讓我們換個「身體」，活在故事裡！——TCCF國際論壇講者專訪

文／翁佩嫆

近幾年，法國沉浸式內容技術團隊 EL-GABAL 共同創辦人 Antoine Cardon 在與文化內容策進院（TAICCA）往來交流時，曾私下透露：台灣能「一次找齊」與內容製作相關的技術與硬體，是其他市場少見的優勢。

此次 Antoine Cardon 受邀參與文策院 2021年創意內容大會（TCCF）國際論壇，會前的採訪再度問起他認為台灣沉浸式內容產業優勢為何，他沒立刻回應，反而賣關子般，先說起台灣半導體產業耳熟能詳的「豆漿店早餐會」故事。

1974 年 2 月某個早晨，時任經濟部長孫運璿、交通部長高玉樹等 7 位台灣重要產官人士，圍坐在台北市南陽街一家豆漿店，一邊吃早餐聊天、一邊拍板決定：台灣要發展積體電路（Integrated Circuit；IC）技術。這場看似平常的早餐會，被視為台灣半導體產業的起點。

故事講完，他用略羨慕語氣表示：「我經常想到這故事。它讓我看到，台灣生態系所擁有的『視野』與『行動力』如何推動技術發展成產業。就像最近的 XR 內容產業，也是先從高雄電影節推廣，再由文策院以國家資金接手，這在全世界是獨一無二。」

為什麼 Antoine Cardon 會如此看重 XR 內容產業？從青少年時期便著迷 VR 技術、心中藏著超過 20 年「創作魂」的他說：「只有在 XR 虛擬世界裡，我們才能擁有『另一個身體』。這不僅僅是『說故事』（story-telling），而是『活在故事裡』（story-living），並擁有與故事主人翁幾乎一模一樣的情感。」

而劇場出身、近年開始投入 VR 創作的知名台灣導演 Baboo，同樣受邀參與此次國際論壇。他則在現今數位時代，觀察到多數人難以「專注」的現象，即使在家看著 Netflix，當手機訊息跳出、餐點外送來到，種種外在干擾都讓「故事」被迫中斷。

「在注意力經濟時代，VR 是一種『強迫』手段。它讓你一定得在這段時間裡全心投入。就像是去電影院一樣，全場燈暗後，好好地享受當前故事。」

Photo Credit: Bertrand Noël、Kris Kan

近代科學理論「具身認知」（Embodied Cognition）發現，人類除了用大腦來理解世界，「身體」也是我們用來學習、認知周遭的重要器官。同樣地，XR 內容也讓我們有機會在亟需專注力的虛擬世界裡，藉由活在「他人身體」裡，並運用視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等感官，來體會另一個人、另一個物種甚至另一個世界的情感。

也許，「看見」他人的痛苦或情感，不一定能成為社會問題的解藥；但它讓我們有機會將「主動」的視線，轉化成對他人善意的「行動」，讓你我所在的世界多一點光。

一、活在「他人身體」裡，活在「他人故事」裡

先來說個小故事。

19 世紀的英國，一名小男孩在長假結束後，想起又得返回動不動就體罰的寄宿學校，忍不住打哆嗦。擔任商人的父親見到小男孩如此畏懼上學，於是碎念：「學生時代明明就是最美好時光，我恨不得自己可以變成你咧！」

這麼巧，父親剛好擁有一塊印度友人贈送的魔法石，於是這句話脫口的瞬間，魔法石實現其願望，父親與小男孩便「交換身體」。不得已之下，活在「兒子身體」裡的父親，只好代替小男孩回到寄宿學校；而活在「父親身體」裡的小男孩，則接手父親生活開始當起商人。

故事結局很老套，但也很溫馨。父子倆在恢復自己身體後，因為擁有活在「他人身體」裡的經驗，也變得更懂得體諒、理解彼此生命中的難處。

Photo Credit: iStock 換個「身體」活在「他人故事」裡，能幫助我們理解與包容彼此。

這是出自知名奇幻小說《反之亦然：父親的教訓》（Vice Versa: A Lesson to Fathers）的書中情節，由英國作家 Thomas Anstey Guthrie 於1882年以匿名筆名撰寫。沒想到，該書出版後大受歡迎。

就歷史書面紀錄來看，雖然最早提出「身體交換」（Body swap）概念的是17世紀鼎鼎大名哲學家、同時也是經驗主義（Empiricism）開創者約翰‧洛克（John Locke）；但《反之亦然》這部通俗小說則讓相關概念廣為流傳，除了被改編成舞台劇、電視劇與電影，其「身體交換」的靈感更影響後世許多創作。

當然，現實中我們無法交換身體，自然也難以真正「體驗」他人的感受；但在虛擬世界裡，則有機會透過 XR 技術做到。

法國沉浸式內容技術團隊 EL-GABAL 共同創辦人Antoine Cardon，早在約莫 20 年前的青少年時代，便著迷於當時還未普及、仍屬於軍方與特定客群的 VR 技術，甚至還成為虛擬實境建模語言VRML社群的創始成員之一；直到近年網路基礎建設逐漸完善、平價虛擬硬體問世後，更讓他一頭栽進 XR 虛擬世界裡。

