《女兒是吸收媽媽情緒長大的》：「母親必須無條件愛孩子」是世界共同建構出的母性神話

文：朴又蘭

不愛孩子的「罪」

「就算現在盡力滿足當時沒有滿足的愛，孩子受到的傷害也不會痊癒。」

天底下怎麼可能有不愛孩子的母親呢？先以結論來思考，不愛孩子的母親處處都有。甚至有些母親，將孩子當成實現自己慾望的對象，或是將孩子當成自己的附屬品，欺騙自己那就是對孩子的愛。

「母親必須無條件愛孩子」是這個世界共同建構出的幻想，也是一種母性神話。其實就連親子之間的愛也是有條件的，在父母的犧牲中，隱含著獲得同等報酬的期待，有時他們甚至透過話語或行動，直接或間接地向子女提出要求。面對母親發出的呼喊，子女通常很難逃避。

有時母親們會暗暗自責：「我是不是太缺乏母性了？」不過從另一方面來看，我認為她們非常誠實，能夠發現或察覺到愛自己更勝於愛孩子，至少已經是個正面的訊號。其實不是不愛孩子，而是當她們的心中只有自己時，自然容不下其他人，即使那個人是自己的孩子。母親經常嘴上說要保護孩子，其實更多時候是想保護自己；而孩子們儘管說服自己理解母親，內心卻有一股抵抗的力量逐漸萌芽。

經過長時間與多數女性個案們相處，我發現她們並非缺乏母性，而是被自己經歷的創傷與匱乏壓垮，無法正常發揮母性。只要不是太過自戀（narcissism）而無法自拔，至少在我的經驗中，沒有一位母親是缺乏母性的，只有母性無法正常展現的狀況而已。

越是了解自己內在的創傷，就越能了解自己，而與生俱來的母性也將自然而然地顯露出來。更準確地說，了解自己的女性，將可以透過自己的方式去發現新的母性，找回母性原有的功能，使它正常發揮力量與光芒。這是因為她們已經能夠分辨清楚自己該捍衛什麼，又該守護什麼。接著，她們也將學會保護自己和孩子以外的人。

那時候是不得已？

我在心理諮商的過程中，發現小時候母親對我的一些小小責備不斷累積著，導致我在潛意識中認定自己是個不及格的母親。因為自己的狀態不穩定，所以在孩子就讀國小期間，曾經有長達三年多的時間，將孩子交給婆家照顧，讓孩子在鄉下的學校就讀。雖然有不少無奈的現實因素，不過，那些都只是為了說服自己的藉口罷了。

透過諮商，我才明白自己將孩子送走的原因，源自於內心根深柢固對自己的不安，以及在備受挫折的婚禮籌備過程中，對婆婆造成的傷害進行報復。那一瞬間，我的雙腳幾乎失去力量，已經記不得自己坐在諮商室外的樓梯上哭了多久。一方面對於自己當時利用孩子發洩自身的憤怒，而感到萬分驚恐；一方面也看見自己扭曲的母性―因為認定自己是個失格的母親，而企圖以疏遠孩子的方式保護孩子。

許多母親常說：「那時是不得已。」這是隱藏自己潛意識的行為。或許有些事情只靠自己的力量難以成功，但是如果我們沒有盡全力反省自我、懷疑自我，那麼，自己或自己最寶貝的孩子，必將為這個狡猾的潛意識付出代價。

由於國小低年級時與母親分離，造成我的女兒有一段時間相當匱乏，而這樣的匱乏也明顯表現在一些細微的徵兆上。例如，女兒在性格上過度內向、與朋友漸行漸遠，並且相當敏感。看著女兒因為對人際關係過於敏感，而讓自己遍體鱗傷的樣子，身為母親的我相當難過。儘管如此，我依然沒有逃避的，不停思索女兒正在付出什麼樣的代價，以及那時的我沒有盡到為人母親的責任是什麼。

