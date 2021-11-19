《獨裁的異議》：奉人工智慧為新神諭的「數位獨裁」時代，最可怕的大概就是社群崩壞

文：本村凌二（もとむら りょうじ）

【第十五章 「數位獨裁」的未來】

疫情剝奪「自由」之意義

二〇二〇年以來由於新型冠狀病毒肺炎的大流行，造成全世界許多人的生活完全變卦。傳染病可謂某種意義上的極度「平等」，它不分收入、人種、性別，剝奪了人們的各種自由。現在我們就站在這個立足點上，試著去探討新冠肺炎時代的政治。

在十八世紀的法國，有一位名叫班傑明・康斯坦（Benjamin Constant）的思想家兼小說家，在他以〈近代人的自由與古代人的自由〉為題的演講中，提到古代人的自由即「不是奴隸」，跟自我實踐是相對的，而現代人的自由則是「享受個人應有的權利」。

古代人的「不是奴隸」，意指不用侍奉主人，也就意謂著他可以憑自己個人的意志來決定事情。不過其是否等同近代定義的「自由」，這點尚有疑問。在大多數情況下，他們參與國家、公事之決策均受到限制。

在古希臘的城邦，只有奴隸以外的一小部分公民能參與直接民主政體。此外，儘管「直接參加」乍聽之下很不錯，卻得犧牲享受個人生活的時間才能實行。

近代的人們只要將政治交給選舉選出的代議士（政治人物），就能有權享受自由的時間，而且還能透過選舉投票行動來參與大方向之決策。

我認為人類的原始狀態正如惠欽格（Johan Huizinga） 《遊戲的人》（Homo Ludens）所述。近代人可藉由代議制度換取個人自由的時間，並將之用於玩樂。而跟古代完全無法相比的眾多現代人們，都獲得了這種「自由」。

但是，我們受肺炎疫情所限的也正是這種「近代的自由」：不能出門旅行、不能見想見的人、非必要、非緊急的外出均請「自律」。尤其對那些居住在先進國家的近代人而言，他們以往習慣享受的自由，正受到自第二次世界大戰以來未曾有過的大規模威脅。

為什麼人們會被剝奪自由呢？因為這是對付傳染病最有效的方法。換句話說，遇到疫情大流行這類的緊急狀況，以迅速、有力、又限制我們自由的決策最為有效，而獨裁型的政治體制在這一點上即佔有優勢，讓我們陷入一個找不到答案的兩難窘境。

可能釀成悲劇的「猛藥」

那麼我們又該如何看待這個狀態？我想現在不應完全迴避獨裁，而是可以採納一部分、有限制的獨裁，共和政體的歷史就是一個提示。

如同我在第二部所述，羅馬共和政體企圖全面防範獨裁，不過也另外在發生國家大事時將大權集中於獨裁官（dictator）之手，賦予他相當大的獨裁權力。顯見即便羅馬人有「我們受夠獨裁了」的共識，卻也知曉獨裁的優點。在我看來，他們設計這種限定任期長度、禁止連任、卸任之後仍可檢舉的制度，可說是容許獨裁存在的巧妙條件。

獨裁政體確實有其害處，因此我並不會貿然地稱讚它。像中國共產黨在香港、新疆維吾爾自治區等地鎮壓民主的做法，想當然爾就是會招致批判。

現代的政治人物、至少那些標榜民主國家的政治人物，都是處在多重權力制衡的結構之中；只是有不少最上位者利用巧妙控制金流、人流，讓這種制衡結構淪於空洞形式。此外亦須注意國家最上位者是否有延長職務任期的傾向等。歷史告訴我們獨裁腐敗之處，是以絕對需要建立一個對它有所限制的機制。

國民無須自行思考或做決定——此即獨裁政體的特徵之一。倘若錯用這味「猛藥」，就會釀成悲劇。為了防止悲劇發生，我們現在就必須從歷史中學習經驗。

否定「派系政治」真的好嗎？

當然，我們應當把「獨裁政體基本上是有害、危險的」、「重要事務應採群體合議方式決定」這些想法當成是思考的基底。

另一方面，瞭解民主政體的各種問題和陷阱也相當重要。民主在本質上就是民粹主義，與其說它淪為民粹，不如說本來就是民粹。考量到這一點，我們就應該秉持學習獨裁、共和政體優點的心態，才能讓政治盡可能地變好。

從前我拜訪歐洲時曾看過他們的電視報導，對於政治人物極其詳盡的說明感到很敬佩。即使他們本來就生於一個辯論話術的世界，如此說話再尋常不過，但我能從中感受到他們身為有識之士的意念。

反觀日本的政治人物又是如何？如果只有岔開問題那還算好的，有的甚至還會對追問的記者予以威脅。新聞工作者也是權力制衡的重要一部分，用這種態度對待他們的政治人物，自然也稱不上什麼有見識、有節操之輩。可是國民似乎不怎麼重視這個問題，這樣下去，說不定哪天日本就突然落入獨裁了。

為什麼那些見識不足的政治人物會越來越多呢？我雖然不是日本政治的專家，不過我想跟派系政治之終結脫不了關係。

現在的日本只要一講到「派系政治」，大概都會被當成一件絕對的壞事，然其應該不是只有壞處。

想來羅馬元老院就是典型的「派系政治」：他們因應關注議題及意見形成黨派（factio），意見相同者會在黨內琢磨其議論，並與主張不同意見的黨內同志對抗——我們經常可讀到這樣的情景。

在日本的派系，無非也是一群懷有相同目標觀念的政治人物在討論政策、切磋琢磨、增長見識等等。甚至他們還會個別募集資金、彼此切磋琢磨（應該說是圍繞首相寶座的權力鬥爭），也會互相制衡，派系內存在一種緊張感。而在這份緊張感作用之下，他們為了提升派系實力，就會進行一定程度的人才培育。

然而，自從日本轉為小選區制、又開始實行政黨補助金制度後，派系風尚便漸漸消失。政治人物不再琢磨自己的特色，只須聽從黨意即可，從此變得越來越像某種「上班族」，再這樣下去，我覺得對日本將是很大的損失。

政治運作只靠「法理社會」（Gesellschaft）是不夠的，還需要能自由活躍地進行討論，內部夥伴可互相協調的「禮俗社會」（Gemeinschaft）。所以在這種「禮俗社會」組織或空間形成的層面上，派系政治也發揮了一定的作用。

排斥派系政治，或許就等於削弱了一部分元老院式的風尚，政治人物也將失去磨練見識的機會。

「數位獨裁」時代應考量之事

如要探究現代的獨裁，便不可忽視以色列歷史學家尤瓦爾・諾瓦・哈拉瑞（Yuval Noah Harari）之論述。他在近年著作《21 Lessons》裡指出數位獨裁時代即將到來。

近年來，由於資訊科技、生物科技（biotechnology）急速進展，使得人工智慧（AI）遠比人類更有效率、更有準確度。而機器人、無人機在各種領域代替人類工作的狀況也越來越司空見慣。哈拉瑞提及接下來政治界將會發生同樣的事，亦即可能出現由人工智慧決定全部事物的「數位獨裁」。

古代的人們總是聽從神諭或經典，這些均為決不可違逆之事。然則到了某一個時期，人類的自我思考開始凌駕神諭——我認為該分界點是在西元前一千年左右，哈拉瑞則說是在數世紀以前。無論分界點在何時，就哈拉瑞的論述來看，人類已經挺進奉人工智慧為新神諭的時代了。

在我看來，比起人類獨裁，數位獨裁衍生出的問題將會更為嚴峻，而最可怕的大概就是社群即將走向崩壞。因為合議的必要性減弱，從國政以至地方集會，人們不用再聚集決定什麼事情。所有社群之存在價值均可能受到動搖，人們將遵循人工智慧做出的合理決定來行事。

