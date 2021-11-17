【專訪】鄭琬融：神的殘酷，人的祝福

文：林宇軒、江依庭｜攝影：邱映寰

一切的起因來自國小老師「以分行句子寫詩」的作業。當時三、四年級的鄭琬融選擇以「色彩」做為寫作的元素，作品完成後，被老師稱讚「有高年級的影子」。「然後我就覺得，哦？」儘管現在回想起這個小而真切的鼓勵，自己都不禁感到有些好笑，但這的確不只是開始創作的契機，更是引領她繼續寫到大學的動力。

「現代詩給我的魅力，還是來自於我加入耕莘青年寫作會（現「想像朋友寫作會」）之後。」認識一些真正研讀現代詩的人後，鄭琬融開始參與讀詩會，和伙伴分享彼此的讀物，也是在那時候慢慢發現「語言可以變成這個樣子」——「只要給特定幾個詞彙、既定的暗示，你就會馬上聯想到那個東西，我覺得這很大一部分是詩在做的事情。」透過把概念連結在一起，讓讀者很快速地聯想到從沒有想過的事物，這種特殊的語言型態讓她開始慢慢地喜歡上詩。

面對矛盾與幽微，詩有它的侷限

除了享受讀詩時的聯想過程，她也很享受創造這些聯想的狀態。「耕莘青年寫作會在晚上會有一個『夜談』，就是一個大家會比較掏心掏肺、講述自己遇到困難的地方。」高一、高二的鄭琬融遭遇了人生中的低谷，而她在「夜談」中的導師恰巧是她所喜愛的小說家高翊峰。

當她拿出「不怎麼精緻的詩」時，老師溫暖地說：「你要記得，不論什麼時候，都有人在看你寫。你要繼續寫下去！」現在回想起這段經歷，雖然早已忘記當時自己寫了什麼，但這段話讓鄭琬融一直記到了現在。

「我不大甘願成為別人的影子，我也想要去寫一些自己的東西，或是我真正在乎的議題。」在觀看自己的詩作時，鄭琬融發現夏宇、鯨向海等詩人的「影子」不時出沒於其中，於是她開始摸索、嘗試：「所以在做這個小詩冊（《一些流浪的魚》）的時候，我覺得那個東西有點像是冒出來——我會去寫我自己的身體，或是我做為女性這件事情。」

「我每次回到台北——我可能兩三個月回去一次——搭捷運的時候，我可能有時候會暈，覺得好像有點水土不服。」鄭琬融笑說，花蓮的求學經歷，讓這些心裡的概念慢慢成形，長得「更出來一些」：「我會挑我有共鳴、很有興趣的東西去書寫——女性是一個，城鄉差距是一個。」對於近年自己的創作，她會想要試圖更去著重這類還沒有被深刻地書寫的議題，不過她表明自己傾向用「散文」或「小說」的方式去呈現。

「我覺得詩有它的侷限，」談及文類的意識，鄭琬融指出：「我覺得一個創作者在選擇書寫的東西時，還是會意識到它的一體兩面。我很享受詩帶給我那種突如其來的聯想，一種連結或是解惑、直覺性地點出這個問題。但它能夠做得更複雜、更深入嗎？有時候『詩』的形式大於碰觸到的東西。」在她的心目中，「長文」比較能夠梳理出議題的正反面，以及其中角色心裡的幽微與矛盾。

流浪，更清楚地意識自我

「在花蓮待久了，又會想要離開，去更遠的地方。」因為許多大學室友和她分享出國交換的經驗，這讓她也想要嘗試看看：「那段時間真的是滿衝擊的，我一個人在機場，然後搭飛機到波蘭。」二十歲以前，鄭琬融在多變而交雜的時空中流浪，恰好為出版《一些流浪的魚》立下了基礎。

「在更早以前，我就有看到像吳俞萱或台北詩歌節都有做聲音的嘗試，所以我就想說我也要來做。」赴歐洲交換時，鄭琬融在波蘭修習了幾堂課，藉由其中「電台實驗」的課程，她完成了自己一直很想實踐的「聲音詩」。因為鼓勵學生做各種類型的聲音實驗，舉凡訪問、舞台劇、表演改編等，讓「聲音」跳脫制式化的傳統廣播，鄭琬融開始學著透過聲音來創作。「他們的課以討論課居多，很鼓勵學生在課堂思考，跟我們上課的方式滿不同，會遇到真的很有啟發性的老師吧——當然也有遇到很古板的老師——而且有些老師也有來過台灣，會覺得這一切就是緣分。」

