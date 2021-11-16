環團提「藻礁公投」替代方案：中油三接遷到台北港僅需5.5年，護礁與減煤雙贏

全國公投即將在12月18日登場，其中攸關台灣能源轉型計畫的中油三接藻礁公投案，針對經濟部日前推出三接外推方案，藻礁公投推動聯盟今（16）日邀請跨黨派立委，共同提出三接遷址台北港N7~N9的替代方案，從前置作業到興建儲槽輸氣管氣化設備總計只要5.5年，經費便宜、風浪小、可保育藻礁也可改善中南部空汙，公投領銜人潘忠政強調，環團從未反對興建三接，但應蓋在適合的地方，呼籲立即停工、評估台北港方案。

不過行政院日前針對三接台北港方案表示，台北港距離大潭電廠更遠，若三接改建在台北港，要拉很長的管線，包括海管50公里，陸管40公里；走陸管的話中間必須經過八里、林口、蘆竹、大園和觀音；走海管，則要經過5個藻礁生態區，不僅會增加興建的成本，也對海岸生態造成影響，地方的民意也不接受。

護藻礁環團：台北港方案有十大優點

藻礁公投推動聯盟、台灣蠻野心足生態協會今天與多名立委舉辦記者會，說明中油三接遷址台北港N7至N9的替代方案可行性說明。

潘忠政表示，他們從來沒有反對興建三接，雖然現在氣候變遷議題嚴峻，但減煤增氣、限縮石化依賴才是正道，只是不要蓋在珍貴的藻礁地景及生態系上，環評期間就提出許多三接替代方案的可行性，但都被中油否決，但台北港方案其實更好，希望政府落實能源轉型，立即宣布三接停工。

海洋大學榮譽講座教授、國民黨前立委邱文彥表示，人民現在有這麼多不同意見，三接卻仍未停下腳步，繼續施工破壞藻礁，過程中更有相當多疏失，例如先前工作船擱淺刮傷藻礁等。雖然政府聲稱外推方案可保護藻礁生態，但淤積問題、漂沙問題、藻礁具體分布位置等多個項目仍有爭議。邱文彥也指出，台北港是一個已知環境，相較於觀塘港是更好的替代方案。

對於經濟部近來不斷強調三接遷址台北港至少耗時11年，包括行政作業、興建儲槽等部分，環境律師張譽尹今天也反駁，經濟部都是用N14評估，沒評估過學者跟民間提出的N7至N9，就說台北港要11年是明顯的片面錯誤資訊。

張譽尹表示，台北港N7到N9仍有大片土地可以利用，依照立委提供的資料，由於N7到N9貨櫃碼頭運量不如預期，BOT公司至今都沒有依照合約興建貨櫃碼頭，也沒有提出營運績效評估，甚至已提出展延及停止興建等訴求；環團推估台北港N7到N9轉作為三接基地的時程只要5.5年，其中包括前置作業1.5年，包括計畫報核、環評審查，興建儲槽輸氣管氣化設備工程為4年。

張譽尹指出，三接遷址台北港有十大優點，包括期程與外推方案相當、儲槽可建設更多、可合併四接、經費更便宜，台北港風浪小卸收安全、可保育藻礁保育生態、對中南部空汙控制更理想、中南部老舊燃煤機組替代時程不會延宕、解決台北港已開發地區的閒置問題；另外，可讓擁護核四重啟者沒有藉口再「蹭」藻礁議題，因為藻礁公投推動聯盟「絕對反核四重啟」，擁核者以「神邏輯」聲稱為了保護藻礁就要支持核四，這點無法接受。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅指出，過去政府一再宣稱遷址台北港或林口港，海管將破壞沿線藻礁，但根據協和電廠更新改建環評書指出，我國現有天然氣海管均布設於西部離岸約10公里的近海海域，水深30至50公尺的沙質海床，但藻礁不是砂質海床，顯然不適合埋設天然氣海管，若三接遷址到台北港，理應比照其他海管埋設條件，不要用錯誤資訊威脅破壞藻礁。

跨黨派立委支持：經濟部應該開啟對話、評估台北港

民眾黨立委蔡壁如表示，不反對三接，但應該評估更適合的替代方案，三接有程序不正義，2016年至今仍不依法開啟保護區審議、2017年政治力介入環評、違反環評停工承諾，另有兩個疑慮，觀塘港海象、風浪可能影響卸收安全與有效日數，以及外推方案突堤效應海流、漂沙對藻礁生態系的影響。

蔡壁如也說，利用既有港灣與開發規劃的多元輔助方案，包括「永安（一接）、台中（二接）接收站，正在擴建」、「油轉氣：協和（四接），浮動式接收站(FSRU)，正在環評。」、「煤轉氣：麥寮港（六接），正在規劃。」等，都能減少生態衝擊，還能減少空汙、增加供電。

她認為，民進黨不要再恐嚇民眾，三接有很多替代方案，天然氣接收站夠用就好，目前已經規劃到七接，但專家學者評估2050年天然氣接收站利用率恐剩4成，債留子孫。

時代力量立委陳椒華說，民進黨寧願花5800萬元到全國舉辦說明會，就是不願意依法舉辦一場聽證會，是對於民主的不良示範，台北港替代方案對於能源轉型、藻礁保育、國家預算而言都是更好的決策，且有很高的可行性；在公投之前，人民得知有臺北港N7～N9替代方案，更可以放心投下同意票。

國民黨立委林為洲說，台北港替代方案內容應該在聽證會上跟官員對話，但很可惜到現在都已經快要投票了，民進黨還是不願意對話、也不接受替代方案，硬是堅持要留在原地破壞珍貴藻礁，令人納悶。

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核稿編輯：翁世航