更進一步來說，光是歐洲與中國不同的法律觀念，就可能明顯投射在數位獨裁之發展方向上。

歐洲方面承繼「羅馬法」以來的傳統：先訂定規則，對違反規則做壞事的人予以取締；中國則正好相反，人們傾向認為「因為壞所以該罰」。

魯迅的《阿Q正傳》正是上述中國式想法之象徵：阿Q在故事最後被判處死刑，當下輿論竟是「自然都說阿Q壞，被槍斃便是他的壞的證據：不壞又何至於被槍斃呢？」

當「數位獨裁」式的價值觀到來之時，假如用「因為壞所以該罰」的想法去對應，恐怕會釀成諸多問題：比如是否會產生「不遵從人工智慧判斷即為壞事，應該予以懲罰」這種判斷依據，就是一個頗具深意卻又讓人不安的問題。

此刻應學習的歷史教訓

憑藉人工智慧來實踐「數位獨裁」，確實有可能做出相當正確的判斷。這麼一來，搞不好就像過去柏拉圖肯定哲學家君王那般，有些人也會覺得「數位獨裁比較好」。

誠如本章開頭所述，獨裁政體的其中一項特徵，就是每個人無須自己做決定，某種意義上是比較「輕鬆」的。如果人工智慧判斷的正確性夠高，不可否認人們就會自然而然偏往安逸的方向前進。

至今為止的歷史之中，往往較為強調獨裁者壞的一面，特別是二十世紀的史達林、希特勒、墨索里尼、毛澤東等案例更讓獨裁政體遭到諸多批判。

要是真的發生數位獨裁，人們應該如何下判斷呢？這在將來可能會是一個嚴重的問題，硬要說的話，哈拉瑞本人似乎也對此抱持悲觀的看法。

但是哈拉瑞也意味深長地指出：倘若人工智慧能取代人類的工作，人們就能得到更充裕的時間。而把這些時間用在育兒、興趣等，並藉此創造新的社群，那就算處在人工智慧時代，亦不至於失去人與人的連結，我覺得這一點非常的重要。

基於數位化、人工智慧普及的發展，讓人們得以換取更充分的時間來創造新社群，這種狀態其實和理想的共產主義有所重合。共產主義訴說的理想狀態，便是人們提高生產力後，可以在上午勞動、下午從事自己的興趣。

從二十世紀的歷史裡，我們可以看到社會主義、共產主義的嘗試均已失敗。然而這是指以「平等」為基準的社會主義和共產主義失敗，假使換一個角度來看，以「自由」作為社會主義、共產主義之基準，或許就還有其他的可能，而且說不定還會將其推往數位獨裁的方向。

仔細想想，古希臘與羅馬的「公民社會」正是建立在奴隸擔任勞動階級的前提下。由奴隸負責勞動，富裕的人們才能埋首於他們的興趣和享樂。現在若能好好運用數位化、人工智慧與機器人普及等技術，或許也可達到這種狀態。

如此真有可能做到嗎？或者，當我們真正實現該狀態時，會出現什麼問題點嗎？關於這個想法，其實研究古希臘、古羅馬就是一條意想不到的捷徑。

哈拉瑞在前揭著作裡頭，以古代社會尼羅河的氾濫來比喻今後即將到來的大變化。尼羅河氾濫絕非單一部族傾盡全力可阻止之事，因此需要各個部族共同合作應對。亦即從現在起，我們的思考範圍不再只限於一國之內，而應以全球規模思考。他的這個觀點可謂意義深遠，而古代歷史的教訓應能教導我們如何探討相關問題及挑戰。

歷史可以在我們開拓未來之時提供高深的智慧。基於這一點，就算有時教育行政內部出現一些輕視古代史、前近代史的意見，我們也不該做這愚蠢之事。為了因應數位化、人工智慧與機器人普及的社會變化必然趨勢，我們必須學習獨裁、民主、共和政體的歷史——這就是我想強調的，而本書亦以此作結。

