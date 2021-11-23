2021/11/23,
財經

《每個人都能大賺30%》：如何將經營管理領域的「價值工程」，應用在「價值投資」上？

《每個人都能大賺30%》：如何將經營管理領域的「價值工程」，應用在「價值投資」上？
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我們想讓你知道的是

作者從高二開始接觸股市投資，到現在已約30年。出社會之後，效法彼得・林區，以中長線投資成長股，目前已累積了數億日圓身家。 他承襲了葛拉漢與巴菲特對投資股市的基本論調（像是要有耐心、勤奮用功、內在價值），並在價值投資的基礎上提出新的投資論述。 

文：奧山月仁

何謂價值工程？

這是一個發生在十多年前的故事。我當時被借調到子公司的企劃部門，並肩負了一項任務——當時那個單位正在發展一項前景相當看好，但現階段很難獲利的事業。而我奉命前往帶領這個團隊，就是要我做出一些成績來。起初我不明究理，和部屬一起找了該領域的專家，從各種角度進行驗證，但再怎麼算，用一般的做法就是不敷成本。

我心想「難道沒有其他可以根本降低成本的方法嗎？」於是便認真鑽研經營管理，才知道管理學當中，原來還有「價值工程」（以下簡稱VE）這麼有意思的領域。

系統性地分析功能與成本的關係

VE的歷史非常悠久。它的起源，可上溯至一九四〇年代中期。當時，VE的創始人麥爾斯（L.D. MILES）獲提拔為美國奇異（GE）公司的主管，負責研究「如何用更便宜的方法，打造出更優質的產品」，日後成了VE研究的濫觴。麥爾斯和他的團隊構思出了一套分析手法，用來系統性地分析功能與成本之間的關係，後來還運用在商業實務上，是一門成就相當卓著的學問。

而這一套精闢的概念，日後也為全面採用它的奇異公司帶來了相當可觀的成果。不僅如此，VE的概念後來還普及到福特汽車等美國的優良企業，以及美國國防部、聯邦政府採購部門等，傳遍全國，甚至推廣到了包括日本在內的全球各國。

如果各位和當時的我一樣，處於需要系統性評估如何降低成本的立場，那麼我強烈建議各位學習VE。附帶一提，當年我負責推動的那項新事業。後來很幸運地碰上了外部大環境的變化加持，發展得很成功，如今已成為母公司的盈利單位，穩定地貢獻獲利。我的上班族生涯，也因此而增添了一枚閃亮的勳章。

與投資股票的共通點當年我在學習VE的過程中，發現它和投資股票有很多共通。

VE透過系統性地定義功能和成本之間的關係，提出開創價值（value）的方向。我靈機一動，心想「既然同樣都是用了『價值』這個詞，應該可以應用在價值投資上吧？」

在VE的概念當中，特別重視「資訊蒐集」。失焦的資訊蒐集，會讓人找不到價值何在——這個思維也可以直接套用在股市投資上。

因此，在本章當中，我們要聚焦探討的，不是VE式的思維概念，而是要用系統性的方式，呈現價值發生的型態，同時也要說明在投資股票時，該「如何取得有效資訊」的原理原則。

價值發生的型態

在VE當中，把顧客購買產品時所感受到的滿意度視為價值，並且用一個很簡單明瞭的方程式，為「價值」做出了定義。

V（價值：value）＝F（功能：function）＋C（成本：cost）

說穿了，我們其實不是特別想要某些東西，而是想要透過這些東西來獲得滿足。那「滿足」又是什麼呢？VE把「功能」放在滿足的中心位置。不過，要是產品價格太貴，那麼就算功能再好，產品的滿意度還是會下降。所以這裡做出的結論，是功能必須與「成本」做比較，以提升顧客的滿意度——也就是所謂的價值。

在VE當中，把顧客購買產品時所感受到的滿意度視為價值，並且用一個很簡單明瞭的方程式，為「價值」做 出了定義。

接下來，我們要用以下四種型態，來說明提高價值的方法。

  1. 以更便宜的價格，供應具備相同功能的產品。
  2. 以更低的成本，供應功能更強大的產品。
  3. 以相同的成本，供應功能更強大的產品。
  4. 以稍高的成本，供應功能更強大的產品。

其實近年來，在經營管理的領域當中，普遍開始認為還有一種可有效贏得顧客滿意度的方法，那就是「 5. 將功能降到最低標準，但透過輕巧化等設計，讓產品更方便好用，同時大幅降低價格，以提升顧客滿意度」的策略，也就是所謂的「破壞式創新」——這是曾任美國哈佛大學商學院教授的克雷頓．克里斯汀生（Clayton M. Christensen），在他的著作《創新的兩難》（The Innovator's Dilemma）當中所提出的概念。

以往，這些因為執行破壞式創新而大獲成功的企業，曾多次讓我的股票成了大飆股。例如像是從輕薄數位相機轉型到智慧型手機照相機，成功上演破壞式創新大戲的索尼（SONY）；或是引進全自動油炸機，完美重現專家手藝，並以便宜價格供應炸豬排的愛客樂（Arcland Service 2）；還有落實數據資料管理，在二手商品銷售業界掀起革命的寶藏工廠（Treasure Factory）等。

書籍介紹

本文摘錄自《每個人都能大賺30%》，商周出版

作者：奧山月仁
譯者：張嘉芬

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4種預測未來模式
5大選股標準
5大操作原則

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別人慘賠我不奉陪，建立在價值投資理論上的全新選股法

本書由日本知名的投資部落客「奧山月仁」所著，主題是介紹作者自創的「價值工程投資法」。
「價值工程投資法」是以傳統投資策略理論「價值投資」為基礎，再融合「價值工程」的概念。

作者從高二開始接觸股市投資，到現在已約30年。出社會之後，效法彼得・林區，以中長線投資成長股，目前已累積了數億日圓身家。
他承襲了葛拉漢與巴菲特對投資股市的基本論調（像是要有耐心、勤奮用功、內在價值），並在價值投資的基礎上提出新的投資論述。

懂預測：4種預測未來模式

  1. 可預測領域（例：高齡化社會）
  2. 可以情境分析來因應的領域（例：後疫情時代、AI普及的未來）
  3. 可以趨勢分析來因應的領域（例：成長企業近期業績、品牌知名度趨勢）
  4. 無法預測領域（例：火山爆發、大規模恐怖攻擊事件）

懂標準：5大選股標準

  1. EPS不變，但股價下跌／
  2. EPS上升，但股價下跌／
  3. EPS上升，但股價不漲／
  4. EPS大幅上升，但股價的漲幅卻沒跟上／
  5. EPS下跌，但股價跌幅更深

懂原則：5大操作原則

  1. 只買獲利至少有望翻倍的個股／
  2. 三到五年長期持有／
  3. 集中操作五到十檔個股／
  4. 只投資前景樂觀的企業／
  5. 找出可能成為「加贈點數」的題材
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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬

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