2021/11/16,
健康

本土+0、境外+2均為突破性感染，春節檢疫14+0+7、10+4+7、7+7+73種方案莊人祥一次說明

本土+0、境外+2均為突破性感染，春節檢疫14+0+7、10+4+7、7+7+73種方案莊人祥一次說明
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今日本土+0，新增2例COVID-19境外移入確定病例，2例均為突破性感染。另外，莊人祥針對春節入境的「14+0+7」、「10+4+7」、「7+7+7」三種方案做了詳細說明。

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增2例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，兩名搭機前均持3日內檢驗陰性證明，案16608為20多歲愛爾蘭籍男性，11月14日自愛爾蘭入境，於今日確診。案16609為30多歲本國籍男性，11月3日自柬埔寨入境，11月15日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，這兩例境外移入個案都是突破性感染，分別接種兩劑BNT和兩劑國藥，CT值都是31，均為無症狀感染。

指揮中心發言人莊人祥在記者會中解釋3種春節入境檢疫規定。選擇「14+0+7」方案的入境者僅可入住防疫旅宿，在入境當天、第14天會採檢PCR，第14天結果陰性，次日就可以離開到家做自主健康管理。自主健康管理的倒數2天做公費家用快篩，結果要傳簡訊通報。

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選擇「10+4+7」方案的入境者入境後前10天只能入住防疫旅宿，入境日和第10日做PCR採檢，檢驗陰性才能返家。返家居家檢疫期間以一人一戶為優先，若是一人一室則同戶同住者均需完整接種疫苗滿14天檢驗陰性才能返家。最後7天自主健康管理的部分，第13、14天衛生局會安排做PCR採檢。

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選擇「7+7+7」方案的入境者一定要完整接種2劑疫苗滿14天，入境採一人一戶為優先，若是一人一室則同戶同住者均需完整接種。在入境時和第6天做PCR採檢，採檢結果為陰性就可以返家，在家裡的第7、10天要做自費家用快篩，13、14天衛生局安排做PCR採檢。同住家人在入境者返家的頭7天要做「加強版」自主健康管理，以及2次自費家用快篩，最後7天和入境者一起自主健康管理7天。

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莊人祥表示，加強版的自主健康管理除了要遵照原有的自主健康管理措施，另外不可和居檢者共用房間、衛浴、同處共食，沒有任何症狀就可以外出，但不可搭乘大眾運輸到人潮壅擠的場所，同時必須延後非急迫的醫療檢查，落實實名制、紀錄每日活動，加強自主健康管理的第4天、第7天要自費快篩。

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有媒體提問，在方案公布後，有民眾抱怨部分旅館只收選擇「14+0+7」方案的旅客，莊人祥回應，昨（15）天才開始和地方政府業者溝通「7+7+7」方案，目前還在持續進行，若有類似狀況觀光局會對後續議題做處理。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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