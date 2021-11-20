《採集人的野帳》漫畫幕後：後台灣植物大命名時代二三事，給你滿滿的大正風情與植物小知識

文：任容（CCC編輯部）

《採集人的野帳》設定在大正時代，台灣植物研究漸有成果的黃金時代後期，草藥堂少年傳人涼山闖下大禍，進入新落成的腊葉館工作。這部環繞著植物的職人故事，藏著滿滿的大正風情與植物小知識！讓我們透過「漫話幕後」一探究竟！

NO.001

植物標本圖書館──腊葉館

1854年，英國植物學家福鈞（Robert Fortune）至淡水進行植物採集，此後至日治初期，各國植物學家紛紛來台，大量台灣原生植物被發現、命名，納入植物分類學的系譜，可說是台灣植物的「大命名時代」。

早在1898年，就有日本人在殖產局標本倉庫觀看台灣標本的紀錄，但當時台灣沒有能夠鑑定新種的學者，可能是新種的標本，還得送回東京帝國大學鑑定。1905年底，殖產局標本倉庫意外焚毀，台灣早期標本蒙受莫大的損失。1908年後，主要的標本蒐藏與研究工作轉至新成立的殖產局博物館。

1920年代，標本從博物館轉至林業部存放，日本女歌人尾崎孝子曾記述自己初次來台時，在植物園內樹蔭中的「腊葉室」幫忙整理標本。1924年腊葉館落成，這棟紅色磚造建築，成為台灣第一座專為植物標本蒐藏與研究的標本館。

據推斷，當時一樓為植物標本櫃、研究空間與主任佐佐木舜一的辦公室；2樓則儲放尚未鑑定或處理的標本，也是處理新標本及研究的空間。

Photo Credit: 林業試驗所 漫畫裡新落成的腊葉館，在現代重新修復開放。

Photo Credit: 林業試驗所 日治時期腊葉館內部陳設。

No.002

佐佐木舜一《綱要台灣民間藥用植物誌》

故事序章，帶著新書和新種植物來訪的佐佐木慎一，原來真有其人？

植物園職員中，雖然沒有「佐佐木慎一」這個名字，他的歷史原型佐佐木舜一，卻是台灣植物研究史上的重要人物。佐佐木於1888年出生在日本大分縣，1906年來台，最初在基隆郵便局擔任通信事務員，三年後跟隨川上瀧彌採集植物，此後足跡踏遍全島，許多新種植物由他發現、命名。

在第一次世界大戰藥品稀缺、藥用植物受到重視時，他奉命展開台灣的藥用植物調查，1920年間，升為總督府中央研究所林業試驗場部技手。1919年，佐佐木據調查結果撰寫《台灣藥用植物調查報告書》，因發行數太少，1924年改名為《綱要台灣民間藥用植物誌》重新發行，開啟了台灣藥用植物的系統研究。

《綱要台灣民間藥用植物誌》調查範圍幾乎涵蓋全島，共記載579種台灣傳統藥用植物，記錄植物和名、學名和科別，描述性狀，再記錄該植物之方言及漢名、效用及用法，奠定傳統藥用植物近代化研究的基礎。1930年，佐佐木接任腊葉館主任，直到1946年返回日本前，他發表許多新種植物，還撰寫了《台灣主要樹木方言集》、《台灣植物名彙》、《台灣林業部腊葉館目錄》等著作。

漫畫第2回中，涼山能透過殘葉的外觀和味道，判斷神祕盆栽為金線蓮，來自生長於藥草堂的耳濡目染，而這些流傳於台灣民間的藥用植物知識，也收錄在這本佐佐木舜一記載的著作中。

Photo Credit: 《採集人的野帳》 佐佐木悉心整理出版的《綱要台灣民間藥用植物誌》。

Photo Credit: 《採集人的野帳》 涼山擁有快速辨認藥草的才能。

No.003

植物標本小教室

《採集人的野帳》第三回裡，涼山在松尾和福源的指導下，開始學習採集與植物標本製作，從前跟著父親上山採藥的知識，與為了支持植物分類研究進行的採集乍看相似，在枝微末節的小事中，卻有著不同的堅持。

