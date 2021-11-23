《每個人都能大賺30%》：如何將經營管理領域的「價值工程」，應用在「價值投資」上？

文：奧山月仁

何謂價值工程？

這是一個發生在十多年前的故事。我當時被借調到子公司的企劃部門，並肩負了一項任務——當時那個單位正在發展一項前景相當看好，但現階段很難獲利的事業。而我奉命前往帶領這個團隊，就是要我做出一些成績來。起初我不明究理，和部屬一起找了該領域的專家，從各種角度進行驗證，但再怎麼算，用一般的做法就是不敷成本。

我心想「難道沒有其他可以根本降低成本的方法嗎？」於是便認真鑽研經營管理，才知道管理學當中，原來還有「價值工程」（以下簡稱VE）這麼有意思的領域。

系統性地分析功能與成本的關係

VE的歷史非常悠久。它的起源，可上溯至一九四〇年代中期。當時，VE的創始人麥爾斯（L.D. MILES）獲提拔為美國奇異（GE）公司的主管，負責研究「如何用更便宜的方法，打造出更優質的產品」，日後成了VE研究的濫觴。麥爾斯和他的團隊構思出了一套分析手法，用來系統性地分析功能與成本之間的關係，後來還運用在商業實務上，是一門成就相當卓著的學問。

而這一套精闢的概念，日後也為全面採用它的奇異公司帶來了相當可觀的成果。不僅如此，VE的概念後來還普及到福特汽車等美國的優良企業，以及美國國防部、聯邦政府採購部門等，傳遍全國，甚至推廣到了包括日本在內的全球各國。

如果各位和當時的我一樣，處於需要系統性評估如何降低成本的立場，那麼我強烈建議各位學習VE。附帶一提，當年我負責推動的那項新事業。後來很幸運地碰上了外部大環境的變化加持，發展得很成功，如今已成為母公司的盈利單位，穩定地貢獻獲利。我的上班族生涯，也因此而增添了一枚閃亮的勳章。

與投資股票的共通點當年我在學習VE的過程中，發現它和投資股票有很多共通。

VE透過系統性地定義功能和成本之間的關係，提出開創價值（value）的方向。我靈機一動，心想「既然同樣都是用了『價值』這個詞，應該可以應用在價值投資上吧？」

在VE的概念當中，特別重視「資訊蒐集」。失焦的資訊蒐集，會讓人找不到價值何在——這個思維也可以直接套用在股市投資上。

因此，在本章當中，我們要聚焦探討的，不是VE式的思維概念，而是要用系統性的方式，呈現價值發生的型態，同時也要說明在投資股票時，該「如何取得有效資訊」的原理原則。

價值發生的型態

在VE當中，把顧客購買產品時所感受到的滿意度視為價值，並且用一個很簡單明瞭的方程式，為「價值」做出了定義。

V（價值：value）＝F（功能：function）＋C（成本：cost）

說穿了，我們其實不是特別想要某些東西，而是想要透過這些東西來獲得滿足。那「滿足」又是什麼呢？VE把「功能」放在滿足的中心位置。不過，要是產品價格太貴，那麼就算功能再好，產品的滿意度還是會下降。所以這裡做出的結論，是功能必須與「成本」做比較，以提升顧客的滿意度——也就是所謂的價值。

在VE當中，把顧客購買產品時所感受到的滿意度視為價值，並且用一個很簡單明瞭的方程式，為「價值」做 出了定義。

接下來，我們要用以下四種型態，來說明提高價值的方法。

以更便宜的價格，供應具備相同功能的產品。 以更低的成本，供應功能更強大的產品。 以相同的成本，供應功能更強大的產品。 以稍高的成本，供應功能更強大的產品。

其實近年來，在經營管理的領域當中，普遍開始認為還有一種可有效贏得顧客滿意度的方法，那就是「 5. 將功能降到最低標準，但透過輕巧化等設計，讓產品更方便好用，同時大幅降低價格，以提升顧客滿意度」的策略，也就是所謂的「破壞式創新」——這是曾任美國哈佛大學商學院教授的克雷頓．克里斯汀生（Clayton M. Christensen），在他的著作《創新的兩難》（The Innovator's Dilemma）當中所提出的概念。

以往，這些因為執行破壞式創新而大獲成功的企業，曾多次讓我的股票成了大飆股。例如像是從輕薄數位相機轉型到智慧型手機照相機，成功上演破壞式創新大戲的索尼（SONY）；或是引進全自動油炸機，完美重現專家手藝，並以便宜價格供應炸豬排的愛客樂（Arcland Service 2）；還有落實數據資料管理，在二手商品銷售業界掀起革命的寶藏工廠（Treasure Factory）等。

書籍介紹

本文摘錄自《每個人都能大賺30%》，商周出版

作者：奧山月仁

譯者：張嘉芬

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本書由日本知名的投資部落客「奧山月仁」所著，主題是介紹作者自創的「價值工程投資法」。

「價值工程投資法」是以傳統投資策略理論「價值投資」為基礎，再融合「價值工程」的概念。

作者從高二開始接觸股市投資，到現在已約30年。出社會之後，效法彼得・林區，以中長線投資成長股，目前已累積了數億日圓身家。

他承襲了葛拉漢與巴菲特對投資股市的基本論調（像是要有耐心、勤奮用功、內在價值），並在價值投資的基礎上提出新的投資論述。

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