春節檢疫「7+7」方案17日上午10時開放預訂集中檢疫所，旅宿業配合者觀光局將提高補助

春節返台COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檢疫措施新增「7+7」方案，完成2劑疫苗接種且滿14天入境者可適用，集中檢疫所將於明（17）日上午10時開放預訂，預計釋出2萬1600間房，每人每日收費為新台幣1500元。

交通部觀光局於昨（15）日發布新聞稿，規劃對於配合指揮中心7+7方案之防疫旅館業者，於12月14日至明年2月14日期間，提高每房每日補助金額至1500元。民眾若欲查詢防疫旅館供應狀況，可瀏覽觀光局防疫旅宿查詢平台。

集中檢疫所每梯釋出3600間房，無法根據民眾需求指定地點

（中央社）春節入境「7+7」檢疫方案，完成2劑疫苗接種且滿14天入境者可適用，指揮中心發言人莊人祥15日表示，集中檢疫所於11月17日上午10時預訂，預計釋出2萬1600間房。

春節返台COVID-19檢疫措施增7+7方案，入住防疫旅館7天後，7天改為加強版居家檢疫，7天自主健康管理，集中檢疫所專門提供選擇7+7方案民眾居住，每人每日收費為新台幣1500元。

莊人祥15日下午記者會中表示，配合春節檢疫7+7方案，集中檢疫所調整為11月17日上午10點起開放民眾上線訂房，由於集中檢疫所是根據每天訂房數及剩餘集中檢疫所進行分配，無法根據民眾需求指定地點，民眾接到訂房訊息後，會統一告知集中檢疫所地點。

據指揮中心統計，春節檢疫7+7方案每梯提供3600間房供民眾使用，可釋出6梯次，約可提供2萬1600間集中檢疫所量能，現階段預計這些集中檢疫所將會隨著春節檢疫於2月14日截止時，同步暫停開放一般民眾預約使用。

至於「7+7」及「10+4」縮短入境集中檢疫或防疫旅館檢疫天數，春節結束後是否繼續沿用，莊人祥僅說，會隨疫情滾動檢討，需要持續觀察國內2劑疫苗完整接種狀況和國際疫情評估。

配合「7+7」方案之旅宿業者，觀光局將提高補助金額

為增加春節期間防疫旅館量能，交通部觀光局於15日發布新聞稿，表示規劃對於配合指揮中心7+7方案之防疫旅館業者，於12月14日至明年2月14日期間，提高每房每日補助金額，從1000元提高為1500元，希望業者均能配合防疫相關政策。

觀光局表示，近日也將修正「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，對於不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，查證屬實者，將不得申請政府補助。

觀光局指出，政府已補助防疫旅館業者清消費用，請業者勿將防疫或行政成本轉嫁而提高房價，且業者不應因旅客縮短檢疫天數更改訂房而不合理漲價。

針對農曆春節前已預訂防疫旅館的民眾，觀光局另亦表示，如因指揮中心檢疫措施變動而縮短住宿時間等訂房問題，可依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」之規定辦理；而且針對業者春節前不合理漲價或或因調整訂單漲價問題，若有衍生消費爭議，可通報各地方政府依消費者保護法處理。

交通部長：防疫旅館價格超過原價20％，就屬哄抬

（中央社）外界關注春節防疫旅館哄抬價格情形，交通部長王國材今（16）日在立法院受訪時表示，如果防疫旅館價格超出原價20％，就屬於哄抬，屆時停止每房每天新台幣1000元補助，交通部會要求觀光局強化督導。

立法院今天繼續進行施政總質詢，王國材在會前接受媒體訪問，談及防疫旅館的補助及住房情形。

有關如何界定防疫旅館哄抬價格，王國材說，如果防疫旅館價格超出原價20％，就屬於哄抬價格；發現有哄抬價格現象，就會停止每房每天1000元補助，他會要求交通部觀光局強化督導。

至於有民眾抱怨目前防疫旅館供應不足，王國材表示，觀光局防疫旅宿查詢平台已經公布12月14日到明年1月31日的住房狀況，民眾可上網瀏覽，目前大部分都是「綠燈」。

王國材說，未來春節入境增加「7+7」檢疫方案，旅館房間預計會多出一輪，部分呈現紅燈的旅館有機會轉為黃燈或綠燈，交通部會與地方政府注意供需情形。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航