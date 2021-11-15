公投前夕立委視察核四廠，鄭運鵬：證明馬英九2014年封存核四是正確的

（中央社）立法院教育及文化委員會今（15）日考察核四廠。根據原能會簡報，核四廠建照去（2020）年底過期，核燃料則在今年3月全部運出，依法嚴格來說已非核電廠。台電表示，若重啟核四，原能會要求須重新進行地質調查及後續耐震力評估。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四等四項公投案定12月18日投票。立法院教育及文化委員會今天考察基隆市深美國民小學及台電公司龍門核能發電廠（核四廠）。

根據行政院原子能委員會的簡報，核四廠建照在2020年12月31日過期，依法不得繼續興建作業。要重新取得執照，須依核子反應器設施管制法，檢附初期安全分析報告、環評報告等，重提申請。能否取得建廠執照，須視經濟部及台電能否克服相關議題，符合管制要求。

原能會：核四非符合安全要求的核電廠，S斷層在1、2號機下方

原能會的簡報指出，核四建照在去年底過期，核燃料已在今年3月全部運出，依法嚴格而言已非核電廠，原能會已無相關建廠安全管制業務，僅就核子保防部分進行管制。

根據台電核能技術處長劉鴻漳的報告，核四現況為「1號機運轉測試未通過，2號機施工未完成」。1號機移用2號機1777項設備，且冷機測試在187份安全系統試運轉測試報告中，有32份因反應爐安全組件認證不全、測試未完成、設計需再變更等因素遭原能會退回，熱機測試則未執行。2號機施工未完成、設備未受電，設備移至1號機。而1號機、2號機的安全數位儀控設備，都已經超過使用壽期。

劉鴻漳指出，原能會在5月時就表示，核四有32項系統功能試驗報告未通過審查，並非經過完整驗證審核且符合安全要求的核電廠。

根據劉鴻漳的報告，地調所已在2013年確認核四廠區的S斷層長2公里，並在2019年確認核四外海斷層具活動性且相連，推估長達93.9公里。依照地質新事證評估，核四原耐震設計值0.4g已不足。若重啟，原能會要求需重新進行地質調查及後續耐震力評估。

國民黨立委、立法院教育及文化委員會召委李德維指出，報告均為反核四的說明，但若如此，台電在評估建設的過程裡恐怕有非常大疏失，他認為接下來經濟部、立法院跟監察院要好好檢討台電過去的疏失，否則高達數千億新台幣的電廠的案子，被弄成這樣，對民眾而言是非常大的損失。

民進黨立委鄭運鵬則指出，本日參訪重點有二，第一包括了2013年的地質調查，確認核四廠區正下方有2公里的S斷層，向外海調查93公里的連續斷層帶，估計對核四廠最大震度威脅是1.0g，而當年的設計強度只有0.4g，這是1988年取得建設許可時沒有發現的。

鄭運鵬再指出，2014年4月，馬英九執政時期的行政院決定封存核四前，核四廠一號機組沒有通過安全測試，二號機當時因為零件拿去給一號機用還沒有完成，封存後國民黨政府當然不可能再有什麼安全測試。

鄭運鵬表示，國民黨今天安排這一場廠勘，只能證明馬英九2014年封存核四的決策是正確的，無法證明現在的核四廠比2014年更安全。

核四前廠長頻頻放話，經濟部：他參與核四安檢程度非常低

核四重啟議題正熱，核四前廠長王伯輝則挑戰政府「核四重啟至少要花10年」的說法，他相信核四1號機只要1到2年就可重啟，2號機頂多2到3年，核四的測試都可以通過，因為以前全部都做過了；燃料棒雖然都運出去，但只要重買就好，不是問題。他說「先決條件是，政府不搗蛋。」否則很多作業都是行政裁量，政府每個程序都故意給你審半年，或已通環評還要重做，花10年也不夠。

至於政府說核四廠下有斷層，王伯輝表示，那條斷層已有4萬年沒作動過，根據美國核管會（NRC）定義，超過3萬5000年以上就是死斷層。

今日陪同立委們到核四考察的經濟部次長曾文生，會後針對核四前廠長王伯輝發言重話回應，「這位前廠長參與程度非常低，他到底負責哪些工作？」曾文生表示，根據台電員工說法，過去一共開了18次監督委員會，前廠長只到場2次，2014年7月的總結會議也沒有出席，「核四廠的安檢狀況，現在留在台電的同仁應該比那位前廠長清楚」。

曾文生表示，以後也會針對核四的謠言一一澄清。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航