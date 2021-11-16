泰國東北人職責就是為曼谷人收稻？ClubHouse上的歧視爭議是怎麼回事

事件懶人包

2021年11月4日傍晚，一群泰國年輕人在社群平台「ClubHouse」開了一個聊天室，從膚色、性別歧視、職業等，以相當強烈的字眼詞句用輕蔑的口氣談論泰國東北（或譯依善地區）人，甚至開戰到目前在韓國知名度相當高的「Black Pink」團員Lisa（故鄉在泰國東北武里楠府），像是：

「若東北是好地方，那麼Lisa小姐為何留在韓國賺錢不返鄉？」 「東北人職責就是務農收稻供曼谷」 「東北人都吃狗肉」 「東北的父母喜歡把女兒嫁給外國人，因為東北人沒有能力工作（養家）」 「膚色黑，因為都在工地工作」 「未成年懷孕都是東北人」 「因為出生是東北人所以該被罷凌」 「東北人是禽獸演化來的，因為還在吃生肉」等攻擊言論。

當晚，聊天室音檔上傳到社群媒體「抖音」（Tiktok），短片瞬間在網路擴散。隔日在推特以「Club House之毒」 （#คลับเฮาส์toxic）標籤字出現的推文就有近52萬則，成為當天泰國推特的關鍵字第一名。

11月5日凌晨，開始有網友起底這群網友，發現他們並非首次在社群軟體上開啟歧視話題，先前也曾攻擊穆斯林、寮國人、韓國明星、泰國知名演員等，只是都未引起注意，此外，他們大多竟是東北出身。隨後，媒體循線找到主講者之一的母親和哥哥，他們都透過新聞呼籲主講者出來為其不當言論道歉，其中有些講者因使用年輕偶像照片當作聊天室的個人頭像，導致被牽連的偶像也必須出來澄清並非本人。

11月7日，支持東北家鄉的團體組織抗議行動，表示對惡意言論的不滿，要求主講者出面道歉，甚至提出告訴。

11月8日，主講者之一到電視節目受訪，但有觀眾認為，主講者應答的態度，絲毫不見歉意。

泰國東北在哪裡？

泰國東北地區，亦稱為依善（Isan，อีสาน），在行政區規劃上包括20座府（省份），地緣邊界與寮國、柬埔寨相鄰，語言、飲食文化多有相通，歷史建築可見其影響。拉瑪四世之前，為蘭滄王國（或譯南掌）管轄，19世紀拉瑪四、五世期間，當時暹邏中央將北部或東北等區域劃為轄區（มณฑล）等級，但仿英國殖民系統來管理。當時東北區域仍按原族群來分行政區名，像是Lao kao（​​ลาวกาว）、Lao Klang（ลาวกลาง）等。

19世紀末，法國殖民勢力登上中南半島，暹邏擔心因地名有「寮 Lao」被法國理所當然視為寮國一部分而佔領，便決定將帶有「寮 Lao」字的地方更名為「依善」，拉瑪六世時期又正式將所謂轄區納入國土行政區域「paak」（ภาค），1922年將東北所有地區統稱 依善地區（ ภาคอีสาน ） 。

單提「泰國東北」，可能一下無法描繪其樣貌。但講起靠近北方的黎府（Loei）鬼面節、清新小鎮清堪（Chiang Khan），應是許多台灣旅客熟知的觀光活動與景點， 烏東塔尼（Udonthani）的紅蓮花湖盛開季節吸引國內外遊客造訪，武里楠府（Buri Ram）的帕濃蘭歷史公園保存了高棉樣式的佛寺、烏汶府（Ubon）的蠟燭節是每年守夏節前的最大慶典。

藝文體育部分，若不熟悉東北音樂 molam （ หมอลำ ） 或每年年末在大山國家公園舉辦的「 大山音樂節 」，但必定應有耳聞前陣子發單曲的「Black Pink」團員Lisa，而在東京奧運和台灣國手戴資穎精采對決的泰國羽球好手依瑟儂，也是東北人；飲食方面，泰國料理的國家代表隊涼拌青木瓜（Som Tam）及陶鍋火鍋同樣出自泰國東北。

