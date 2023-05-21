屏東飛龍瀑布10人溯溪遇豪雨溪水暴漲受困，5人獲救、5人失聯緊搜救中

屏東消防隊昨（20）日傍晚4點59分獲報，1名林姓女子打電話向警方報案表示，丈夫和朋友一行10人屏東縣霧臺台鄉飛龍瀑布溯溪，遇到溪水暴漲，同行有4人失蹤，還有1人原本吊掛在山壁處但目前也被沖走。另外則有5人已經獲救生還。據了解這群人本來就都是有溯溪經驗的戶外老手，目前除了消防人員，全台各地也有不少溯溪高手前往屏東搜救剩餘的5人。

遭遇暴雨溪水暴漲

《聯合報》報導，屏東消防局表示，溯溪團10人從百米瀑中段切入，遭遇暴雨溪水暴漲，4人失聯、1人疑死亡，另5人在瀑頂平台等待救援，消防隊連夜搜救，今一早東搜、中搜與各地溪降高手集結，17人今早上7點半出發投入救援，空勤直升機也於空中盤旋協尋中。

據了解這團屬自揪團，成員中有幾個是厲害溪降高手，裝備都很齊全，有帶同好，以溪降團來說，10人算大團，「但遇到臨時暴雨，在峽谷內人幾乎跑不掉」，飛龍瀑布溪降路線算成熟路線，很多人都有在走，但遇季節交替，水量在峽谷內難以控制，溪降會選在枯水期。

《聯合報》報導，消防局第一大隊長陳弈說，昨下午4點59分接獲報案，昨晚因上面溪流水勢湍急，無法渡河。今清晨分兩組人員，一組13人直接對切到達受困者現場，一組11人從瀑布下游分成兩組上切、下切搜尋落水失蹤者。陳弈說，最快今天上午上午10點才能與受困者接觸到，目前與受困者聯繫5人平安，受困位置在百米瀑上方。但當地地形陡峭，救援隊伍抵達需要較久時間。

根據《屏東新聞網》報導，今21日出動搜救人力35位警消、10位義消、4位溯溪教練，分組如下：第一組搜救人員共計24警消、10位義消（帶隊官：溫松穆）前往5位受困者位置救援及從今日下切點往飛龍瀑布沿岸搜尋4位失聯者。第二組搜救人員共計11人（帶隊官：周傳興）從三地門大橋及谷川大橋往上游沿岸搜尋失聯者。

21日08時19分現場回報已成功吊掛1人，該民眾送往台東豐年機場。直升機仍持續執行吊掛救援。

屏東縣長周春米今天早上也在臉書上說明，消防局昨天下午4:58接獲報案，霧台鄉飛龍瀑布有溯溪團10人因午後大雨受困，狀況十分危急，立即出動9車27人前往救援，以最短時間推進佳暮活動中心與綠色海洋山莊民宿設立前進指揮所。

搜救人員入山搜尋，並與受困者聯繫後，確認5人安全無虞、5人失聯狀況不明，但因地形陡峭水流湍急，夜間搜救不易，深夜11點搜救人員撤回到指揮站，今早5:30 近50位搜救人力再次出發搜救，目前正在前進的路上。周春米也說，霧台山上昨午後兩小時降下155毫米。梅雨季節來臨，進入山區從事冒險具有挑戰性運動，務必要有專業教練帶領，注意天候、自身體力。

中央氣象局20日下午3點多曾針對屏東縣三地門鄉、霧臺鄉發布大雷雨即時訊息，並發出災防告警訊息（國家級警報），提到屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大雷雨將持續至下午4時45分，須慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。

《聯合報》報導，根據中央氣象局的即時雨量資訊，霧台鄉佳暮測站過去48小時的累積雨量173.7毫米，過去24小時累積151.5毫米，昨天下午2時至4時間，就累積141毫米的強降雨，雨量累積圖顯示微雨量的藍色，短短2小時就變警戒等級的紅色點，且都集中當地山區。

溯溪教練吳恆發說，屏東久旱，北部山區偶會有瞬間強降雨，但時間短、雨量很小，昨天下午短短2小時突然暴降141毫米恐怖大雨，湍急的山洪急奔而來，讓溪降和攀岩的高手措手不及。

《中央社》報導，台灣溪降協會首席顧問黃正賢表示，此團為同好自組前往，算是大團，其中有些人員是訓練有素的溪降高手，所攜帶的裝備都很齊全，要不是遇天候遽變、大雨導致溪水暴漲，應該可以很快撤退。

「他們在剛好在瀑布點，很不巧、很不幸」，黃正賢指出，被沖走的5人則急須救援，目前各地搜救好手陸續集結，帶足裝備、繩索，協會也出動約10人，中華民國山難救助協會派出東搜、中搜，也有溪降同好總共17人投入救援。

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」，相傳當地部落會在瀑布入口處懸吊割下的人頭嚇阻外敵，此地也被魯凱族視為禁地，位於霧台鄉隘寮北溪溪谷內，由大武部落沿著溪床，溯溪約1公里即可抵達，不過由於水質純淨，景色神秘優美，近年吸引許多喜愛戶外的人前往。中段終點為百米瀑布，抵達前會先經過峽谷地形，當中有6至7個瀑布，溪降難度高，不少溯溪愛好者前來挑戰。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航