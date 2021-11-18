【小說】JK羅琳《聖誕小豬》選摘：不管傑克碰到什麼事情，DP都在，準備理解跟原諒

文：J．K．羅琳（J. K. Rowling）

1 德兒豬

德兒豬是一隻小小玩具豬，材料跟柔軟的毛巾一樣，肚子裡裝著小小塑膠豆，所以丟起來很好玩。腳蹄綿軟潮溼，大小正好用來抹去眼淚。德兒豬的主人傑克年紀還很小的時候，每晚都吸著德兒豬的耳朵入睡。

德兒豬之所以叫德兒豬，是因為傑克那個時候才剛開始學說話。他說了「Dur Pig」（德兒豬）而不是「The Pig」（豬）。德兒豬還很新的時候，顏色是鮭魚肉的那種粉紅色，黑色塑膠眼珠閃閃發亮，可是傑克不記得德兒豬那時的模樣。

在他的印象中，德兒豬一直都像現在這樣：灰撲撲，褪了色，有隻耳朵經過不停吸吮而僵硬。後來，德兒豬的眼睛脫落了，有一陣子臉上只留下小小的洞，可是傑克在當護士的媽媽在塑膠珠子不見的地方，縫上了小小鈕釦。傑克那天下午從托兒所回到家的時候，德兒豬正躺在廚房桌上，裹在羊毛圍巾裡，等著傑克拆掉蓋住眼睛的小繃帶。媽媽替德兒豬寫了份病歷：「德兒豬．瓊斯做了鈕釦手術。醫師：媽媽。」

經過這場眼睛手術，大家開始用「DP」簡稱德兒豬。傑克從兩歲開始，一定要有DP陪著才肯上床睡覺，這點常常惹出問題，因為到了就寢時間，往往不見DP的蹤影。有時，爸爸和媽媽要花好久時間才找得到DP。DP會出現在各式各樣的地方：躲在爸爸的一隻運動鞋裡，或是擠在花盆裡。

「你為什麼一直要把DP藏起來呢，傑克？」媽每次千辛萬苦找到DP的時候就會問。DP不是在廚房抽屜裡蜷著身子，就是躲在沙發椅墊下。

這個答案不能公開，只有傑克和DP才知道。傑克知道DP喜歡可以窩起來睡覺，覺得舒適的空間。

DP喜歡做的事情跟傑克一模一樣：爬到灌木叢底下，鑽進可以藏身的地方，或是被往上拋進空中── 爸爸將傑克往上拋，傑克將DP往上拋。DP不介意弄髒身子，也不介意不小心掉進水窪裡，只要能和傑克一起玩。

傑克三歲的時候，有一次把DP放進回收桶裡。當他聽到媽媽說那個桶子是回收用的，傑克以為跟騎腳踏車有關。所以等媽媽離開廚房，他就把DP丟進去，想像蓋上桶蓋以後，DP可以騎腳踏車兜兜風。

傑克解釋自己往桶子裡探頭探腦，是為了看看東西在動的樣子，媽媽哈哈笑。她解釋說，回收的意思跟騎腳踏車很不一樣。桶子裡的東西會被帶走，然後變成其他東西，那些東西就能夠擁有全新的生命。傑克可不希望DP離開，變成別的東西，所以他後來再也不把DP放進回收桶了。

種種探險讓DP身上浮現有趣的氣味，傑克非常喜歡。這個氣味混雜了DP探險去過的地方、傑克毯子底下溫暖陰暗的洞穴，加上一絲媽媽的香水味，因為她進來跟傑克道晚安的時候，總會順帶擁抱親吻DP。

偶爾，媽媽會斷定DP的味道有點太臭，需要好好清潔一番。DP頭一次進洗衣機時，傑克又怒又怕，躺在廚房地板上放聲尖叫。媽媽試著要讓傑克明白，DP非常享受在洗衣機裡繞啊轉的，可是一直要到那天晚上DP回到傑克毛毯下的洞穴，柔軟乾燥，散發洗衣粉的氣味時，傑克才真正原諒媽媽。他很快就習慣讓DP進洗衣機，但他總是期待DP恢復原本自然的氣味。

DP最可怕的遭遇發生在傑克四歲那年，那時傑克在海灘上弄丟了DP。爸爸已經把浴巾收好，媽媽正幫忙傑克換上運動服，這時傑克突然想起自己把DP埋在某個地方，雖然他不大記得是哪裡。他們找了又找，直到夕陽西下，海灘上的人幾乎都走光了，爸爸暴躁起來，傑克哭哭啼啼，可是媽媽徒手到處挖來挖去，一直要他別放棄希望。

