2021/11/16,
生活

疫情回穩，台灣民眾消費欲望卻沒有報復性攀升？

疫情回穩，台灣民眾消費欲望卻沒有報復性攀升？
Photo Credit：iStock

我們想讓你知道的是

隨著疫情逐漸回穩，民眾關注焦點逐漸轉移到其他議題，但疫苗相關話題依舊常駐人心，任何風吹草動都會引起軒然大波。隨著有些國家逐漸關注下一波疫情恐將到來，如荷蘭等國已採取措施、縮減相關店家夜間營業時間等。台灣社會是否能持續控制疫情、保持開放？民眾又是如何設想短期的消費規劃？商家又能在什麼時候藉機測試自身是否已掌握與疫情共存時代，消費者的口味呢？

文：許月苓

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疫情回穩，消費展望偏保守

最新的調查中，隨著疫情受到控制，民眾對於未來一年內感到悲觀的比例巨幅下降，然而卻只有三成民眾認為之後會「越來越好」，偏保守的傾向也出現在對接下來的一個月消費預算當中。在這次最新的調查結果裡，維持之前調查結果的基調，整體而言消費者的判斷仍偏較被動，規劃增加的主力是在解封後的外食、娛樂等項目，而其他醫療健康保健、包裝食品與家用貨物依舊是最大宗的消費規劃，而且比以往更甚、增加約三成。

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疫情導致哪些東西留下？哪些消失？

儘管如此，群眾「悶壞了」帶來久違的出外娛樂與外食需求，但外送與實體消費之間，是否已因今年的危機而讓民眾習慣叫外賣與大幅仰賴線上購物？而這在銷路與行銷上是否已經造成不可逆地、明顯的版塊移動？也就是說，如果沒有提供特殊的消費體驗，在剛開始報復性消費的新鮮感過後，人們還會願意親自去實體場所消費嗎？以及是否會有新形態的營運模式出現，例如外帶、遠端占店家經營主力、營運發展策略的調整（例如線上會議、線上表演成常態），或是有新型聚會場所與不同娛樂形式出現呢？

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另外值得注意的是，儘管適逢百貨公司周年慶、「雙11」線上購物慶，與政策性「五倍券」等時機與誘因，但民眾的消費欲望卻沒有明顯攀升，這是否顯示民眾只是較為保守的將消費計畫延後，籌畫等待著購賣金額較高或別有規劃的目標品項；還是尚未出現令人怦然心動的商品，勾起民眾消費欲望呢？

把目標放在年底，更能看出消費者動向與接受程度

以剛在台灣開啟服務的Disney+影音服務為例，一方面民眾已經養成觀看線上串流的習慣是利多，但確實在這兵家必爭、短兵相接的激烈戰場上，該如何脫穎而出、甚至從過往較少使用的群體間吸引到新的閱聽者，的確是極大的挑戰。然而在這與疫情共存、難熬的時代，對某些宅產業而言卻也是最好的時代，如果能夠掌握這個轉折點，讓消費者重新感受到消費的活力、進而也更新營運的策略，那麼，年底迎來covid-19疫情後的消費重頭戲，也將會是檢驗與驗收企業在時代下的體質與經營方針的絕佳重頭戲。

責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷


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