會鯨豚解說志工，專長是懶人包，自創品牌KUMU磅蛋糕）

健忘似乎成了台灣社會的一種特質，回顧這一年多對抗新冠疫情的歷程，覺得台灣許多民眾健忘的屬性好像變得更加明顯了。而這樣的健忘也讓在野黨可以隨心所欲地改變立場，無所不用其極的攻擊及貶低台灣在防疫工作上的卓越成果。

那位曾經嗆聲說陳時中部長應該被槍斃的費鴻泰委員，這兩天又因為新一批的AZ疫苗保存時間較短，口出狂言說陳時中是內神通外鬼，而柯文哲夫婦一下子去扯到智商問題，一下子又說買疫苗只是個簡單的商業行為，怎麼都處理不好？好像這樣說大家就會忘記，台北市在施打疫苗的過程中，從好心肝到讓長者大排長龍，還有登錄錯誤以為打到過期疫苗的種種狀況。

相隔半年的疫苗過期議題

在野的政治人物，用疫苗過期的議題攻擊防疫指揮中心，其實也不是第一次了，在今年五月初台灣本土疫情未爆發的時候，當時僅僅不到20萬的AZ疫苗就因為施打意願實在很低，即使開放到第七類第八類的人員施打，每天施打劑量也僅只有四千劑，所以按照這樣的數字計算，很可能五月底這批疫苗將面臨過期問題，當時在野黨的民意代表也對此諸多批評。

但在本土疫情爆發後，這批疫苗反而成為第一線醫護人員最即時的保護與定心丸，當時施打的AZ疫苗，其實也都是效期僅剩幾週而已，但沒有人會用「即期疫苗」來貼標籤，反而都覺得是太重要的防疫物資了，而目前台灣雖然疫情已經幾乎完全控制住，但緊接著面對全世界邊境管制逐步放寬的趨勢，台灣要盡快地拉高完整接種率，才有本錢能跟各國談相互邊境開放，並逐步放寬商務旅客的檢疫流程並縮短隔離時間。

AZ目前還有近兩百萬人還未施打第二劑疫苗，因此在評估施打量能可以在期限內使用完疫苗，接受這批AZ疫苗到底有甚麼問題？

COVID疫苗當然不是簡單的商業採購

之前當台灣一些企業與民間人士要嘗試自己採購疫苗時，其實就已經確認了疫苗廠商在這個階段，並不提供民間採購，都必須要由政府來進行，這也象徵疫苗採購不僅不簡單更不是一般的商業採購。

除了在疫情初期就投資大量美金給疫苗公司的美國之外，其他國家其實在疫苗採購上都只能各顯神通，從歐盟之前曾經狀告AZ公司延誤疫苗交貨，到WHO主導的COVAX平台運作不如預期，都凸顯了在疫情仍持續蔓延的階段，每一劑疫苗的採購與到貨，後面都是有許多不同的利益與國際政治的角力在影響著。

Photo Credit: 中央社

唯一不會被抱怨的，只有傳說中的疫苗

台灣社會對於疫苗，從今年本土疫情爆發之後，就開展了各種不可思議的期待與苛求。

首先，是任性的施打疫苗意願，不管外在環境，或是國際疫苗市場的實況，不想打的時候疫苗不可以過期，想要打的時候隨時都必須要有疫苗，讓每個人打好打滿，接著是要有各種疫苗任君挑選，即使是全世界最多國家施打的AZ疫苗，依然有人覺得這個疫苗還不夠好，甚至稱他是陽春麵疫苗？我可從沒聽說有陽春麵，能拯救全世界數以百萬計的生命啊！

然後其實也沒有幾個國家，是能提供到四種疫苗讓人民隨心所欲的選擇，而且選了還可以換。

種種莫名的期待，認為打疫苗不該有副作用，加上媒體刻意的各種標題式恐嚇，有多人從原本要打AZ換到莫德納又換成想打BNT，結果最近看到BNT效力衰退比較快的新聞，又改變主意想打AZ，偏偏又有人開始炒作即期的疫苗議題，讓某些非常容易被新聞資訊影響的民眾，可能已經不知道自己到底能打甚麼疫苗了。

說穿了，可能對許多台灣鯛民來說，打疫苗就跟談戀愛一樣，最好的疫苗就是打不到的那種疫苗，搞不好有些人真的還期待，台灣能引進傳說中的Novavax疫苗。

選擇的真諦是承擔責任

在台灣，我們總是認為政府應該負起所有責任，卻往往忽略了個人應該要承擔的責任與義務，選擇打不打疫苗，不該是基於個人喜好，而是自己能不能承擔，不施打的結果及對身邊的人可能造成的風險。

很多人喜歡來拿借鏡的新加坡，最近因為疫情嚴峻就醫者眾，最新的政策是，如果你未施打疫苗卻染疫的話，政府將不再免費提供治療，患者必須自費所有的醫療費用。

坦白說，我認為台灣針對這個政策實在應該跟進，不過以台灣目前健保的模式，我想這在台灣執行的機會根本是零。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

珍惜台灣疫苗施打的兩好與自由

台灣已經施打了兩千多萬劑的新冠疫苗，我認為台灣新冠疫苗的施打有三個好。

第一好就是疫苗施打的體驗好，許多縣市因地制宜的發展出各種施打疫苗的場域與模式，讓長輩與不同的族群都能在很短的時間內安全且舒適的施打疫苗。

第二好就是疫苗的把關好，每一批疫苗從國外原廠的輸送到台灣的封緘與分配到各施打地點，都能進行非常嚴謹地確認，而且每次抵達一批新的疫苗也都會在記者會上說明細節包括有效時間等，這麼多批的疫苗至今都沒有發生甚麼異常的狀況，其實這是非常的不容易的。

最後就是，台灣真的提供給民眾極大的選擇自由，何時打，打甚麼，要打不打，目前都沒有任何主動的約束與強制性。

相較於全世界許多國家已經陸續以疫苗施打限制人民行動或就業的權力，台灣能有這樣選擇自由的本錢，當然還是要感謝防疫團隊有效的抑制住疫情的發展，然而自由也要仰賴更多的人願意承擔責任及自律。如果您身邊還有尚未施打疫苗，或還在猶豫要不要施打第二劑疫苗的家人與朋友，請提醒他們，好好珍惜這樣的自由，並且也該理解，選擇背後的責任與承擔。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航