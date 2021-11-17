《我們成了消耗品》：墨西哥汽車工會不是保護勞方，而是確保雇主不受罷工影響

文：傑夫・魯賓（Jeff Rubin）

也許對美國工人有利的事，對通用汽車並不有利

墨西哥的保護工會

在墨西哥汽車產業中，幾乎所有員工都是工會會員，有將近九成墨西哥員工所工作的公司中至少有二十五名員工。但加入墨西哥工會與加入美國或加拿大工會是截然不同的兩回事。多數墨西哥汽車業勞工加入的工會又被稱作「幽靈工會」或「保護工會」。而這個工會保護的並不是工會會員。

照理來說，工會應該要代表勞工去和公司交涉，但墨西哥的保護工會真正保護的卻是公司的利益，他們確保雇主不受罷工影響，也確保不會有勞工要求更好的薪資或福利。這種作為與勞資集體議價完全相反。

工會不但把勞工排除在正常的協商程序之外，而且也從來不會在訂定協議時徵詢勞工的同意。勞工只會在事後收到工會的通知，告訴他們之後會拿到多少薪水——而且工會還覺得勞工應該覺得滿意。

汽車業的公司會為了工會提供的服務支付高額佣金給工會領導人作為回報。他們拿到的錢多到勞工們可以像美國的工作權州（right-to-work state）一樣，不需支付工會費用。免工費會用也是件好事。畢竟從各方面來說，他們並不真的加入了任何一個工會，他們加入的是一場企業騙局。想要成立獨立工會的勞工通常會被開除。

雖然極其罕見，但偶爾還是會有勞工起身反抗。二○一○年，在普埃布拉州一間屬於美國跨國企業江森自控（Johnson Controls）的汽車零件工廠中，勞工們挺身而出，對抗由公司控制的保護工會，加入了礦業與金屬業勞工聯盟——這是個真正的勞工組織。他們立刻贏得了百分之七的巨大薪水漲幅，薪水之外的福利也有了長足進步，但最後他們卻付出了極大的代價。公司就此關閉了這間工廠。

這件事不足為奇。墨西哥的勞工協議對象只限於工廠，而非公司本身。因此，就算某間工廠的勞工終於打破了保護工會施加的桎梏，公司也可以直接關閉那間工廠，重開一間新的。

技術上來說，北美自貿協定的確有要求三個國家遵守國際勞工組織（International Labour Organization，簡稱ILO）的標準。不過，在ILO因為保護工會而指責墨西哥時，政府否認了這些工會的存在。

墨西哥前總統潘尼亞・聶托（Enrique Peña Nieto）在邀請外國投資者時，常會讚揚墨西哥的勞工總是處於奇蹟似的和平狀態。想當然耳，這些勞工的和平狀態並非奇蹟，而是墨西哥這個國家由來已久的結構所導致的。

保護工會來自於墨西哥政治系統的核心。這個國家最大的工會是墨西哥勞工聯盟（Confederación de Trabajadores de México），是一九三○年代時作為革命制度黨（Institutional Revolutionary Party）的一部分創立的。成為工會的成員代表你會自動成為革命制度黨的成員。因此，鄰近選舉時，工會中的老大們就能獲得藍領勞工的票。

革命制度黨透過這種方法統治墨西哥數十年之久。政府（無論抱持何種政治主張）、企業和裙帶工會繼續打著「增進墨西哥的全球競爭力」的旗幟，彼此緊密合作，拉低企業的勞工支出。從汽車與零件產業就能看得出來，這套模式運作得非常順利。

雖然墨西哥的汽車業勞工賺進的薪水遠遠比不上美國和加拿大勞工，但在基本日薪五美元的墨西哥，汽車製造商依然被視為肥差。有些墨西哥汽車業勞工甚至住在門禁社區中，這種社區在墨西哥中產階級中很受歡迎，這是因為當地警察的誇張貪腐行徑與貪腐造成的安全問題。儘管如此，墨西哥汽車業勞工的薪水已經數十年不曾成長了，至今薪資水準依然遠遠落後於不斷攀高的生產力。

