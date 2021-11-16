2022菲律賓總統大選誰最有機會？民調顯示小馬可仕與薩拉結盟，有望領先眾候選人

文：陸離（在菲律賓生活的中國人）

2021年9月29日，菲律賓權威民意調查機構亞洲脈動（Pulse Asia）公佈總統候選人民意調查時候選人登記尚未開始，形勢並不明朗。為了便於比較民意變化的趨勢，本文把當時的資料也收錄進來。

該民意調查中，薩拉・杜特蒂（Sara duterte）以20%的支持度佔據首位，小馬可仕（“Bongbong” Marcos）以15%的支持度位居次席，馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）以13%的支持度排列第三，12%支持度的拳王巴喬（Manny Pacquiao）名列第四，參議員柏吾（Grace Poe）以9%的支持度排在第五名，副總統萊妮・羅貝多（Leni Robredo）支持度為8%名列第六，參議員賴克遜（“Ping” Panfilo Lacson）以6%的支持度排在第七位，前眾議院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）以4%的支持度名列第八名，總統杜特蒂的親信、參議員克里斯多福．吳（Christopher “Bong” Go）支持度3%排名第九，其他人略過不提。

距離9月的民調已過去一個多月，中間情勢發生了很多的變化。首先是薩拉最終沒有競選總統，而是選擇和小馬可仕結盟競選副總統；其次柏吾、凱耶塔諾等人並沒投入競選；克里斯多福．吳先是登記競選副總統，後又因薩拉選副總統，轉而競選總統，且獲得杜特蒂的支持；再來是德拉羅薩（Ronald dela Rosa）交表競選總統後又退選；最後杜特蒂總統13日聲稱將會參選副總統，後在截止期限來臨前選擇競選參議員。

在此期間，也有其他民意調查機構公佈對總統候選人支援度的民意調查，調查結果顯得特別離譜的本文就不收錄了。

10月28日，民意調查機構問題和宣導中心（Issues and Advocacy Center）公佈了總統候選人支持度的非委託調查。該項調查是9月27日至10月8日（總統參選人提交競選登記表的最後期限）期間對2400名受訪者調查得出的。

其中，菲律賓聯邦黨（Partido Federal ng Pilipinas）總統參選人小馬可仕23.5%支持度高居總統候選人名單之首，該中心認為，小馬可仕23.5%的支持度「非常重要」。筆者生活在菲律賓中部的宿霧市（Cebu City），這幾個月來向相熟的菲律賓人詢問會支持哪位總統候選人時，80%的菲律賓人都回答會投票給小馬可仕。要知道宿霧市並不是小馬可仕傳統的鐵票區，馬可仕家族勢力根據地是菲律賓北端的北伊羅科斯省。雖然2016年大選的副總統投票中，羅貝多在宿霧島贏了小馬可仕，而筆者的調查樣本可能不具備多樣性和全面的代表性，但依然具有一定參考價值。

該項調查中，巴喬以19.75%的支持的位居第二，莫雷諾以18%支持度緊隨其後，羅貝多以14%支持度位居第四，賴克遜以12.5%支持度位列第五，德拉羅薩以 7.75%支持度位居第六，萊迪・德古茲曼（Leody de Guzman工人領袖和工會活動家）以3.25%支持度位居第七。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 11月14日，菲律賓民眾在人權委員會外，抗議獨裁者之子小馬可仕和薩拉杜特蒂組合競選正副總統。

11月1日，民意調查機構RP使命與發展基金會（RP-Mission and Development Foundation Inc.）公佈另外一項總統候選人支持度調查。

這一次莫雷諾以25.39%的支持度位居首位。與其他候選人相比，莫雷諾擁有年輕形象與媒體關係融洽等優勢。與主要競爭對手小馬可仕相比，莫雷諾沒有歷史包袱，也沒有重大醜聞。經過多年馬尼拉市政壇（3屆市議員、3屆副市長、1屆市長）的洗禮，莫雷諾的政治經驗並不比其他對手差多少。年僅47歲的莫雷諾出身自馬尼拉底層貧民家庭，其白手起家走向巔峰的人生故事，也會為他帶來大量選票。當然，底層出身的人沒有政商關係繼承，在家族林立的菲律賓從零開始重建自己的全菲政商網路，這一點還是挺難的。沒有成熟政商網路的支援，募款和動員能力尤其與小馬可仕相比要差一點。

此項調查中緊隨其後的是民意支持的23.10%的小馬可仕；羅貝多以18.31%支持度位居第三；巴喬以17.88%的支持度排在第四位；接下來是賴克遜7.08%的支持度；德拉羅薩以3.41%支持度位居第六；阿貝拉（Ernesto “Ernie” Abella 杜特蒂政府前總統發言人和前外交部副部長）以0.81%支持度吊車尾；其餘4.02%的受訪者要嘛拒絕回答，要嘛尚未決定。

此項調查是10月17日至26日期間，通過對10000名受訪者面對面調查得出的。

現在看來，由於薩拉競選副總統並與小馬可仕結盟，小馬可仕的聲望和支持度將會大幅度成長。當然，杜特蒂在稍早前的訪談中表示只會支持克里斯多福．吳競選總統，明確說了不會支持小馬可仕，相信應該會分走一部分支持率。由於基本選舉形勢已經確定，可以推斷在民意調查中名列前茅的總統候選人支持度會有更多成長空間，尤其是那些尚未決定的人，會有很大機率支持小馬可仕或莫雷諾，畢竟誰都想站在贏家身旁。

羅貝多的支持率相比9月底也有了大幅度成長，這說明由於沒有了其他選項，反對聯盟的支持者都將自己的希望放在了羅貝多身上，如果她目前的熱度能夠維持的話，也能吸到更多支持者。羅貝多經過之前副總統選舉及6年任期的歷練，其知名度和清廉的形象在一定程度上到了相當一部分菲律賓人的認可。對菲律賓擁有巨大影響力的美國人的支持也是羅貝多的優勢之一。13日羅貝多和巴喬在宿霧共同出席了眾議員阿貝拉諾薩（Rodrigo “Bebot” Abellanosa）兒子的婚禮，假如倆人能像小馬可仕和薩拉一樣結盟的話，將會對羅貝多的選情有巨大的拉升作用。

基本可以確定支持度和人氣的前三名應該不出小馬可仕、莫雷諾和羅貝多之外。巴喬、克里斯多福．吳、賴克遜則應會居於四至六名。其他總統候選人就不做過多分析了。

Photo Credit: 中央社 菲律賓副總統羅貝多10月7日宣布投入2022年總統選戰， 她戴著選戰代表色粉紅口罩搭配粉紅絲帶，前往遞交參選表格。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範