Photo Credit: Antoine Cardon Antoine Cardon對VR敘事極為著迷。

他認為，XR 能讓大家在虛擬世界擁有「另一個身體」。當這個「虛擬我」的身體進行種種超自然、平常不會做的體驗時，除了當下戴著 VR 頭顯的自己能擁有主觀感受，摘掉頭顯後、回到現實世界裡的「我」，亦能感同身受。

「這就是『說故事』與『活在故事裡』的最大差異。對觀眾來說，前者就像看電影，讓你以同理心嘗試理解螢幕主人翁故事；而後者，則讓你擁有與主人翁幾乎一模一樣的情感。」

從 2011 年起，Antoine Cardon 所共同創辦的幾個團隊便長期為各大品牌製作沉浸式行銷內容，雖然已奠定一定事業基礎，但心中藏著「創作魂」、始終記掛青少年時期夢想的他，仍希望製作出讓觀眾「活在故事裡」的作品。

於是，他與同樣關切沉浸式內容的知名英國藝術家 Mat Collishaw 攜手合作，帶有強烈諷刺意味的 XR 作品「Bedlam」於焉誕生。

二、參觀「瘋人院」，發現「瘋狂的自己」

Bedlam，這英文詞彙除了形容「混亂、喧鬧」的場面，也同時代表「精神病院」。

17 世紀時，英國社會對精神疾病一知半解，許多疑似患者往往被送到倫敦聖瑪麗伯利恆醫院（Bethlehem Royal Hospital）。這間最古老、最知名的精神病院，被當時的英國人暱稱為「Bedlam」，甚至還延伸為英文裡指稱「混亂」的詞彙。

彼時，英國的醫療機構都是私人資助，為了取得營運與研究相關經費，聖瑪麗伯利恆醫院於是異想天開，將病院變成仿若動物園般的展覽場所，民眾只要買票，就能「參觀」住在裡頭的「瘋子們」。

Photo Credit: Wikimedia Commons 聖瑪麗伯利恆醫院是最古老的精神病院。

對稍微有點良知的人來說，這手法簡直毫無人性；但該「商業模式」當年竟然奏效，還成為上流貴族階級間的熱門娛樂。然而，四百年過去，人類心中想要「偷窺」他人的慾望，並未減少。

「看看今天各大社群平台充斥的殘酷、血腥內容，我們不也是每天拿著手機在獵奇嗎？」Antoine Cardon 反問。

不斷地滑手機，不斷地分享、轉發那些怪誕內容，21世紀的我們藉由網路來滿足偷窺欲。對數位時代人類行為的反思，因而成為「Bedlam」的創作初衷。

為了讓大家能「活在故事裡」來理解自身偷窺欲，團隊刻意把宣傳海報設計得像是一場「傳統展覽」。觀眾剛進入這趟沉浸式展覽時，看著展出的史料、聽著導覽者的講解，此時都還以為自己只是用第三人視角來「遠觀」17 世紀精神病院歷史。

Photo Credit: Bedlam Bedlam 宣傳海報，刻意設計得讓人誤以為是「傳統展覽」。

接下來，「體驗」才正式開始，觀眾開始「走入」故事裡。

每名參觀者被賦予一個17世紀人物角色，可能是上流貴族、也可能是屠夫太太，大家都得穿上屬於當年不同身份的傳統服飾；而原本中規中矩的導覽員也搖身一變，成為 17 世紀瘋狂導覽員，不斷要求每名觀眾依據所下達指令做出不同的瘋狂回應。

參觀到最後，會令人不禁想問：也許真正瘋狂的，並非被關在「瘋人院」裡的患者，而是忍不住想偷窺他人的自己。

Photo Credit: TAICCA 我們情不自禁的偷窺欲望，讓我們變得瘋狂。

除了出色的敘事，觀眾能透過科技與演員進行「虛擬互動」也是該作品一大亮點；但很少人知道，這作品產出過程曾一波三折。

原來，最初團隊打算結合行動定位服務（Location-Based Service；LBS）來呈現新型態敘事，例如：演員可以餵食物給現場觀眾；但在作品幾近完成前，不巧碰上2020年新冠肺炎疫情全球大流行。

隨著各大城市陸續封城，人們不再出門、街道不再熱鬧，需要親臨現場的 LBS 應用自然也毫無用武之地。無奈之下只好思考：在這部 XR 作品裡，哪些關鍵部分需要保留下來？如果演員與觀眾只能「各自」從家裡上線，要如何透過科技完整呈現作品精髓？

「最後我們決定——拿掉觀眾與演員的『現場肢體接觸』，但保留『觀眾與故事的互動』。因為後者才是核心。」

Photo Credit: Bedlam 進入這場「展覽」，跟著導覽員一起與故事「互動」。

而在尋覓合適的虛擬裝置時，發現市面相關軟硬體技術不足，難以滿足「Bedlam」創作團隊對3D畫面質感、即時互動的高要求；但「有失就有得」，這也促使 EL-GABAL 於短時間內開發出GAIA平台。

