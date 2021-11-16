早產兒基金會成立三十週年 盼更多資源挹注基金會助早產兒

財團法人台灣早產兒基金會成立三十年間與社會各界合作，陪伴39,174個早產兒家庭渡過艱難時刻，為感謝社會各界對早產兒及其家庭的照顧，特於11月17日世界早產兒日前舉辦成立三十週年感恩記者會，邀請曾為早產兒權益發聲並付諸行動的各界代表，一同見證早產兒守護網。現場也將邀請23年前出生、現就讀臺北市立大學特殊教育學系碩士班的早產寶寶子妍到場感謝當年的主治醫師林鴻志的照顧，子妍說到媽媽為了生她哭了三天三夜，過程相當辛苦。

財團法人台灣早產兒基金董事長陳治平表示，國健署109年出生通報統計指出，歷年提早於懷孕週數小於37週出生的早產兒，佔出生總人口的8.47-10.53%之間，有逐年微幅上升趨勢，而早產兒只要獲得完善的醫療照護並定期追蹤回診，就能如一般足月新生兒一樣健康成長。三十年來基金會秉持這樣的信念，守護者每個早產兒家庭渡過艱難時刻。感謝社會各界共同完善早產兒醫療照護及服務，包含共同促成「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」，保障早產兒藥品及醫材的取得。根據國健署109年出生通報統計，出生體重<2500g的新生兒有16,517人，約當年出生人口總數10.16%，因此為因應少子女化，基金會亦將持續與各界合作，從早產防治體系、推動高危險妊娠孕產婦追蹤及孕期預防保健等面向，共同守護國家未來主人翁。

衛福部次長李麗芬表示，因應少子女化衝擊國家未來勞動人口，行政院已於明年度總預算籌編801億元少子女化對策經費，政府積極提升、友善生養環境的同時，早產兒基金會亦積極參與其中，成立30年間已服務近四萬個早產兒家庭，服務成果有目共睹。現行政府除友善生養環境，提高生育率外，衛福部已編列約27億在「優化兒童醫療照護計畫」上，積極照顧已出生的新生兒，從生育環境的友善到生下來的照護，衛福部都將竭盡心力，共同為下一代的健康把關，落實蔡總統「0-6歲國家一起養」的政策。

立法委員吳玉琴表示，基金會服務期間積極倡議新生兒相關醫療政策，包含與我、黃秀芳委員等促成的「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」現已由醫事司及中國醫藥大學附設醫院的協助完成16項藥品及醫材的招標，未來也將持續監督調度中心營運，保障兒童醫療權益。近年國人晚婚及晚育情形普遍，女性生育第一胎平均年齡為31歲，生育年齡升高，妊娠併發症的風險、先天異常及早產發生率也隨之攀升，為減少醫療資源缺乏地區無法預期的產程意外，如臍繞頸、胎盤剝離等可能造成新生兒死亡或失能風險，建議衛福部應確實要求各地區醫療院所積極取得新生兒高級急救救命術(NRP)證照並定期評核，才能於第一時間做出最妥適的處置，進而提升新生兒照護品質，保衛國家未來勞動人口。

吳玉琴最後也提到，「每個小朋友都是我們的寶，我們都要留下來，我們還要走三十年，這是一個愛的地方，要守護小腳丫，讓愛繼續」。

Photo Credit：早產兒基金會 世界早產兒日在點亮主燈！11月15日至11月18日每晚1730~2200在北市中山北路馬偕醫院展出早產兒光雕燈，呼籲全民重視早產寶寶，共同響應世界早產兒日活動。

子妍爸爸在分享時上提到「老婆是大陸四川人，她是懷孕28週，要坐12小時遊覽車，再搭機到台灣來，我當時什麼都不懂，我真的欲哭無淚，我是一個廚師，那時候沒什麼錢，真的很謝謝醫師的幫忙。」子妍媽媽講到生完後的養育過程更說，「我照顧她真的很累」，子妍說，「我小時候的的睡前故事，最常聽的是媽媽為了生我哭了三天三夜，我小時候真的很難帶」，子妍目前就讀臺北市立大學特殊教育學系碩士班，她提到是念了早療之後，才知道小時候真的很幸運，早期預防是很重要的事。

林瑞瑩醫師與品硯、品薰雙胞胎父親分享時提到，「其實不只有爸媽辛苦，寶寶本身也是很辛苦，所以能走過來真的很不容易」。品硯、品薰父親說，「那天孩子要出生的時候，我印象很深刻，本來那天是例行性的在醫院陪媽媽，也不知道為什麼，媽媽就有出血的狀況，後來一連串的狀況，那是一個很大的震驚，經歷了很多醫療上的行為，住院住了四、五個月才出來，很謝謝林瑞瑩醫師這一路來的協助」。

早產兒基金會服務社會三十年間透過各項補助、醫療儀器捐助、早產兒追蹤檢查及五歲追蹤門診等服務早產兒家庭，截至今年6月已累計服務45,746個案數、而為了讓大眾了解早產「防與治」的重要性並推動​​友善生育環境，文曄教育基金會亦自2015年起開始關注早產兒生命防治教育，呼籲產官學各界共同重視早產議題，至今捐款累積達新台幣一千多萬， 11月17日是早產兒基金會成立30周年，今年早產兒基金會與馬偕醫院合作，預計於11月15日至11月18日每晚17:30~22:00在北市中山北路馬偕醫院展出早產兒光雕燈，呼籲全民重視早產寶寶，共同響應世界早產兒日活動。