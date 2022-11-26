2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】台南市長黃偉哲慘勝、驚險連任，謝龍介：結果揭示市民有意改變

【2022九合一選舉】台南市長黃偉哲慘勝、驚險連任，謝龍介：結果揭示市民有意改變
黃偉哲選前之夜造勢晚會｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2022九合一大選台南市長由現任市長黃偉哲當選，但截止晚間7點30分僅以將近4萬票的差距勝出國民黨候選人謝龍介，勝選後黃偉哲表示自己要更加努力，也需檢討，但讓台南變得更好的大方向不變。

2022年九合一選舉台南市長部分，國民黨籍候選人謝龍介稍早現身競選總部宣布敗選，現任市長黃偉哲目前則以將近4萬票的差距「慘勝」國民黨候選人謝龍介，驚險連任。

根據中選會統計，黃偉哲目前以得票數43萬2878票對38萬票6959票，勝出謝龍介，差距僅3個百分點左右，再創新低。

台南市長期由民進黨執政，作為綠營鐵票倉從未動搖，甚至被戲稱「民進黨擺顆西瓜都會上」。儘管現任市長黃偉哲2018年競選時，罕見僅以6個百分點的差距慘勝藍營候選人高思博，甚至得票率為全台最低，年底選舉外界大多仍預料現任市長黃偉哲將連任。

面對敗選，謝龍介表示台南選民已經做出最終的選擇與裁判，因此在這邊先恭喜黃市長連任。可是整個投票的結果與過程，也顯示市民有意改變，所以這是一個城市可以再度偉大的開端。

針對票數遭到對手緊咬，黃偉哲表示要好好檢討，但讓台南變得更好的大方向不變。他更給自己打60分，團隊則是90分，指出自己還要更努力。

尋求連任的黃偉哲，端出永續、活力、文化、便捷、富裕台南5大政見，以繼續拚的精神，讓台南未來更好。本次競選亦主打過去政績，包含失業率六都最低、永續環境施政和防疫政策六都評比第一等。相較其他選舉熱區，黃偉哲聲量、黨內關注度相對不高，以較為低調的方式度過執政期中考。

出生台南市的謝龍介，2010至2018年擔任台南市議員，期間多次參選過立法委員，但均以落選收場。謝龍介在市議會上問政犀利，曾與時任台南市長的賴清德全程以台語問政，至今仍讓許多民眾都記憶深刻。本次選舉謝龍介則是提出10大政見，包含老人健保全額補助、社宅減免兩年租金、容積獎勵回饋社宅等，企圖翻轉民進黨長達30年的執政。

此外，除了傳統藍綠對決，本次選戰還有3位候選人，包含二度出戰的「虧雞福來爹」的無黨籍林義豐、成大教授許忠信，以及二度挑戰市長寶座的「平民律師」的吳炳輝。

林義豐選後表示：「台南是我的家，是我起家的地方，是我們生命相依的地方。希望不論台南市長是誰擔任，他都能好好地傾聽市民的心聲，讓台南能真正的發展起來！最後，再次感謝大家！感謝所有市民朋友對豐哥的支持與疼惜。」

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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