Photo Credit：女子＠清邁 涼拌青木瓜

Photo Credit: iStock 泰國依善香腸

此外，東北地區擁有別於其他地方豐富的歷史文化，甚至相對大城（Ayuttaya）保存更多完整的歷史遺跡，在學術上有研究價值同時也具觀光潛力。

為什麼歧視東北人？是普遍存在的現象？

法政大學歷史系副教授Phiphat Krajejan（ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์）接受《Thai PBS》專訪提及，當初暹邏以收復姿態將東北地區納入行政管轄，無形中造成東北地位比政經中心的曼谷低的印象，隨之而來以曼谷文化為中心發展的國族意識，更使得其他區域的原有文化、教育都被看低。Phiphat Krajejan教授亦補充，到東北部四色菊府（​​Si Sa Ket）做田調時，當地人提到過去若在學校教室講東北話，就得被罰一毛錢的過往。

Krajejan教授也在《BBC Thai》訪問中指出，在1961至1966年間，泰國政府開啟城市發展計畫，需要建設的工程增加，許多東北人開始到曼谷或東部大城市尋找工作機會。他認為是地方發展政策不平均，導致部分東北人必須離鄉背井到外地工作，而最容易投入便是基本勞力工作，爾後加上影視戲劇強化這樣的角色定位，也就是通常劇中扮演勞動或幫傭的角色都是東北人，以至東北人處於社會底層的刻板印象就日益加深。

這些印象傳遞還不僅在影視媒體，據清邁大學教育系教授在社會科學期刊上發表的《 Isan People Discourse through the Ideal Space in Thailand’s Contemporary Social Studies Textbooks 》文中便提寫到，政府為國家區域發展的政策合法化，自1960至2008年持續在社會學教科書中形塑東北人（依善人）為貧困、愚蠢、疾病、地旱的印象，並指出到2008、2010年，中學一年級部分地理、基礎公民教材中還有類似的內容。

而前幾年在泰國論壇上出現曼谷人看泰國的地圖，雖然看似荒謬，但也反應了部分現實。

網路上曼谷人看泰國其他省府的地圖。（左為泰國地圖）

寮仔？吧台女？身為東北人只能加倍努力？！

「ClubHouse toxic」事件爆發後，許多東北人透過網路以文字或影片回擊，包括民謠歌手、網紅、政治人物等，都要求開聊天室的講者道歉，也有人表示泰國人得正視歧視這件事始終存在，有人強烈認為不能就這樣算了，甚至放話警告這些講者小心後果。

其實身邊有兩位分別出身柯叻、烏東塔尼的熟識朋友，他們都認為是一群不懂事、沒有被好好教育何謂平等、貧窮貴賤不是衡量人標準的年輕人，為展現自己「很敢講」，而使用強烈卻毫無根據的話語引起注意。家鄉在烏東塔尼的B在聽過音檔後，甚至懷疑是否是嗑藥後才講出這些毫無根據的謾罵。

出身柯叻的P，從就學到工作時期分別在曼谷、普吉島、清邁等地停留數年，她說因為自己是中部混東北，膚色相對白，且柯叻的口音和東北其他省府不同，所以在外府生活，鮮少有因家鄉而被歧視的經驗，僅年幼時曾有中部親戚會以「吃臭魚醬的寮國仔（ลูกลาวกินปลาร้า）」（註1）取笑她。P當時聽不懂，後來知道那是一種輕視，但心裡總想著「你們中部也有人吃臭魚醬啊！」後來到普吉島工作，又因爲吃炸雞和糯米飯，被同事前輩用「喔？吃糯米飯啊？我們南部人可不吃糯米飯喔！」來取笑她的東北出身。

「是啊，糯米飯很好吃呢！」P 臉上微笑但心裡想著你們南部米才難吃。

Photo Credit：女子＠清邁 裝糯米飯的容器。攝於2010烏東塔尼市場。

相較之下，B的故事就比較傷心了。當年13歲的她到曼谷念書，帶著濃重的東北口音「進城」、官版泰語仍講不標準，同學們就以「烏東塔尼只有稻田、沒有什麼商場、大家都穿破破的衣服或很窮吧」等輕蔑的話取笑她。忍不住時她會起身用肢體衝撞捍衛自己，但後來實在想認真念書，所以就發憤拼到班上第一名，讓同學們知道東北人不笨、不慢，學習能力絕對足夠跟你們競爭，同儕的排擠與罷凌才消停。

長大後成家，B遠嫁加拿大，「東北女生都當吧台女（sao-bar）只為嫁法朗（外國人）」的偏差印象開始跟著她。在加拿大無論遇到來自泰國中、北部或甚是東北人，初次見面還是會問她，當初和丈夫相識的地方是不是在酒吧或特殊娛樂場所。「我要怎麼證明或辯護呢？透過一次次說明相識過程，藉由自己在當地展現的工作實力，獲得對方的肯定。」