如果說腊葉館就像是植物標本的圖書館，可以系統地分類、查詢已被命名發表的植物物種系譜，那麼一份標本中，又隱藏著哪些訊息呢？

以佐佐木舜一、早田文藏1917年在南湖大山採集的玉山杜鵑為例，一起解讀植物標本吧！

Photo Credit: 林業試驗所 玉山杜鵑植物標本。

植物： 植物的特徵最常表現在花、果實或蕨類孢子囊群上，標本植物須盡可能包含上述特徵。超過台紙長度的植物，可適度分割或略彎折。若容易脫落的果實、種子，則另以小紙袋裝好，黏貼於台紙上。

台紙： 使用無酸紙，尺寸大小依標本館、年代而略有不同。

印章： 「TypeSpecimen」印章代表此份標本為某植物的模式標本，也就是作為鑑定、命名依據的標本。模式標本不一定是最早發現的標本，而是考量年代、品相、完整度等後才被確立。

標籤： 通常貼於右下角，記錄採集時間、地點、採集者與植物學名。植物學名可能因重複發表、更改鑑定結果而更換，會由後續研究者在空白處貼上新的標籤更正，但舊的標籤不會被取下。

膠紙： 將植物固定在台紙上的膠帶。過往將紙裁切成3-5mm的長條，以膠水黏貼紙條兩側固定莖或葉，現今則多為無酸膠帶，以遮蔽最少重要部位但又穩固為考量，也會以針線在具厚度或者直徑較大處加強固定。

No.004

野外採集去！

日治時期至今，植物標本的採集、鑑定還在進行，也能造訪現為開放展示空間的台北植物園腊葉館，得知詳細的製作流程。而涼山身處的日治時期，植物學者是怎麼採集植物的呢？從當時林業部長金平亮三的文章〈植物標本の採集に就きて〉中，可以看到一些端倪。

行前準備

採集用具

採集棒＆小型鐮刀：用來採集高處植物。金平亮三的文章中提到他使用南洋產的藤製手杖，在末端綁小型鐮刀，方便割取植物。

修枝剪＆小刀、鋸子：用來剪斷樹枝、採集樹木標本。

Photo Credit: CCC創作集

標本儲存

採集胴籃＆採集袋：用來收集採到的植物，花、果實與種子則收在小紙袋或布袋裡。

木製夾板（又稱野冊）＆報紙：採集過程中，用以壓固標本、吸收水分。

Photo Credit: CCC創作集

採集資訊記錄

野帳：記錄採集到的植物名稱、採集號、日期、地點等。

採集途中

修剪植物

採集過程中有時無法仔細確認植物狀況，回到營地後便要開始適度修剪。

乾燥壓製

Step1. 取一張報紙對折撕開，將標本整理後平夾在半張報紙中間。

Step2. 標本累積至一定數量後，以夾板夾住，再用繩子綁好。

Step3. 存放一晚後，將夾板與繩子解開，以石頭及金屬板搭建臨時竈，烘乾植物與吸水後潮濕的報紙。

Step4. 烘乾完畢後，重新綁上繩子。

Photo Credit: CCC創作集提供 金平亮三的文章中，把正在吸水乾燥的標本用野冊綁起來的老照片。

後續乾燥

烘乾、替換報紙的手續一日需進行一次以上。草本、蕨類植物的乾燥時間需要7到10天，木本植物則需10至15-6日。徹底乾燥的標本，以半張新的報紙對折壓平，在標本內裝入編好號碼的紙片，並於報紙包裝上記下同樣的號碼，再加入少量樟腦粉末。每一捆約累積40份標本，用繩子綁好，以牛皮紙於最外層包裝後，放在空箱裡等待標本製作。

Photo Credit: CCC創作集

No.005

偷製鴉片的山賊村

《採集人的野帳》第5回裡，來到山區採集的涼山一行人，借宿在一個詭異的小村中。為了尋找台灣杉偷偷溜到外頭的松尾與阿遣當晚在村落深處，發現一整片罌粟花田。後方的小屋裡，更藏著什麼東西，讓一行人差點引來殺身之禍？

