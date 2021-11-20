老貓健檢的重要性：如何辨別哪些是正常老化現象、哪些是生病警訊？

你的貓咪現在幾歲了呢？

一份英國的動物醫院對四千隻貓做的研究顯示，貓咪壽命的中位數是14歲（Dan G O'Neill, 2014），意思就是有一半的貓咪可以活超過14歲，並且有四分之一的貓咪可以活超過17歲！

你是否期待毛孩能陪伴你的時間越久越好呢？想讓貓咪活得更久、更好，就必須要有良好的照顧、預防疾病的發生、並且在生病的時候可以盡早發現並治療。但動物不會講話、不會告訴我們哪裡不舒服，貓咪又是隱藏病痛的高手，因此「觀察力」以及「疾病知識」就是關鍵了！

這篇文章就是要教你了解各種疾病會產生的症狀、並且學會如何從生活中的小細節辨識出貓咪是否不舒服。

正常的老化現象有哪些，跟疾病的區別

視覺、聽覺、嗅覺的敏感度下降，對新的外在環境以及動物的興趣降低：虹膜萎縮讓瞳孔的邊界變得比較不規則狀，或兩邊瞳孔大小不一樣，都可能是老化造成的，不過也需要跟眼內疾病（例如葡萄膜炎）區分。比較愛叫也可能是聽力下降的表現（可能是因為覺得環境變安靜了所以想透過叫喚取得回應）、或是對噪音的反應跟年輕時不一樣。

血壓會隨著年紀升高：排除疾病影響的健康貓咪之平均血壓約為120mmHg，在超過十歲之後可能上升至140mmHg左右。超過160mmHg且排除緊迫因素的血壓就是異常，代表著潛在的腎病、甲狀腺或腎上腺疾病，或是自發性高血壓，需要治療。

認知功能及行為改變：講白話就是類似「老人痴呆」，貓咪約10-12歲開始可能會出現，通常是很細微的改變，也就是漸近式的、不是突然變差那種，包括與家人的互動方式、性格及睡眠週期的改變、空間認知障礙、踱步、比較愛叫，甚至有新的奇怪嗜好等等，而且情況也可能時好時壞。如果這些情況進展的快且明顯、甚至伴隨步態的異常，就可能不是單純老化，而是神經系統相關的疾病。

體態：毛的光澤減少、皮膚彈性變差。11歲開始肌肉量會稍微減少是正常的，但不應該摸到很明顯的骨頭突起。正常每天每公斤體重需要5克的蛋白質，計算一下你的貓咪有吃到這麼多嗎？

運動能力：健康貓咪隨著年紀漸長，走、跳的時候可能會比較慢，但還是該要保持流暢，若是有卡頓、踩空、在跳之前要猶豫很久才行動的狀況，都可能是有骨關節方面的異常。

作者提供 天氣冷的時候才會來找我們一起睡

各種疾病的徵兆

會不會覺得你的貓跟以前好像哪裡有點不一樣，但又很有精神、食量也正常？或是覺得貓咪最近精神變差、睡覺時間變長？

先來名詞解析一下：

體重下降： 一隻4公斤的貓變成3.6公斤有差很多嗎？ 400克就是 10%，就像50公斤的成人瘦了5公斤一樣是很可觀的！

一隻4公斤的貓變成3.6公斤有差很多嗎？ 400克就是 10%，就像50公斤的成人瘦了5公斤一樣是很可觀的！ 肌肉量減少： 摸起來變「骨感」，特別是頭頂、背部、骨盆和大腿位置

摸起來變「骨感」，特別是頭頂、背部、骨盆和大腿位置 胃口變差： 不只是食量變小，還包括放飯時的反應變弱（比較沒那麼興奮/期待）、吃得比較慢、開始會挑食也都算

不只是食量變小，還包括放飯時的反應變弱（比較沒那麼興奮/期待）、吃得比較慢、開始會挑食也都算 排尿增加： 次數增加、貓砂裡的尿球變大顆

次數增加、貓砂裡的尿球變大顆 「不正常」的嘔吐： 跟吃飯無關的吐、一個月兩次以上、高於以往的頻率

跟吃飯無關的吐、一個月兩次以上、高於以往的頻率 疼痛： 摸到痛的部位會有反應（如出手抗拒、閃避、哈氣）、躲起來、胃口變差、休息時頭部位置較低、眼睛半閉（像是想打瞌睡）、叫聲增加或嚎叫、脾氣變差、不太舔毛

摸到痛的部位會有反應（如出手抗拒、閃避、哈氣）、躲起來、胃口變差、休息時頭部位置較低、眼睛半閉（像是想打瞌睡）、叫聲增加或嚎叫、脾氣變差、不太舔毛 嗜睡、精神變差：不太具特異性的症狀，只能表示貓咪現在很不舒服

