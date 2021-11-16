《沙丘》之後又有名導砲轟超級英雄電影，雷利・史考特：「這些電影劇本都超爛，真他媽的無聊」

今（2021）年9月中旬，《沙丘》導演丹尼・維勒納夫（Denis Villeneuve）公開抨擊漫威影業，表示旗下製作的超級英雄電影都只是複製貼上，更把觀眾變成了殭屍。事隔兩個月，好萊塢另一名導雷利・史考特（Ridley Scott）接受外媒《DEADLINE》專訪時也開砲重批，指稱超級英雄電影都超級無聊，不過雷利史考特並非聚焦漫威，而是泛指「超級英雄電影」。

今年連續兩名大導演接連怒轟，也是繼大導演馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese）之後，漫威／超級英雄電影與藝術原創性之爭的話題，又在檯面上點燃。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 雷利史考特

雷利・史考特在訪問時這樣說：「這些超級英雄電影 真他媽的無聊到爆，劇本都超爛。」罵完當代的超級英雄電影之後， 雷利史考特以自己執導過的三部電影舉例，分別是1979年的《異形》、1982年《銀翼殺手》（Blade Runner，港譯《2020》）與2000年的《神鬼戰士》（Gladiator，港譯《帝國驕雄》），他將這三部電影也歸類於「超級英雄電影」。

雷利史考特進一步說：「我想我拍的這三部電影都是很棒的超級英雄電影，所以，為什麼那些超級英雄電影就不能夠有更好的故事？雖然我有點離題了，但是，我的意思是，拜託！現在的超級英雄電影大多僅是倚賴電腦特效，只要有大把鈔票就能拍出來，而只靠電腦特效的電影，就會越來越無聊。」

然而，在接下來的訪問中，雷利史考特則特別指出了於2019年問世，DC旗下的《小丑》，雖然雷利・史考特並未明確將其歸類於超級英雄電影，但他是這樣說的：「瓦昆・菲尼克斯可以做到任何表演，當他演出《小丑》時，片中有某些時刻是我從未在這類電影身上看過的。而世人對於《小丑》的某些反應很愚蠢，雖然你不能說「小丑」這類角色不邪惡，但是他們確實都是有顆受損的靈魂。」

《小丑》由陶德・菲利普斯（Todd Phillips）執導、瓦昆・菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演，在當時榮獲威尼斯影展最高榮譽金獅獎之後，進而在北美獎季大放異彩，最終在奧斯卡拿下最佳男主角、原創音樂兩項大獎，除了獎項之外，全球票房更突破10億美金，被各界視為成功的漫改超級英雄電影之一。

Photo Credit: 華納兄弟 《小丑》劇照

雷利史考特會大肆稱讚《小丑》，一部分的重要原因應該是瓦昆・菲尼克斯，兩人曾合作過《神鬼戰士》，且即將再度合作聚焦於拿破崙的傳記新片《Kitbag》。雷利・史考特也大讚瓦昆・菲尼克斯的表演猶如莎士比亞式的優雅，外界對於《Kitbag》也充滿好奇，好奇會如何詮釋拿破崙，雷利・史考特則說：「瓦昆・菲尼克斯將會成為描繪自我肖像畫的畫家，而我會竭盡所能地幫助他，因為這是我的工作。」

會有這段訪問，主因是雷利史考特執導的新片《Gucci：豪門謀殺案》上映在即，此片聚焦於義大利時尚名牌Gucci家族的血案，描述莫里奇奧・古馳（Maurizio Gucci）的前妻派翠吉雅・雷吉亞尼（Patrizia Reggiani）如何密謀殺害丈夫。卡司集結女神卡卡（Lady Gaga）、亞當・崔佛（Adam Driver）、傑瑞德・雷托（Jared Leto）、艾爾・帕西諾（Al Pacino）、傑瑞米・艾朗（Jeremy Irons）等重量級明星。

《Gucci：豪門謀殺案》被各界視為衝擊明年初奧斯卡的種子選手，女神卡卡也有望憑藉此片再度入圍奧斯卡最佳女主角。

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