「你離開這個島上，才會意識到你一直待在這個島上。」離開台灣，對於鄭琬融來說又有另外一種啟發。在她的印象中，波蘭是稀落的建築物在幅員廣闊的平地上——往北走八小時才會看見海，向南走三小時才會遇到山——海和山對他們而言，都是非常遙遠的概念。「你會看到太陽好像永遠沒完沒了地降不下來，從三點到到傍晚都還是在那個位置；你會看到不一樣的地形，去思考抵達這個地方的困難，去思考台灣的地貌、自己的位置。」不過，她也尷尬地補充：「但也不是全部都這麼浪漫，我也有錢包差點被偷的故事可以分享。」

暴力之下，神沒有存在過

榮獲楊牧詩獎的詩集《我與我的幽靈共處一室》中，楊澤認為其擺出了很「頹廢」的各種姿態，經常表現出一種「暴力」的特徵。「我覺得這個暴力是有意為之，」鄭琬融將自己書寫的暴力分為兩類：「一個是面對自己感到的自卑、不滿；一個是面對世界的憤恨不平。」在她筆下的暴力包含了與自己共處的憂鬱和祝福，如何不讓這些內在的情緒掩蓋真正想要說的事情，是她目前想著重討論的重點。

「我覺得，現在的人很難說自己是完全的無神論者。神對我來說的這個概念，不是那種對予取予求、實現願望那麼良善的。」在詩集《我與我的幽靈共處一室》中，鄭琬融關於「神」描寫得很少，甚至多為否定：「對我來說，神的意象可能比較不在這個範圍內——我接受到的善意，或是能讓我繼續前進下去的東西，都還是來自於人。我有的時候反而會覺得，或許神才是殘酷的吧？」不管發生多麼糟糕的事情，神就是一個旁觀者。這種思考方式，正呼應了詩集中的詩句——「神沒有存在過」。

「我在思考同一個東西時，它開始有了別的形狀。」書寫的過程中，鄭琬融感受到了自己的緩慢成長：「我最近比較開心的是，我在寫海的時候，不會再聯想到『死亡』；或是當我意識到『幽靈』還有其他意義時，我知道我觀看世界的方式已經改變了，我覺得這就是一種成長吧。」也因此，在《我與我的幽靈共處一室》這本詩集裡面，甚至會出現一些祝福或求生的渴望，這和她以前所書寫的概念是截然不同的。

「好想要再當學生喔⋯⋯」不知不覺已經畢業兩、三年的鄭琬融說。在遇到一些比較實際面的問題、學習去溝通之後，她自言還是有很多不足的地方，但她依然保持著希望：「只要你有心的話，繼續寫下去。總有一天，你終究還是會被看見，這裡還是會有你的位置——畢竟當初是這句話鼓勵了我，所以我希望可以把這句話傳承下去。」

詩人簡介

鄭琬融，像風一樣的活著，四季就是血肉。1996年生，東華華文系畢。曾獲台積電青年學生文學獎、x19詩獎、林榮三文學獎、第七屆楊牧詩獎、國藝會創作補助、台北詩歌節「15秒影像詩」入選等。出版詩集《我與我的幽靈共處一室》、獨立出版詩冊《一些流浪的魚》。詩作收錄於《貳零貳零 台灣詩選》。

推薦詩集：嗯，這個問題我想了很久

我可以說我推薦不出來嗎？對我來說我的理由是這樣：我很喜歡複雜的東西，即使我很喜歡這一個作品，可是讀久了還是會希望有另一個觀點可以進來。所以，我希望我可以一直擁有選擇，然後是保持一個多元開放的狀態。如果只能推薦一本詩集，那我覺得，我推薦全集好了哈哈。（柄富：那你會推薦誰的全集？）誰的全集喔⋯⋯海子全集是我目前知道最厚的全集。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航