作者提供 很健康但睡覺時就看起來病懨懨的蕊咪

以下粗略區分各類疾病，注意這些症狀不一定全都會出現：

牙科及口腔疾病： 胃口變差、吃進去的食物又從嘴裡掉出來、只用一邊的牙齒（歪著頭）咀嚼、只吃軟的食物、乾飼料不咀嚼直接吞、體重下降、肌肉量減少

胃口變差、吃進去的食物又從嘴裡掉出來、只用一邊的牙齒（歪著頭）咀嚼、只吃軟的食物、乾飼料不咀嚼直接吞、體重下降、肌肉量減少 高血壓： 造成身體各處氣官受損，進而產生的症狀可能有流鼻血、失明/瞳孔放大、呼吸加速、眼球震顫或身體失去平衡、走路搖搖擺擺或腳軟

造成身體各處氣官受損，進而產生的症狀可能有流鼻血、失明/瞳孔放大、呼吸加速、眼球震顫或身體失去平衡、走路搖搖擺擺或腳軟 腎病： 喝水量增加、排尿增加、便祕、食慾下降、體重下降、肌肉量減少、毛皮雜亂失去光澤

喝水量增加、排尿增加、便祕、食慾下降、體重下降、肌肉量減少、毛皮雜亂失去光澤 甲狀腺機能亢進： 活動量增加、變得比較愛叫、食量增加、體重下降、肌肉量減少、喝水量增加、排尿增加、嘔吐、拉肚子

活動量增加、變得比較愛叫、食量增加、體重下降、肌肉量減少、喝水量增加、排尿增加、嘔吐、拉肚子 糖尿病： 食量增加、體重下降、肌肉量減少、喝水量增加、排尿增加

食量增加、體重下降、肌肉量減少、喝水量增加、排尿增加 慢性腸炎： 嘔吐、胃口變差、拉肚子、體重下降

嘔吐、胃口變差、拉肚子、體重下降 關節炎： 跳上/跳下的高度退步、跳之前要猶豫一陣子、玩樂和與人互動減少、被抱起時或不明原因哭叫、在貓砂盆外面上大號、姿勢改變（例如拱背、坐歪一邊）、肛門及後半身的毛髮髒亂

跳上/跳下的高度退步、跳之前要猶豫一陣子、玩樂和與人互動減少、被抱起時或不明原因哭叫、在貓砂盆外面上大號、姿勢改變（例如拱背、坐歪一邊）、肛門及後半身的毛髮髒亂 癌症：胃口變差、體重下降、肌肉大量減少、喝水量增加、排尿增加

有沒有發現你的貓有些症狀特別符合某個疾病？

許多疾病的症狀都包括胃口變差、體重下降、多渴多尿等，甚至有些時候這些症狀非常輕微或觀察不到，所以經常我們還是要依賴各種檢查方法來找出病因。

來動物醫院健康檢查會做哪些事情？

首先會詢問病史、做理學檢查（包括觸診、聽診、量體溫等基本檢查），我們獸醫會對貓咪的身體狀況有初步概念，然後再做下一階段的檢驗，包括：

驗血： 基本包括紅白血球跟肝腎指數

基本包括紅白血球跟肝腎指數 影像檢查： 胸腔、腹腔、骨關節的X 光及腹腔超音波

胸腔、腹腔、骨關節的X 光及腹腔超音波 驗尿： 尿比重、尿液試紙及尿渣細胞檢查

尿比重、尿液試紙及尿渣細胞檢查 量血壓

確切的檢查項目會視症狀或懷疑的疾病而定，在與家長們溝通確認後才進行。如果是七歲以上的貓咪，根據 AAFP Senior Care Guidelines 的建議，除了基本驗血、驗尿之外，也最好要包括離子、甲狀腺功能檢測以及血壓。

作者提供 八歲米克斯貓咪的髖關節已有贅骨生成

我們台北貓醫院經常有家長們帶「健康」貓咪來做例行性的身體檢查，一方面是因為大家對毛孩健康的標準慢慢提高了，而有些是因為經歷過家中貓咪突然生病的情況、所以想確保其他毛孩的健康。有時也的確因此發現有異常的部分，例如牙齒重吸收病、早期腎病（SDMA升高）等，在症狀發生以前就開始處理治療了！

結語

會寫這篇文章的理由，主要是在看急診的時候遇過太多貓咪「突然」病倒的情況，特別是家中養很多隻貓的家長們，看著他們一個個臉上愧疚的表情，真的會希望這種事情能夠越少發生越好。

希望看完這篇文的大家從此能多放一些注意力，去觀察貓咪的生活起居有無異常，並且每年帶七歲以上的貓咪去做身體檢查，因為就算表面完全正常可能還是有潛在疾病，而且若能在早期就開始控制疾病的話成效會更好、貓咪少受苦、治療的花費也會更少。

最後，動物看醫生不像人有健保這麼便宜，平時就要定期幫毛孩存一些健康基金唷。

參考資料

AAFP Senior Care Guidelines

Dan G O'Neill et al., Longevity and mortality of cats attending primary care veterinary practices in England. 2014；此研究也顯示，符合已絕育 / 體重較低 / 混種貓等條件的話會讓貓咪更長壽唷（相較於未絕育 / 肥胖 / 純種的貓咪）

本文經劉子華的貓語生活授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航