明明B很清楚東北女生不是每個都出來「賣」，社會上也有很多成功人士出身東北，但她苦笑著表示，「東北出身，確實需要多幾分努力讓別人看見自己不是被形塑的那種印象。所以，覺得媒體有責任，影劇也需要有一些平衡演出，讓大家知道，東北人不只是那樣……或許讓東北人當雇主或高層上流人士？！」

媒體報導傾向整理脈絡與實際數字

泰國媒體針對此事件報導，也有不少討論和專訪，甚至整理實際數據來回應，例如《Thai PBS》和《BBC Thai》有專訪歷史學教授，講述東北歷史發展與挑起歧視事件的脈絡，而《ข่าวช่อง One31》則根據佛曆2563年（2020）農業經濟部的數字，來看乾季種植（ข้าวนาปรัง，非耕作季）的稻米種植面積和收成量，發現產量最多其實在中部，接續是北部、東北、南部。若為雨季耕作（ข้าวนาปี）的稻米生產量，東北部才是第一。至於未成年懷孕人數，據過去一年政府統計數字，泰北的比例最高，大概是4.2%，第二是南部，3.5% ，以此回應在聊天室中，談及關於「東北人替曼谷人種稻」和「未成年懷孕都在東北」的言論。

《Voice TV》認為應要正視這問題，同樣也提出過去許多影視作品中，明顯塑造東北地區貧窮、人們到大都市都在社會底層求生活的形象，而在黃紅衫之爭時，許多媒體大筆一揮，將東北與紅衫軍相連，並以其教育程度低而被前總理塔克辛欺騙等等，都造成泰國人對東北的不實印象。

至於《Workpoint》則從經濟角度報導，提到東北主要經濟收入並非眾所週知的農業（佔20%），而是佔55%的零售服務業，其餘為工業。由於東北經濟收入主要落在柯叻、孔敬、烏汶、烏東塔尼四個府，和其他二十個府（省份）平均下來，地區生產總值確實全國最低，但近幾年各政黨、地方財團紛紛投入開發投資，像是武里楠有大象啤酒投資的足球場、賽車場，都是國際標配，幾乎成為泰國東北的運動賽事中心。

Photo Credit: iStock 泰國東北素林府舉辦的大象節

「歧視，只是因為你的世界太小」

而從專家教授或媒體所歸類的歧視起因，多數指向中央為鞏固權力中心，將「不同」用「高低」來衡量評斷，才是多年來的沉痾癥結。根據國家經濟及社會發展局的數據來看，東北人口數近2190萬人佔泰國總人口約三分之一，但地區生產總值（GPP）平均每人每年8萬6171泰銖（約新台幣7萬3180元），相較曼谷47萬（約新台幣39萬9148元）、東部50萬（約新台幣42萬4743元）的差距，Krajejan教授認為這更證實了政府的地區發展計畫不均。

經常有泰國人說東北高原地貧，耕作季缺水時有所聞，而過去中國在湄公河上游的11座水壩組成的梯形水壩，導致下游水量減少的問題也遲遲未決，2021年初，中國和寮國又將合作在上游再興建Sanakham大壩，已實在非民眾扛貓出巡求雨（註2）就能解決。

在詢問朋友P關於這次事件時，她先給了這句話：「歧視無所不在啊，不只是曼谷，北部人說南部人黑心黑，但其實南部人明明就很善良；其他地區的人愛說北部人慢吞吞因為說話比較慢，但其實也沒有多慢。泰國人種、文化都多且差異大，會歧視其他地區的人只是世界太小，眼界擴大就能擁抱不同！」B則表示：「希望因為這個事件，泰國人可以正視這些問題，很多事件仔細想過再說，國家要往前行要進步，不是只有北中南三區，是四區一起走啊。」

註解：

ปลาร้า 臭魚醬，主要是用淡水魚經過醃製發酵後製成的料理調味醬，常見於寮國、柬埔寨、泰國、越南等地。 泰國東北有「扛貓求雨」的習俗，會在雨季缺水時將貓放進籠子，由村民扛著，敲鑼打鼓遊行繞村祈雨。因為貓怕水，只要碰水或淋雨，貓就會叫，反之貓叫就會有水，所以扛貓求雨。時代演進，後來扛貓遊行也不再用真貓，會以hello kitty 或小叮噹布偶替代。

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參考資料

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