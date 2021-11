比Metaverse更重要的事：我們打開了元宇宙的門，會不會發現裡面沒有人？

文:陳封平(台灣虛擬網紅協會理事長、亞洲虛擬人協會〔日本〕創會理事)

Metaverse is just an empty space, aka wasteland, without lots and lots of creative virtual human!(若沒有足夠的虛擬人在其中創造,元宇宙就只會是個空房間,或是荒地)