接著，就在爸爸要他們丟下DP逕自離開的時候，傑克的光腳往沙子一挖，腳趾碰到了軟綿綿的東西。傑克把DP拉出來，喜極而泣，爸爸說DP以後不可以再到海灘來玩，傑克覺得這樣很不公平，DP很愛玩沙，所以傑克一開始才會把DP埋進沙子裡。

2 媽媽和爸爸

傑克即將開始上小學之前不久，有封信寄到家裡來，通知所有的家長，孩子開學第一天應該把自己最愛的玩偶帶去。傑克班上的每個人都帶了泰迪熊，可是傑克當然帶了DP。每個孩子輪流走到教室前面，說明自己的玩偶叫什麼名字，又為什麼喜歡這個玩偶。

輪到傑克的時候，他解釋DP為什麼叫DP，也說到DP的眼睛做過手術，還有埋在沙灘裡、差點永遠搞丟的那天。DP和他一起冒險的故事，逗得全班哈哈笑；傑克講完的時候，大家都熱烈鼓掌。

DP雖然是現場最破舊的玩偶之一，但輕輕鬆鬆登上最滑稽也最有趣的玩具寶座。遊戲時間，傑克和一個叫佛瑞迪的男生拿DP來玩拋接遊戲。下課時間結束以前，傑克不小心把DP弄掉在水窪裡。那天晚上DP不得不再進洗衣機。

如果傑克在學校過得不順心──像是拿到很低的分數、跟佛瑞迪吵架，或是有人嘲笑傑克捏得歪歪的陶盆，DP都在家裡等著用小小軟軟的腳蹄抹乾他的淚水。不管傑克碰到什麼事情，DP都在，準備理解跟原諒，身上帶著家裡那種穩定人心的味道；那個味道總是會回來，不管媽媽多常把它洗掉。

有天晚上，當時他才開始上學不久，有個噪音把他吵醒了。他伸手去找DP，在黑暗中將DP拉近。

有人在大吼大叫，有點像是爸爸的聲音。接著傳來東西碰撞的聲響，有個女人放聲尖叫：聽起來像是媽媽，但傑克從沒聽過媽媽發出這種聲音。傑克很害怕。他多聽了一會兒，用DP抵住自己的嘴巴和鼻子，他知道DP也很害怕。

傑克想說，媽媽跟爸爸可能正在合力對抗闖空門的盜匪。他知道報警必須撥哪個號碼，於是他在黑暗中下了床，悄悄走到房外的樓梯平台上。他躡手躡腳走下樓，懷裡依然揣著DP。爸爸依然大聲嚷嚷，媽媽仍然尖叫不停。傑克聽不到盜賊的聲音。

接著客廳的門砰地打開，爸爸大步走進玄關。爸爸身上穿的不是睡衣，而是牛仔褲和套頭毛衣，爸爸沒注意到傑克站在樓梯上。他打開前門走了出去，隨手用力甩上門。傑克聽到車道傳來汽車引擎聲。爸爸開車離開了。

傑克悄悄走進客廳，檯燈倒在地板上，媽媽坐在沙發上哭泣，臉埋在雙手裡。她聽到傑克的腳步聲時，驚跳一下，抬起頭來，然後哭得更厲害。傑克原本以為，媽媽會把一切解釋清楚，讓事情好起來。可是當他跑到媽媽身邊，媽媽只是緊緊抱住他，就像他覺得受傷或傷心時，抱住DP那樣。

3 變動

在那之後，爸爸就不再跟他們一起住了。

媽媽和爸爸分別向傑克解釋，說他們不想再維持婚姻關係。傑克告訴他們，他可以理解。他說學校有些人的爸爸媽媽也不住在一起。他可以看出，爸爸媽媽希望他平心接受這一切，於是他假裝自己沒有問題。

可是有些日子的晚上，媽媽吻了傑克並關上房門後，傑克會對著DP軟趴趴的身體哭泣。不用對DP開口，DP便知道並理解所有的事情。DP知道傑克堵在胸口的硬塊。DP的腳蹄抹去了傑克的淚水。傑克在黑暗中跟DP在一起時，完全不需要假裝。

