港立法會選舉提名期結束：民主派全面缺席，預料只有「愛國者」當選

（中央社）香港立法會將於下月19日改選，在新的選舉模式及泛民主派缺席參選之下，預料當選者都將是北京方面所期待的「愛國者」。

前年爆發的「反送中」運動促使北京方面介入香港局勢，一方面主導訂定香港國安法，以懲罰「港獨」人士，另一方面主導「完善香港選舉制度」，以落實「愛國者治港」原則。

立法會作為香港的中央級議會，在「反送中」後，其選舉能否順利舉行，以及是否選出「愛國者」，既被視為香港能否「由亂轉治」的指標，也是北京方面刻意建立香港新領導權力中心的部署。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

港府早前已宣布立法會選舉將於下月19日舉行，報名參選日期已於上週五結束，共有154人報名參選，競逐90個議席。

綜合本地媒體的統計，各報名參選者中，超過100人屬於親政府的建制派，以黨派區分，有民主建港協進聯盟、工會聯合會、經濟民生聯盟、新民黨和自由黨等。

在建制陣營中，有13名港區中國全國人大代表和全國政協委員。

除了建制陣營外，立場或黨派不明確的有30多人，曾與泛民有關連的有12人，包括民主民生協進會前主席馮檢基、民主黨前副主席狄志遠，以及民主思路多名成員。

儘管馮檢基等人過去曾屬泛民陣營，但在新的政治氛圍下，他們的意識形態早已與泛民有所切割，可以說基本上願意擁護基本法及效忠特區，這樣才能符合參選要求。

也因此，馮檢基報名參選時曾對媒體說，他不屬於泛民，只是民主人士。

有人認為，在北京眼裡，馮檢基等人應屬「忠誠的反對派」，這是可以接受的，也是中共建黨以來對「民主派人士」的態度和政策。

在香港國安法實施後，泛民許多核心人物遭到逮捕而未能參選，一些重要團體也自行解散，不能派人參選，餘下黨派包括民主黨和公民黨等，並未派人參選，有人認為，這是對香港當前局勢的「無聲抗議」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 立法會其中40席產生自1500人的選舉委員會互選，而選委會選舉已於9月完成。

按照新的選舉安排，154名報名參選者還要經過官方的資格審查，審查重點是他們過去是否真誠地擁護基本法，以及是否效忠特區。

所以，最終能夠順利參選的，無論他們是否建制派、民主人士或其他人士，都將是北京眼中的「愛國者」或「忠誠反對派」，符合中共歷來處理民主派人士的政策方針

具體而言，下屆立法會議員由之前的70人增至90人，經選舉委員會選出的議員占40人，功能界別選出的議員占30人，一人一票選出的地方分區直選議員由35人減少至20人。

（2021香港立法會參選名單見選管會。）

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex