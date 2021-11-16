2021/11/16,
國際

習近平稱拜登「老朋友」，「拜習會」強調雙方應避免衝突、加強溝通與合作

習近平稱拜登「老朋友」，「拜習會」強調雙方應避免衝突、加強溝通與合作
Photo Credit：AP / 達志影像

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拜登與習近平今（16）日在線上舉行「拜習會」，雙方強調會確保兩國之間的競爭不會轉向衝突，並認為中美雙方應該要加強溝通與合作。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於北京時間今（16日）日上午視訊舉行「拜習會」，就中美關係與雙方都關心的議題交換意見。拜登上任以來，兩名國家元首從來沒有面對面晤談過，在這次會議前雙方僅曾於9月通過電話，上一次兩人親自碰面是拜登還在當副總統時。

《路透社》指出，當習近平出現在會議室的大螢幕上時，拜登笑容滿面。《BBC》報導，兩人互相熱情地打招呼，習近平還稱自己很高興見到他的「老朋友」拜登。

拜登與習近平在會議中，強調他們身為全球兩大經濟體的領導，有讓世界免於衝突的責任。「作為中美兩國的領導人，我們要確保兩國之間的競爭不會轉向衝突，不管是有意的還是無意的」，拜登補充道：「只能是簡單、直接的競爭。」

拜登說道：「我們相信、而且過去也談過，所有的國家都必須在同樣的規則下運行，而這也是為什麼美國總是為了我們的利益、價值和盟友與夥伴挺身而出。」《BBC》對此提到，這段回應似乎點到台灣，儘管這是兩國之間越來越大的衝突點，但美國對保護台灣的承諾卻越來越直言不諱。

習近平透過翻譯說道：「作為全球最大的兩個經濟體、以及聯合國安理會的常任理事國，中美雙方應該要加強溝通與合作」，以解決他們所面臨的諸多挑戰。拜登則在會中承諾會處理一些受到關切的領域，包含人權以及其他印太地區的議題。

根據《路透社》報導，美中在許多議題上存在分歧，包含COVID-19的起源、貿易和競爭的規則、北京擴張核武以及對台灣的施壓。事實上，美國官員不太期待這場會議能夠做成任何具體的協議，華盛頓戰略與國際研究中心的中國問題專家Scott Kennedy認為，雙方都試圖把這場通話的目標，訂在創造關係的穩定性。

針對本次「拜習會」，外交部強調已經充分掌握相關資訊，且美方已經對台進行事前簡報，並會循例在會後向說明相關情形。但是基於台美雙方交往的慣例，美方簡報的人員、時間及內容等細節將無法對外透露。

外交部表示台美關係密切友好、互信深厚，且溝通管道暢通。拜登政府官員也一再重申對台灣的承諾是「堅若磐石」（rock-solid），外交部會繼續關注美中雙邊的互動情形，也會在台美既有的堅實基礎上，持續穩健推動台美全球夥伴關係。

路透社報導提到會談是從美東時間週一晚上7:46（台灣時間週二早上8:46）開始，在接近兩個小時第一階段會談之後，雙方休息了15分鐘。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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