傑克六歲生日之後不久，爸爸帶傑克出去吃漢堡，送他一大盒樂高，然後解釋說自己找到海外的工作。

「不過，我還是可以常常跟你聊天，傑克，」爸爸說，「而且你可以搭飛機來找我，會很好玩，對吧？」

傑克不覺得聽起來有多好玩，根本比不上有個爸爸陪著一起玩，可是他沒說出口。傑克越來越習慣什麼都不說。

接著，媽媽告訴他，搬到外公外婆家附近可能不錯，她必須加班的時候，他們可以幫忙照顧傑克。她在一家大醫院找到了新工作，外公替他們找到一間有花園的可愛房子，跟外公外婆家才隔兩條街。外公外婆有隻非常調皮的小狗，叫托比。傑克覺得小狗托比很好笑。

「可是那樣我就必須離開學校囉？」傑克問，想到他的好朋友佛瑞迪。

「對，」媽媽說，「可是，我們新家附近就有一所學校。我知道你會很喜歡的。」

「我想我不會喜歡。」傑克說。

傑克不想搬家，也不想換學校。媽媽似乎不瞭解：他不想再有變動了。他想跟學校的朋友在一起，想留在老家，在老家這裡他跟DP有過那麼多探險。

外公外婆在電話上跟傑克聊天。他們告訴他，有多期待他和媽媽住到他們家附近來，到時一起帶小狗托比到公園玩，會多麼有趣。所以，傑克說沒關係，但那不是他的真心話。只有DP能夠體會。傑克知道，DP也會想念他們最愛的那些躲貓貓的地方。

媽媽跟傑克提起新房子的幾個星期過後，傑克向老師和佛瑞迪說再見。隔天，搬家公司過來把一切讓老家像家的東西全都帶走，媽媽載著傑克和DP，開了一百英里的車子。

傑克不得不承認，那趟旅程還滿好玩的。DP坐在傑克的懷裡，媽媽和傑克玩「我看到……」的遊戲，中途還停下來吃披薩和冰淇淋。媽媽讓傑克從泡泡糖機裡投幣買了兩顆巨蛋糖，一個給他，一個給DP（不過，傑克回到車上時跟媽媽解釋，他必須代替DP享用）。

傑克沒料到自己還滿喜歡這棟新房子的。他的臥房就在媽媽的房間隔壁，他的窗外有一棵大樹。外公外婆在他們抵達新家五分鐘後就來了，提著大包小包的食物，塞滿了整個冰箱。小狗托比做的第一件事，就是試著從傑克手中搶走DP。

「不行，托比，你明明知道DP是我的！」傑克說。他把DP塞進自己的毛衣前側，確保DP的安全。不過，他讓DP探出腦袋，這樣DP才能掌握現況。

搬家人員把他們熟悉的家具都搬進屋裡。媽媽和外婆忙著收拾廚房用品，傑克、外公、小狗托比和DP則去探索花園。那裡有好多DP躲起來會覺得有趣的所在，還有高高可以蹲坐的完美地點。不過，傑克隨身帶著DP，因為擔心小狗托比會想辦法再搶走DP。

那天晚上，傑克摟著DP躺在床上，吸進DP安定心神的熟悉氣味，他們都默默同意，搬家日沒有傑克原本想的那麼糟糕。傑克的窗戶還沒裝窗簾，DP和傑克在睡著以前，望著窗外樹葉襯著漸漸暗下的天空顫動著。

書籍介紹

本文摘錄自《聖誕小豬》，皇冠文化出版

作者：J．K．羅琳（J. K. Rowling）

譯者：謝靜雯

【作者介紹】

J．K．羅琳，她是《哈利波特》系列的作者，本系列的七部小說創下五億部的暢銷紀錄，並被翻譯成超過八十種語言，以及改編拍成八部電影。除了《哈利波特》系列，羅琳為了支持公益團體，另外寫下三部外傳作品，其中《怪獸與牠們的產地》之後也成為新系列電影的靈感。J.K. 羅琳並延續哈利成年後的故事，與劇作家傑克．索恩、導演約翰．帝夫尼合作，推出舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》。

2020年，羅琳帶著童話故事《伊卡伯格》重返童書世界，最初在網路上免費連載，分享給封城期間的孩子們，之後並將版稅收益全數捐給她創立的維蘭特慈善信託，協助受到Covid-19疫情影響的弱勢團體。她透過維蘭特慈善信託支持眾多公益領域，也創辦了兒童公益機構Lumos。

羅琳獲獎無數，以筆名「羅勃．蓋布瑞斯」發表的偵探小說系列亦榮獲眾多獎項。她希望記得自己想要寫作的初心，在房間裡獨自完成作品，就是她最快樂的事。

她與家人現定居於蘇格蘭。想知道更多 J.K. 羅琳的消息，請至此網站。

【本書特色】

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Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航