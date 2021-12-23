挖過乾隆和慈禧的陵寢，「民國第一盜墓賊」孫殿英為何能逃過法律制裁？

孫殿英盜墓案，相信稍有讀過民國歷史的人都耳濡目染吧。一位不知名的地方小軍閥，居然把大清乾隆皇帝和慈禧太后的陵寢都給挖開來，惹得在天津度假的溥儀爆氣，為日後成立滿州國埋下了伏筆。

由於孫殿英盜墓一案資料缺乏，加諸老孫本人名聲很臭，以致後世評價這段事件時，難免加油添醋，增加了很多臆測與傳奇色彩，網上還有人說孫殿英的12軍屍姦慈禧之類，惹得我直搖頭：看看慈禧的照片，你有興趣嗎？

綜觀整個盜墓一案，大家似乎都著重在腥羶色的盜墓一舉，而忽略的在此之後的法律審判，藉著近幾日閒來無事，我整理了孫殿英在盜墓一案後的審判資料，試圖還原出一個真實的來龍去脈。

老孫盜墓是怎被發現的？

有人說孫殿英之所以可以免受法律制裁，是因為他把許多陵寢的金銀財寶送給了蔣介石夫婦以及其親信，這看似有道理，實則經不起推敲，以下有幾個史實即可反駁此問題：

一、當時負責審判東陵盜墓案的人是閻錫山的親信，且法院位於閻錫山所掌控之地區，跟老蔣並不對盤，孫殿英要行賄也是行賄老閻才對。

二、爆發東陵盜墓案的時間是1928年，當時蔣介石不受到外界討好，許多軍閥都想著把他扳倒。何況孫殿英在之後的中原大戰發起倒蔣，用膝蓋想也知道不會在此時獻殷情。也有諸多史料表明孫殿英贈送財寶的時間為1930年後，也就是判決結束以後才發生。

孫殿英盜墓，是命令自己手下去盜，自己留在大本營待著（別被影視作品騙了）。在部隊離開時，不少士兵的鞋底沾有白灰，他們走過的道路上也留下了灰痕，細心的附近住戶注意到。隨後，附近住戶在裕陵和定東陵發現了被挖掘的大坑，雖然洞口經過了回填偽裝，但明眼人一看便知這是盜墓者打開的通往地宮的入口。於是，裕陵和定東陵被盜的消息不脛而走，緊接著便出現了當地山民乘亂混進地宮，偷盜寶物的事情。

原本孫殿英保密工程做得不錯，各家媒體都畏懼他的淫威，不敢報導此事，但百密一疏，沒想到孫殿英百般威脅本地媒體，唯獨忘了賄賂外國媒體。1個月後，英國媒體《路透社》披露大清乾隆皇帝和慈禧太后的隨葬寶物出現於古玩市場，被國內報紙刊發報導，一石激起千層浪。

7月11日，國民政府善後調查小組和清室詳查善後小組開始進行調查，這些調查結論披露後，再次引來輿論譁然，部分滿人商團，以及遜清皇室，包括居住在天津日租界（張園）的溥儀等滿人上告到蔣介石那裡，要求嚴懲。此事一時轟動全國。

法律流程的來龍去脈

在社會輿論壓力之下，最高當局決定儘快將東陵盜墓案納入司法程序。鑑於本案涉及多名現役軍人，且含高級將領，當局決定在北平成立陸軍高等軍法會暨軍事特別法庭專門會審此案。

由於孫殿英本人是軍人，普通法院不能審理，得交由軍法審判，但由於當時軍人干預法律判決的情況多不勝數，為了保障法律的公正性，遜清皇室請求組織專為審判特別重大案件設立的「特別法庭」，且要求參加陪審。最終，因孫殿英牽涉到諸多政治派別的利益，國民政府決定組織「高等軍法會審處」審理此案。

由於孫殿英是在北平盜墓，是由擔任北平衛戍總司令的閻錫山負責管理，並指示由蔣、馮、閻、桂4個集團軍各推舉一名中將擔任審判官。而審判長則由第3集團軍第一軍團長、河北省主席商震上將任職。

商震是晉軍少數精通法律的文將，對案件的細心程度高，曾多次代理軍法要職進行審判。媒體對此案十分關注，審判長商震信心滿滿，他給報界寫了份「安民告示」類的文稿。他說：「本會審對於陵案約分三步進行：第一步調查人證，第二步審問，第三宣布公判。」他的話講得合情合理，讓不少關心本案的人也隨之信心滿滿。

首先，商震的第一步「調查人證」，當時第一個站出來指控孫殿英是主犯的證人是清室陵寢的守陵人和鈞。他指控孫殿英去過盜墓現場，還主持了分贓，但這些指控由於證據不全，而且這些證人連日期順序都搞不清楚，和鈞一口咬定是在6月20日左右看到孫殿英炸開陵墓，但那時候孫殿英還在老家天津，軍隊真正進入東陵要等到7月4日了。種種不確定，讓證人的大打折扣，不被法庭採信。

不過，事情很快就出現了轉機，山東政府抓到了一位年輕的逃兵張歧厚，他拿著從陵墓盜來的珠寶上船，因行為舉止怪異被當場抓去審訊。而他本人膽小怕事，一下子就全盤托出了：

我年23歲，安徽宿州人......於五月節前兩三天，由軍長下命令，叫工兵營用地雷將西太后及乾隆皇帝二墳炸開。當時我未進去，由軍長的人把著門，都是團、旅、營長們下去拿東西，別人不得進去。他們拿完了，到天明以後，我才去的。我這36顆珠子，就是在西太后的墳裡拾的。

張歧厚的口供就比較有參考性質了，相當於承認12軍確實參與盜墓，且軍長孫殿英是主使，人證物證俱在，情況對孫殿英很不利。

Photo Credit: Bairuilong @ CC BY-SA 4.0 裕陵隆恩殿

虎頭蛇尾的審判結果

此時人證結束，照理來說該進入第二步，傳喚孫殿英進行審問了，然而就在此時，商震的領頭上司閻錫山叫停了行動。

盜墓案發生後，此事成為政治之間的一個重要博弈點。審判孫殿英那會兒，正是1928年，當時北伐統一中原不久，各方大老雖然表面服膺於蔣介石，實際上卻暗流涌動。蔣中正為了掌控華北，宣布國民政府要統一軍制，裁減軍隊。

然而蔣介石的裁軍計畫，只裁其他人，不裁自己，且反倒要擴增10個憲兵師。在這樣的大背景之下，閻錫山、馮玉祥、李宗仁幾派軍閥決定聯合起來，找準時間把蔣介石拉下台位。