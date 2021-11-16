美國記者遭判刑11年的3天後，獲緬甸軍政府「特赦」離境

文：德國之聲中文網

遭拘留數月的美國記者芬斯特（Danny Fenster）已從緬甸監獄獲釋，並於週一（15日）飛往卡塔爾，他表示他很健康，很高興能回家。

路透社報導稱，這是美國前駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）與緬甸軍方談判的結果，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表示樂見芬斯特獲釋，並稱他被「錯誤羈押了近6個月」。

芬斯特在多哈哈馬德國際機場的停機坪上告訴記者，他情況良好，在被關押期間沒有被毆打或挨餓。頭戴紅色毛線帽丶身穿寬鬆長褲的芬斯特說：「只是有一點瘋，因為時間拖得越久，你就越擔心它永遠不會結束，要保持理智是最大的困難。」

他說：「我感覺很好，真的很高興能在回家的路上。我為李察遜所做的一切感到無比高興。」

緬甸軍政府擁有的國營電視台稱，在李察遜和兩名日本代表提出請求後，芬斯特獲得了特赦，「以保持國家之間的友誼，並強調人道主義理由」。

路透社指出，一位熟悉理李察遜接回芬斯特的消息人士說，獲釋的安排是在美國國務院和美國駐仰光大使館不知情的情況下進行的，該消息人士說，官員們最初反對李察遜本月在早些時候訪問緬甸，並敦促他不要向緬甸官員提出這一案件。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq ）在紐約表示，聯合國稱讚芬斯特的獲釋是 「積極的一步」，但呼籲立即釋放至少47名其他被拘留的記者。

American journalist Danny Fenster was freed from a Myanmar prison following negotiations between former U.S. diplomat Bill Richardson and Myanmar’s ruling military junta https://t.co/aE4osHhluu pic.twitter.com/wuW5zJmmjP — Reuters (@Reuters) November 16, 2021

芬斯特是誰？

今年37歲的芬斯特是緬甸獨立雜誌《緬甸前沿》（Frontier Myanmar）的編輯主任，芬斯特上週五（12日）被當地法院判監11年，他被控煽動罪丶違反移民法及非法結社罪定讞，當局並將該刑責描述為「最嚴厲的法律懲罰」。

11月初，美國前外交官與人質談判代表李察遜（Bill Richardson）赴緬甸訪問，並和軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面。當時此行被媒體稱為是為了執行「私人性質的人道主義任務」，但他並未對外提及是否會尋求讓芬斯特獲釋。

在芬斯特獲釋前，部分美國國務院官員擔心，李察遜的參與可能會導致緬甸軍政府將這位美國人視為資產，從而拖延他的獲釋，以試圖獲取利益。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）週一（15日）表示，李察遜在緬甸「沒有按照美國政府的指示行事」，但官員們一直與李察遜及其團隊保持定期聯繫。

普萊斯說，包括美國人質事務特使卡爾斯坦斯（Roger Carstens）在內的美國官員努力幫助芬斯特獲釋。

路透社稱，芬斯特是近年來緬甸首名入獄的外籍記者，已經被緬甸軍政府拘押數月。 《緬甸前沿》總編輯托馬斯・基恩（Thomas Kea）說：「絕對沒有任何依據可以將丹尼的這些指控定罪。」

「《緬甸前沿》前線的每個人都對這個決定感到失望和沮喪。我們只想看到丹尼盡快獲釋，以便他能回家與家人團聚，」他說。

路透社稱，芬斯特在5月試圖離開緬甸時遭捕，此後一直被關押於臭名昭著的仰光「永盛監獄」（台譯「音山監獄」），該監獄被認為是緬甸軍方關押政治犯的「人間地獄」。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為芬斯特的工作照片，由芬斯特家人授權提供美聯社。

監禁11年

芬斯特日前遭緬甸判刑監禁11年。國際人權組織「人權觀察」亞洲部副主任菲爾・羅伯遜（Phil Robertson）隨後發表聲明稱：「緬甸軍政府作出這一令人髮指、侵犯權利的判決，是要先通過懲罰一名外國記者來震懾和恐嚇緬甸境內其他的緬甸記者」。

聲明指出，判決也要向美國傳遞一個信息，就是「緬甸不想受到經濟制裁的打擊，並正通過人質外交對美國進行反擊」。美國2月及6月向緬甸軍方有關的實體實施制裁，試圖要截斷緬甸軍方的收入來源。 。

羅伯遜呼籲，必須盡快釋放芬斯特，強調「新聞工作不是罪行，記者不應該僅因報導緬甸的實際情況，而被逮捕、起訴和監禁。「我們聲援丹尼・芬斯特，並要求他和許多仍在獄中的緬甸記者應被立即釋放」。

美國國務院早前曾稱，緬甸軍政府對芬斯特的拘留是「極不公正的」，敦促軍政府立即釋放他。美國駐緬甸大使館沒有回覆路透社就週五的判決進行評論的請求。芬斯特被捕後，他在美國的家人就一再求拜登政府和國務院出手營救芬斯特。

自2月政變以來，軍方取消了媒體許可證，對互聯網和衛星廣播進行限制，並逮捕了數十名記者。路透社引述聯合國活動人士稱，自政變以來，已有1200多名平民在抗議活動中被殺，數千人被拘留。

（路透社等）

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