Photo Credit: 惠康典藏博物館典藏 鴉片原料提煉自罌粟的果皮汁液，盛開的罌粟花朵十分豔麗。

日治初期，總督府制訂了一連串政策，其中也包括阿片漸禁政策與阿片專賣事業。阿片即是我們熟知的鴉片。由於領台初期與民眾的衝突，總督府採後藤新平的建議，不再嚴厲禁止阿片，而是將吸食阿片列為一種疾病，總督府只提供阿片給醫師認可的中毒者，同時也成立台灣總督府製藥所，尋訪台灣阿片商家及工人，調查、研究並改良阿片煙膏製法，引進現代化機械設備與工廠制度，以進行阿片專賣。如此一來，不僅可以控管阿片吸食者，也能取得可觀收入，以推廣衛生事業。

阿片的製造原料罌粟分布很廣，南至熱帶的印度，北至滿洲、西伯利亞等寒帶都可栽培。罌粟落花後10日左右，縱向或斜向開洞破壞果皮組織內的乳管，流出白色乳狀液體，此液體接觸空氣後會漸漸變成黃色，接著變為赤褐色後凝固，此時的外觀像黑砂糖並具有黏著力，可以收集、包裝後販賣，稱為粗阿片，也就是所謂的阿片煙、生阿片或煙土，是製造阿片的重要原料。

Photo Credit: 日本國會圖書館典藏 台灣總督府製藥所初期的鴉片煙膏製造過程。

過往台灣本土並沒有大量種植罌粟，生阿片大多從波斯、土耳其、中國、印度等地進口，品質也參差不齊，如波斯阿片用紅紙包裝成長方形，外觀像乾電池內容物，土耳其阿片嗎啡含量高，外觀像乾燥牛糞、夾雜蒴殼、花瓣等雜質，觸感粗糙。當時阿片煙膏種類分為上中下等，有以福、祿、壽標誌，也有以大土、小土來區別。製作阿片時，將原料煙土放入銅鍋，加水在鍋中攤成煎餅般的薄片，兩面皆煎至微焦後，再混入煙灰、老酒、清水，熬煮至濃稠時過濾熬製而成。

Photo Credit: 國家文化資料庫典藏 日治時期台灣總督府從印度、波斯、中國、土耳其等地輸入鴉片原料。

為了生產原料，專賣局於1917年起，也曾在台北、台中與南投等地闢田種植罌粟，台北廳的罌粟田約兩甲步（日本一步為一畝）、台中廳、南投廳則各約六甲步。

Photo Credit: 國立台灣圖書館典藏 總督府於1919年在台中廳種植罌粟三個月後的苗圃。

在涼山等人的年代，或許只有曾經以盜賊為業，遠離人煙的山中小村才有可能私種罌粟並自製生阿片販賣，但隨著總督府取締私製阿片的腳步，這批生阿片被阿遣偷走後，村婦們的這項副業，可能很難如單婆婆的期望，繼續埋藏在山中。

參考資料

三箇功（1924）。阿片の話。南満洲鉄道庶務部調査課。

本田正次、久內清孝（1931）。植物採集と標本製作法。東京：綜合科學出版協會。

李瑞宗（2007）。台北植物園與清代欽差行台的新透視。台北：南天書局。

金平亮三（1932）。植物標本の採集に就きて。台灣博物學會會報v022。n123。479-482。

許宏彬（2009）。剖析阿片：在地滋味、科技實作與日治初期台灣阿片專賣。科技、醫療與社會第8期。77-120。

畫家介紹

英張，自由創作者，熱愛手繪風格及日常奇幻題材，正努力茁壯說故事的能力。著有漫畫版《天黑請閉眼》、《森山朗讀會》。2018年以《天黑請閉眼》獲當年度金漫獎最佳新人獎。

監修介紹

蔡思薇，台北人，政治大學台灣史研究所博士。任職於林業試驗所植物園組。博士論文以來研究的是日治時期的台灣自然史相關，對當時的植物學者與其時代精神、文化景觀深深著迷。合著有《風景的想像力：板橋林本源園邸的園林》、譯有《椰子的葉蔭》等作。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈《採集人的野帳》漫話幕後：後臺灣植物大命名時代二三事〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航