相關書摘 ►《獨裁的異議》：為什麼柏拉圖否定民主政體，轉而提倡哲學家君王的「獨裁」？

書籍介紹

本文摘錄自《獨裁的異議：從雅典民主、羅馬共和到近代獨裁的思辨》，八旗文化出版

作者：本村凌二（もとむら りょうじ）

譯者：李瑋茹

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獨裁，不是你想的這麼壞！民主，未必有你想的這麼好！

民主獨裁，一體兩面，美國總統與北韓領導人都說自己為人民服務！

關鍵不是二選一，而是如何辨別什麼是假民主，什麼是真獨裁！

讓我們回顧歷史，思考民主如何控制獨裁，或是何以淪為獨裁者的奴僕，

本書將會讓你發現，民主與獨裁的好壞二選一，其實是個假議題！

一部深入淺出的政治哲學演變史

台灣深化民主，必備常識讀本

古雅典推翻獨裁，建立民主，為什麼不到百年便衰亡、專制捲土重來？

古羅馬共和國為何容許獨裁權力的存在？又如何防範獨裁者掌控政權？

既然獨裁無法根絕，柏拉圖認為唯有透過菁英教育，培養出好的獨裁者？

民主需要相互制衡，因此獨裁者再好，人民還是會不滿意？

民主自二千年前誕生的那一刻起，便與獨裁陷入了難分難捨的關係。不論是古代雅典或羅馬，或是今天，民主社會最重要課題，便是思考獨裁存在的異議！

身處民主的時代，更需要理解何謂獨裁！

今天是個民主的時代，不論是美國，或是中國，甚至是北韓，都標榜自己是個民主國家。美國總統雖然是人民投票決定的，但他的權力比古往今來任何一個獨裁者都還要巨大；北韓領導人雖然是擁有絕對權力的獨裁者，但他還是要保留象徵民主的各種民意機關，以證明獨裁政權的正當性。

民主與獨裁，不論是在美國、北韓，還是古今中外的任何地方，都是一體兩面的事物。

因此，回顧歷史，往往便會發現獨裁作為民主的「異議」，造成民主看似不可靠且危險的陰暗面。也難怪英國前首相邱吉爾曾經說過：「民主是最糟糕的政治型態——除了那些我們已經試過更差的其他方式。」

難道民主的「糟糕」，是永遠無法改變的嗎？未來是否再次會落到民粹與獨裁的深淵當中呢？這是今天生活於極端政治年代的我們，必須思考的問題。

思辨獨裁，不是非好即壞的是非題！

獨裁者如何在雅典民主中崛起？為什麼羅馬共和容許獨裁官的存在？為什麼美國總統擁有否決國會的獨裁權力？這是本書試圖思考的課題。本書以深入淺出的文字，簡短但扼要的回顧了獨裁的演變史，從古代的雅典羅馬，到近代歐洲極權政治的興起，一路談到數位科技的今天。

雅典民主與羅馬共和，是歷史上兩種反對獨裁暴政最具代表性的政體，但值得思考的是，民主與共和雖然推翻了獨裁者，但並未否定獨裁的優點——面臨危機時的決斷力與效率——而將之保留下來並謹慎地使用。然而，獨裁的缺點——權力集中於少數或是一人手上——也因此被保留在民主共和的基因裡，在特定時刻（比如戰爭、天災以及瘟疫）便會觸發民粹式的暴政，導致政治失敗。此點在法國大革命後的近代歐洲政治，更是清晰可見。

民主——尤其在近代，可說是培育獨裁者的溫床。因此本書認為生活於民主社會的現代人，更需要回顧獨裁的歷史，進一步思考獨裁與現代民主的關係，才是防範民主惡化的最佳方法。

民主與獨裁，在現實的政治運作中，從來不是二選一的好壞「是非題」。但是民粹的興起，往往會讓人民陷入二選一的絕對善惡標準之中，導致民主的惡化，最終將審判善惡的絕對權力，交付在獨裁者的手上。

在歷史上，獨裁暴政遭到人民推翻，往往只是故事的起點，而非終點。讓我們回到二千年前民主誕生的時刻，從頭開始思考，民主如何與獨裁共處，以及何以淪為獨裁者的奴僕。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