對雇主來說，找一間保護工會來拉低薪水支出並不只是一種選擇——而是在墨西哥投資新車廠的必要條件。沒有人會在找到工會之前投資。BMW決定要在聖路易斯波托西市投資十億美元建造一座需要五百名員工的新組裝工廠時，他們做的第一件事就是找墨西哥勞工聯盟的工會，協商出一份新合約。

BMW談成了一筆很棒的交易。這間德國跨國公司同意在這間工廠支付的起薪是每小時一點一美元，最高薪則是每小時二點五三美元。對BMW以及其他來到墨西哥生產車輛的公司來說，在真正投入墨西哥產業界之前，確定薪水是很重要的一件事。BMW在開始建設廠房的兩年之前就先簽好了薪資合約。

墨西哥新當選的總統羅培茲・歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）不同於重商的前總統潘尼亞・聶托，羅培茲出生於勞工階級。在二○一九年與美國和加拿大簽訂的貿易協定中，他迅速同意立法，讓墨西哥勞工有權成立真正的工會，和雇主進行實質的勞資集體談判。

羅培茲之所以能選上，靠的就是提高薪資與捍衛勞工權益的競選承諾，未來我們可以持續關注羅培茲政府要如何應對目前危如累卵的處境。擺脫裙帶工會並以真正的工會取而代之是一大進步，將會推動墨西哥汽車業勞工延遲已久的薪水成長。

但如果政府承諾的勞工改革最後太過成功的話，最先受到損害的將會是墨西哥汽車業目前的根基。

通用汽車和麥格納汽車零件製造商等企業可不是因為墨西哥的氣候宜人才在此設廠的。他們南下至此的規模之所以會愈來愈大，正是因為墨西哥的廉價勞動力能讓他們獲益。雖然如今墨西哥與美加兩國的薪水差距極大，但隨著差距愈來愈小，墨西哥對新廠房與新工作的吸引力也會愈來愈微弱。

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書籍介紹

本文摘錄自《我們成了消耗品：全球化海嘯中被吞噬的中產階級》，時報文化出版

作者：傑夫・魯賓（Jeff Rubin）

譯者：聞翊均、楊理然

全球化只是種偽裝——中產階級成了惡性競爭的痛苦受害者。

全球化所造成的輸家遠比我們想像得還來的多！

全球化真的人人皆受益嗎？

天下沒有白吃的午餐，有人必須買單——而買單的人很可能就是你我。

全球化的實際代價是不可忽視的！

隨著Covid-19病毒對世界各地的經濟帶來衝擊，互相連結、彼此依賴的世界經濟，因病毒造成前所未有的大規模全球經濟衰退，中產階級竟成了全球化浪潮下的犧牲者？

在全球化的時代，雖然消費支出和GDP的持續成長以及創紀錄的股市多頭，會讓人以為我們處在經濟成長的道路上，但這是一個危險的錯覺。因為消費支出、GDP成長和股市上漲，與你的經濟健康幾乎沒有任何關係，那些指標只是用來衡量富人的經濟健康，處在迅速萎縮的中產階級，正是全球化下的犧牲品。強勁成長的背後，利益分配極度扭曲不均，理論上每個人都應該過得更好，但現在許多人的境遇卻變得更糟。對這些人來說，自由貿易讓他們變得更貧窮，而不是更富裕。

加拿大經濟學家兼作家傑夫・魯賓主張，在追求全球化的同時，全世界的中產階級已逐漸消失。本書從二十多年前簽定的北美自由貿易協定談起，關鍵問題並非全球化究竟可不可行，而是全球化究竟讓誰受益？全球化的擁護者總聲稱GDP因此成長，但GDP並不能顯示「如何分配」的事實。魯賓將從新民粹主義、川普的稅法和關稅改革、薪資凍漲等現象，逐一分析中產階級面對的困境。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航