有些父母因為對孩子抱有罪惡感，而對孩子的要求言聽計從。了解過去自己犯下哪些錯誤、為什麼犯錯固然重要，但是如果想藉由順從孩子來補償自己過去的行為，是非常危險的。因為罪惡感造成的補償心理，並不是真的為孩子好，這不過是母親用來安慰自己的行為罷了。

事到如今，補償也沒有意義

一位朋友早婚，如今她的女兒已經是大學生。女兒在就讀國小、國中期間，朋友與丈夫正經歷婚姻危機，生活幾乎一團糟。直到女兒上了大學，朋友的生活才算步上軌道。經過一段時間的努力後，朋友已經順利克服困難，不僅重新站了起來，甚至能扛起母女倆的經濟負擔。但對於女兒過去缺乏母親陪伴而產生的心理匱乏，朋友深感自責。因此，對於女兒上大學後的態度及要求都百依百順，導致自己再度陷入混亂。

朋友說：「至少現在多滿足女兒一點愛也好吧？」看來朋友有一個嚴重的誤解，當時形成的缺口，無論現在再怎麼縫補，缺口也不會消失。可能是她私心想為自己曾經犯下的錯贖罪，這是母親為了抵銷自己罪惡感的行為，其實反而是更愛自己的處理方式。

然而她的女兒目前需要的，並不是在她年幼時應該獲得的照顧。女兒實際上正巧妙地利用母親的罪惡感來控制母親，將母親牢牢困住。導致母親必須隨時回應女兒的需求，在女兒需要的時候隨侍在側。

認同並接受已造成的傷

在人類的各種衝動中，快樂是讓人嚐過一次滋味後，就難以自拔的衝動。快樂儘管伴隨著痛苦，卻也無法停止。朋友女兒看著母親任自己擺布的模樣，體驗到某種奇妙的暢快和勝利感。然而，這樣的控制並不能讓女兒感到幸福，或是過著更滿意的生活，只是讓母女關係更加扭曲、複雜而已。對女兒和母親來說，都很痛苦。

對於因為過去缺乏母愛而承受痛苦的女兒，該如何幫助呢？首先，我們必須認同這樣的事實：即使為了彌補過去的缺憾而現在滿足女兒大量的需求，女兒曾經受到的傷害也不會淡化或消失。換言之，就是要正視過去已經造成的傷害。所謂的「認同」，不是只在心裡想，更該用全部的身心去接受。所謂的「接受」，則是大方承認我們對各種事件所產生的反應，並且深入去體驗與感受，進而樂於承擔它所帶來的責任與代價。

但是如果想藉由順從孩子來補償自己過去的行為，是非常危險的。

書籍介紹

本文摘錄自《女兒是吸收媽媽情緒長大的：獻給世上所有女兒、母親、女性的自我修復心理學》，悅知文化出版

作者：朴又蘭

譯者：林侑毅

現在開始，是母親和女兒都要「活出自己」的時代。

「為什麼母親在傷心時，不對兒子而是向女兒訴苦？」

「為什麼母親看到女兒幸福時，除了欣慰卻也有些嫉妒？」

「為什麼女兒在想到母親時，總會感到委屈又抱歉，討厭又感謝呢？」

獻給無形之中受傷的女兒，以及無意造成傷害的母親，

一帖溫柔的處方籤，願妳們不再感到匱乏而能感覺到愛。

之於女兒——「媽媽對我永遠都不滿意，她是不是不愛我？」

透過順從父母慾望來追求個人成就，最終也將淪為順應他人之人。母親的不斷索愛，將影響女兒對自我的肯定與日後適應社會的能力。

之於母親——「孩子的人生出了問題，是不是我的錯？」

唯有母親，必須先愛自己，才能堅定不移地牽起孩子的手。不必給答案，只要好好觀照自己的人生，孩子必將學會面對生命的態度。

本書特色

結合心理學研究和諮商案例，放下糾結，與內在的自己和解。

以親子的立場穿插書寫，客觀解折雙方情緒與行為背後的涵義。

宛如走進諮商室，藉由心理師的專業引導，透過自我提問，探索真實核心。

提供如何遇見全新自我，及享受生活的實用方法。

Photo Credit: 悅知文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航