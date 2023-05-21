屏東飛龍瀑布10人溯溪遇豪雨溪水暴漲受困，5人獲救、5人失聯緊搜救中
我們想讓你知道的是
其中有些人員是訓練有素的溪降高手，所攜帶的裝備都很齊全，要不是遇天候遽變、大雨導致溪水暴漲，應該可以很快撤退「他們在剛好在瀑布點，很不巧、很不幸」，黃正賢指出，被沖走的5人則急須救援，目前各地搜救好手陸續集結前往救援。
屏東消防隊昨（20）日傍晚4點59分獲報，1名林姓女子打電話向警方報案表示，丈夫和朋友一行10人屏東縣霧臺台鄉飛龍瀑布溯溪，遇到溪水暴漲，同行有4人失蹤，還有1人原本吊掛在山壁處但目前也被沖走。另外則有5人已經獲救生還。據了解這群人本來就都是有溯溪經驗的戶外老手，目前除了消防人員，全台各地也有不少溯溪高手前往屏東搜救剩餘的5人。
遭遇暴雨溪水暴漲
《聯合報》報導，屏東消防局表示，溯溪團10人從百米瀑中段切入，遭遇暴雨溪水暴漲，4人失聯、1人疑死亡，另5人在瀑頂平台等待救援，消防隊連夜搜救，今一早東搜、中搜與各地溪降高手集結，17人今早上7點半出發投入救援，空勤直升機也於空中盤旋協尋中。
據了解這團屬自揪團，成員中有幾個是厲害溪降高手，裝備都很齊全，有帶同好，以溪降團來說，10人算大團，「但遇到臨時暴雨，在峽谷內人幾乎跑不掉」，飛龍瀑布溪降路線算成熟路線，很多人都有在走，但遇季節交替，水量在峽谷內難以控制，溪降會選在枯水期。
《聯合報》報導，消防局第一大隊長陳弈說，昨下午4點59分接獲報案，昨晚因上面溪流水勢湍急，無法渡河。今清晨分兩組人員，一組13人直接對切到達受困者現場，一組11人從瀑布下游分成兩組上切、下切搜尋落水失蹤者。陳弈說，最快今天上午上午10點才能與受困者接觸到，目前與受困者聯繫5人平安，受困位置在百米瀑上方。但當地地形陡峭，救援隊伍抵達需要較久時間。
根據《屏東新聞網》報導，今21日出動搜救人力35位警消、10位義消、4位溯溪教練，分組如下：第一組搜救人員共計24警消、10位義消（帶隊官：溫松穆）前往5位受困者位置救援及從今日下切點往飛龍瀑布沿岸搜尋4位失聯者。第二組搜救人員共計11人（帶隊官：周傳興）從三地門大橋及谷川大橋往上游沿岸搜尋失聯者。
21日08時19分現場回報已成功吊掛1人，該民眾送往台東豐年機場。直升機仍持續執行吊掛救援。
屏東縣長周春米今天早上也在臉書上說明，消防局昨天下午4:58接獲報案，霧台鄉飛龍瀑布有溯溪團10人因午後大雨受困，狀況十分危急，立即出動9車27人前往救援，以最短時間推進佳暮活動中心與綠色海洋山莊民宿設立前進指揮所。
搜救人員入山搜尋，並與受困者聯繫後，確認5人安全無虞、5人失聯狀況不明，但因地形陡峭水流湍急，夜間搜救不易，深夜11點搜救人員撤回到指揮站，今早5:30 近50位搜救人力再次出發搜救，目前正在前進的路上。周春米也說，霧台山上昨午後兩小時降下155毫米。梅雨季節來臨，進入山區從事冒險具有挑戰性運動，務必要有專業教練帶領，注意天候、自身體力。
中央氣象局20日下午3點多曾針對屏東縣三地門鄉、霧臺鄉發布大雷雨即時訊息，並發出災防告警訊息（國家級警報），提到屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大雷雨將持續至下午4時45分，須慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。
《聯合報》報導，根據中央氣象局的即時雨量資訊，霧台鄉佳暮測站過去48小時的累積雨量173.7毫米，過去24小時累積151.5毫米，昨天下午2時至4時間，就累積141毫米的強降雨，雨量累積圖顯示微雨量的藍色，短短2小時就變警戒等級的紅色點，且都集中當地山區。
溯溪教練吳恆發說，屏東久旱，北部山區偶會有瞬間強降雨，但時間短、雨量很小，昨天下午短短2小時突然暴降141毫米恐怖大雨，湍急的山洪急奔而來，讓溪降和攀岩的高手措手不及。
《中央社》報導，台灣溪降協會首席顧問黃正賢表示，此團為同好自組前往，算是大團，其中有些人員是訓練有素的溪降高手，所攜帶的裝備都很齊全，要不是遇天候遽變、大雨導致溪水暴漲，應該可以很快撤退。
「他們在剛好在瀑布點，很不巧、很不幸」，黃正賢指出，被沖走的5人則急須救援，目前各地搜救好手陸續集結，帶足裝備、繩索，協會也出動約10人，中華民國山難救助協會派出東搜、中搜，也有溪降同好總共17人投入救援。
飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」，相傳當地部落會在瀑布入口處懸吊割下的人頭嚇阻外敵，此地也被魯凱族視為禁地，位於霧台鄉隘寮北溪溪谷內，由大武部落沿著溪床，溯溪約1公里即可抵達，不過由於水質純淨，景色神秘優美，近年吸引許多喜愛戶外的人前往。中段終點為百米瀑布，抵達前會先經過峽谷地形，當中有6至7個瀑布，溪降難度高，不少溯溪愛好者前來挑戰。
新聞來源
- 10溯溪攀岩好手在飛龍瀑布遇山難 各地溪降高手集結加入救援（聯合報）
- 飛龍瀑布溯溪意外 救援難度高迄未接觸受困者 擬申請直升機（聯合報）
- 屏東飛龍瀑布溯溪團遇大雨受困 5獲救5失聯【不斷更新】（中央社）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。