透過動態捕捉（Motion capture）、算繪（Render）技術，GAIA 平台讓觀眾不需購買額外硬體，只要在家裡連上網路，就能在虛擬世界裡，與螢幕另一頭的演員相遇，開啟一場「活在他人故事裡」的體驗。

三、「啟動」感官，才能活在故事裡

「活在故事裡」之所以愈來愈關鍵，不僅僅是因為技術到位、娛樂需求崛起，更可能是——現今的人類，已經愈來愈缺乏專注力與想像力。

畢竟，從前的媒介如此「單調」，卻能輕易抓住大家的注意力。例如，天橋下說書人只出「一張嘴」，聽眾便津津有味；故事書只印著密密麻麻文字，讀者卻能靠想像力自行「腦補」出另一個平行的虛擬時空。

在各類科技應用百花爭鳴的今天，即使五感刺激愈來愈多，我們的注意力卻愈來愈短暫。

投入劇場超過 20 年、莎士比亞的妹妹們的劇團（簡稱「莎妹劇團」）駐團導演 Baboo 就觀察到，雖然 Netflix 等國際線上串流平台讓故事能觸及更廣泛群眾，但我們卻不一定能「專心」於故事裡。手機訊息跳出，趕緊回覆；餐點外送到了，連忙按暫停鍵取餐。種種的外在干擾與刺激，都讓心思不斷被中斷。

「在注意力經濟時代，VR 是一種『強迫』手段。它讓你戴上頭盔後，一定得在這段時間裡全心投入所創造的虛擬空間。就像是去電影院一樣，全場燈暗後，好好地享受當前故事。」

Photo Credit: Kris Kang 台灣知名劇場導演Baboo近年投入VR領域。

Baboo 從多年執導劇場作品的經驗裡，看到劇場與 VR 的相似處——兩者都讓觀眾可以自由「選擇」視角。然而，VR 之所以能讓觀眾更「沉浸」，是因為一戴上頭盔，旋即被創作者「預設」了故事裡的某個角色。

「VR 讓觀眾不只是『旁觀者』。我可以自由選擇想看的畫面、想聽的故事，並拼湊成自己的故事，不必再被導演掌控。這種『活在故事裡』的敘事差異，讓 21 世紀成為『觀眾的時代』。」

而他於 2020 年從劇場橫跨 VR 領域後的首部作品《色度：賈曼計畫》（Chroma: A Derek Jarman Project），即是一部巧妙運用「強迫」的沉浸式傑作；而這也是 Baboo 循著知名英國同志導演德瑞克‧賈曼（Derek Jarman）生前告別作《藍》（Blue）創作足跡的聲音敘事 VR 作品。

1980 年代，賈曼因罹患愛滋病導致雙眼逐漸失明。儘管「眼睛」是這一行重要的吃飯工具，但漸漸失去視力的他，卻將這一段走向黑暗前夕的過程，轉化成告別作《藍》。

Photo Credit: Wikimedia Commons 英國知名導演德瑞克‧賈曼。

長達 80 分鐘影片裡，如同其名，僅有「一片藍」；但搭配賈曼本人的口白、配樂與各種聲響，卻讓觀眾彷彿走入賈曼晚年的回憶視角。無論以當年或今天眼光來看，這概念都極前衛。

被這部電影深深打動的 Baboo，於是在《色度：賈曼計畫》裡擅用今天VR技術的「視覺強迫」特性，讓觀眾不得不更加打開耳朵，用「敏銳的聽覺」來體會賈曼失明前的感受、思維。

然而，運用聽覺還不夠。他更在片中挑上兩大段落，特意將 VR 頭顯的前置攝影機（pass through）打開，讓明明還戴著 VR 頭盔的觀眾，卻可以稍微從虛擬世界跳出，用「模糊不清的視覺」隱約見到「真實世界」裡自己變形、暈染的身體輪廓，就如同賈曼晚年的視角。

Photo Credit: Kris Kang、C-LAB臺灣聲響實驗室 《色度：賈曼計畫》巧妙運用VR的「視覺強迫」特性。

為什麼要透過這種方式，讓觀眾的感官「被牽著走」？「觀眾本是劇場構成的元素之一，少了觀眾，作品便不成立。因此可以說——所有作品都只是『半成品』，必須有觀眾的想像力來參與，才能變得完整。」

有專注、有想像力，我們才能在訊息眾聲喧嘩的數位時代，好好地「啟動」感官並活在故事裡。

四、換個「身體」，發現不一樣的自己

新科技要如何妥善應用，才能打造「活在故事裡」的敘事？創作者又該如何分配觀眾的各種感官，讓他們「啟動」想像力？

文化內容策進院於11月10日至11月14日舉辦的「2021 創意內容大會」（Taiwan Creative Content Fest；TCCF）國際趨勢論壇，除了有 Antoine Cardon 與導演 Baboo 對未來內容的前瞻分析，也有新媒介創作者藉由讓觀眾「換個身體」，來啟動截然不同的感官體驗。